La memoria sobre Malvinas nos exige saber de qué hablamos, qué pasa allá, acá, en aquellas islas usurpadas por habitantes que no se dan por notificados y que por la desgracia de padecer una feroz dictadura cívico militar genocida nos alejamos por completo y desconocemos día a día no sólo qué hicieron sino también qué hacen los isleños. Acá, un brevísimo recorrido por su calle principal en Puerto Argentino, que los isleños llaman Port Stanley. Esa calle se llama Ross Road.

En Puerto Argentino, sobre la costera Ross Road y frente a la bahía, tres estructuras concentran buena parte de la historia y la disputa política del archipiélago: la Christ Church Cathedral, el Whalebone Arch y el Liberation Monument.

Nadie jamás te mostró estas fotos. Lejos de ser simples postales urbanas, estos monumentos configuran un eje simbólico donde se cruzan religión, economía, memoria bélica y narrativas contrapuestas sobre la soberanía de lasIslas Malvinas. Y por qué jamás las muestran los grandes medios, porqué preferimos mostrar nuestro sufrimiento, ¿sólo por el hecho de ser usurpados? La respuesta no puede ser tan sencillo.

Hay un objetivo que es tratar el conflicto bélico como una tragedia y la recuperación como una utopía cuando antes de la dictadura los lazos con las islas, con estas, con las que te mostramos acá eran tan fuertes que teníamos dos vuelos semanales, parejas conformadas y les proveíamos alimentos y combustible. Todo eso se borró de la memoria para dejarnos pensar en un único camino. Volver a Malvinas por la violencia. La revancha tan ansiada. El peor de todos los caminos. El camino al infierno al que una vez más nos quieren llevar.

La memoria sobre Malvinas nos exige profundizar su historia para recuperarlas sin agresión

Ross Road bordea toda la bahía en Puerto Argentino y recibe el nombre en homenaje a Sir James Clark Ross, explorador y oficial de la marina británica, reflejado también en otros lugares de la zona.

Durante la ocupación argentina de las Islas Malvinas en 1982, la principal arteria costera conocida como Ross Road en Puerto Argentino fue denominada simbólicamente por las fuerzas argentinas como Avenida Costanera (muy ocurrentes y creativos) el nombre original británico no se modificó en la señalética de las calles durante todo el conflicto bélico.

La Christ Church Cathedral en 2024, quedó intacta frente al conflicto bélico

En Puerto Argentino, sobre la costera Ross Road y frente a la bahía, tres estructuras concentran buena parte de la historia y la disputa política del archipiélago: la Christ Church Cathedral, el Whalebone Arch y el Liberation Monument.

Nadie jamás te mostró estas fotos. Lejos de ser simples postales urbanas, estos monumentos configuran un eje simbólico donde se cruzan religión, economía, memoria bélica y narrativas contrapuestas sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

De la tragedia a la consolidación: el origen de la catedral

Antes de la actual catedral, de la que ya exhibimos algunas fotos, en el mismo sitio se levantó la Holy Trinity Church, destruida en 1886 por un “deslizamiento de turba” que arrasó parte del asentamiento. Acá vemos la primera foto de Christ Church Cathedral.

Hay información para reconstruir la memoria sobre Malvinas. Esta es la segunda catedral de Puerto Argentino que se levantó sobre las ruinas de la anterior.

Ese episodio marcó el inicio de una nueva etapa. Entre 1890 y 1892, y en condiciones logísticas extremas, se construyó la Christ Church Cathedral, diseñada por el arquitecto británico Sir Arthur Blomfield y consagrada el 21 de febrero de 1892. Y acá puedes verla.

Es la catedral anglicana más austral del planeta, su influencia histórica excedió ampliamente al archipiélago: hasta la década de 1970, el obispo local tuvo jurisdicción sobre las iglesias anglicanas de toda Sudamérica, incluyendo Argentina, Chile y Uruguay, lo que la transformó en un verdadero centro administrativo del anglicanismo en el Cono Sur.

Esto demuestra, que antes de la dictadura militar, teníamos vínculos muy serios, respetuosos y formales para integrar la isla al país. Pero todo lo malo esta siempre está del lado de la dictadura cívico miliar de 1976 cuando la historia no se detuvo, sino que retrocedió. Así que como el conglomerado de poderosos que integraron la dictadura despreciaban todo lo nacional, también despreciaban a los llamados despectivamente kelpers cuando le debemos decir isleños.

Por con la dictadura, todos los esfuerzos argentinos para seducir a los isleños fueron abandonados, erradicados, para que finalmente Gran Bretaña, y no Argentina, se ocupara de los isleños.

Christ Church Cathedral y vista contrapicado, sirve para reconstruir la memoria sobre Malvinas

El peso simbólico de la Catedral Anglicana también se expresa en su interior: allí se conserva la Bandera de la Unión izada en la gobernación tras la rendición argentina de 1982, junto con vitrales conmemorativos donados por familias de caídos en la Primera Guerra Mundial.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio sintetiza adaptación e ingeniería en un entorno hostil: A) piedra cuarcita local reutilizada; B) ladrillos rojos traídos desde Gran Bretaña como lastre; C) detalles en piedra inglesa; D) techo de hierro galvanizado preparado para resistir vientos y salinidad. A ello se suma una curiosidad técnica: el reloj de la torre, instalado en 1903, debió ser especialmente ajustado para soportar ráfagas superiores a los 100 km/h, habituales en la zona.

La guerra antes de la guerra: 1914 y la redención naval británica

Fíjense que a partir de las fotos, al menos Diario Anticipos logró enterarse de muchas cosas. Rastreando el origen de cada foto, traduciendo y ubicándolas en el mapa con herramientas digitales descubrimos una batalla previa en Malvinas. Una que sufrieron seguramente los abuelos de aquellos adultos que las habitaban en 1982. Por lo tanto, había una experiencia oral previa que nosotros no teníamos, menos aún realizando el acto criminal de enviar chicos de 18 años.

Décadas más tarde, el archipiélago sería escenario de un episodio clave de la Primera Guerra Mundial. El 8 de diciembre de 1914, en la Batalla de las Islas Malvinas, la Royal Navy derrotó a la escuadra alemana comandada por Maximilian von Spee, consolidando el dominio británico en el Atlántico Sur.

El H.M.S. Kent: el 10 de diciembre de 1914, de regreso en las Malvinas con un mastelero de juanete dañado tras hundir al Nürnberg. Su trayecto sirve para reconstruir la memoria sobre Malvinas. Estas imágenes tratan de la memoria sobre Malvinas.

El enfrentamiento tuvo un trasfondo decisivo: semanas antes, la marina británica había sufrido una dura derrota en la Batalla de Coronel, frente a las costas de Chile. La victoria en Malvinas no solo revirtió ese golpe, sino que restauró el prestigio naval británico. Entonces podemos leer el recorrido. Cómo por el Océano Atlántico la Primera Guerra Mundial se expandió por las costas de Chile hasta Malvinas. ¿Y todos por qué? Hemos deducido que a causa de la ausencia del Canal de Panamá que recién se puso en uso el 15 de agosto de 1914. Casi para la misma época, pero no se lo quería atravesar.

El agujero causado por el proyectil del Nürnberg visto desde el interior del baño de los operarios de la sala de máquinas en el H.M.S. Kent.

Las placas dentro de la catedral no funcionan solo como recordatorios históricos, sino como símbolos de esa “redención” militar.

Funeral británico en Port Stanley en 1914

El texto en inglés bajo la foto dice: Funeral Ceremony of those killed in the Naval action off the Falkland Islands. December 8th 1914. Three of the leading Coffins.

En Castellano significa: Ceremonia fúnebre de los caídos en la acción naval frente a las Islas Malvinas. 8 de diciembre de 1914. Tres de los ataúdes principales.

El auge ballenero y el arco como símbolo del poder imperial

Ya en el siglo XX, el crecimiento económico vinculado a la actividad ballenera dejó su huella en el paisaje urbano. En 1933 se erigió el Whalebone Arch, construido con las mandíbulas de dos ballenas azules capturadas en las Islas Georgias del Sur entre 1922 y 1923, y enviadas desde Grytviken, es una estación ballenera abandonada ubicada en la costa noreste de la Isla San Pedro (Georgia del Sur, en el extremo occidental de la Caleta Capitán Vago) que operaba en la región.

Christ Church Cathedral tiene una suerte de monumento hecho con mandíbulas de balleñma azul y también foman parte de la memoria sobre Malvinas

El monumento llamado en su idioma Whalebone Arch fue inaugurado en el marco del centenario de la ocupación británica iniciada en 1833, lo que le otorga una fuerte carga política en la disputa de soberanía. Sin embargo, durante el conflicto bélico, nadie fue capaz de tocarlo, capturarlo o secuestrado mientras en el continente miles de personas ya habían sido desaparecidas. Esto puede deberse solo a una cosa: la ignorancia manifestada por los militares argentinos durante la breve ocupación.

Su significado es múltiple: A) expresión del poder colonial británico; B) testimonio del pasado ballenero que impulsó la economía regional; C) símbolo de Puerto Argentino (Stanley).

A nivel material, el arco requiere un mantenimiento constante: debido a la erosión del clima extremo, es recubierto periódicamente con una resina especial para evitar el deterioro del hueso, una práctica que forma parte de la identidad local.

La caleta Capitán Vago​ o ensenada del Rey Eduardo (en inglés: King Edward Cove) esta protegida inmediatamente al suroeste del monte Duse, en el lado oeste de la bahía Guardia Nacional (o Cumberland Este), en la isla San Pedro (Georgia del Sur) y desde allí operaban barcos pesqueros argentinos. Otra instancia de acercamiento que la dictadura destruyó.

Grytviken, la ensenada que piso Argentina durante décadas

Imagen de la Caleta o Ensenada de Grytviken

El asentamiento ballenero más importante y duradero de la región sub antártica fue Grytviken a partir de la fiebre por el aceite. Fue el epicentro de una industria brutal y masiva que transformó la economía del Atlántico Sur durante la primera mitad del siglo XX aunque no lo creas. Y después de semanas de llamados y rastreos, logramos encontrar una fotografía que lo demuestra:

Grytviken en plena actividad, una factoría gigantesca que demuestra la necesidad de rehacer la memoria sobre Malvinas

El Origen: Capital de la «Fiebre del Aceite»

Grytviken fue fundada en 1904 por el capitán noruego Carl Anton Larsen. Lo curioso es que Larsen fundó la Compañía Argentina de Pesca, con sede y capitales en Buenos Aires, lo que vinculó estrechamente a la Argentina con la actividad en esa zona desde sus inicios. Y lo hizo a tal punto, que el Servicio Meteorológico Nacional abrió una sede en la ciudad.

Estación meteorológica argentina, Grytviken, 1923 (Curada con IA)

Y no tuvo otro propósito que procesar ballenas para extraer aceite, que en esa época era el «oro líquido» utilizado para iluminación, lubricantes y fabricación de jabones y margarina. El asentamiento duró a tal punto que llegó casi hasta la década del setenta. Acá la imagen que lo demuestra.

Dos pesqueros con banderas argentas en las chimeneas

Sabían algo de esto los militares argentinos, sabían del vínculo histórico que habíamos tenido con las islas durante décadas para de repente invadirla por que sí. Tan siquiera hicieron un registro histórico los militares para evaluar qué camino le convenía a la Argentina. Después de todo la intención fue política, sostener la dictadura cívico militar en el poder, lo mismo que necesitaba Margaret Thatcher, hecho que tampoco evaluaron.

Para los amantes de la historia de la exploración, Grytviken es sagrada porque allí murió el explorador británico Sir Ernest Shackleton en 1922. Su tumba se encuentra en el cementerio local, mirando hacia el mar, y es hoy el principal sitio de peregrinación para los barcos que visitan la isla.

Versión Bilingüe del mapa para que puedas ubicarte con facilidad y saber de qué hablamos

Grytviken fue el símbolo de una masacre biológica. En sus décadas de operación, se procesaron decenas de miles de ballenas. La eficiencia era tal que una ballena azul de 30 metros podía ser despostada y procesada en apenas un par de horas. Esto llevó a las poblaciones de ballenas al borde de la extinción, lo que eventualmente causó el declive de la industria.

1982 y después: guerra, memoria y arquitectura del triunfo

El punto de inflexión más reciente en la historia de las islas llegó con la Guerra de Malvinas de 1982. El desembarco argentino del 2 de abril de 1982, en el marco de la Operación Rosario y con participación del ARA Santísima Trinidad (D-2), abrió un conflicto que redefinió el escenario político del Atlántico Sur.

Durante esos 74 días, incluso la propia Ross Road, eje donde se ubican estos monumentos, fue rebautizada por la administración argentina, dejando una huella de “arqueología política” en el territorio.

Dos años más tarde, el 14 de junio de 1984, se inauguró el Liberation Monument, financiado en gran parte por donaciones de los propios isleños y ciudadanos británicos.

Desde otro ángulo el memorial que hicieron los ingleses a sus caídos

El memorial recuerda a las fuerzas británicas que participaron del conflicto e incluye los nombres de los 255 militares británicos fallecidos. Su diseño refuerza su carga simbólica: en la parte superior se erige la figura de San Jorge y el Dragón, emblema de la identidad pirata inglesa, mientras que en su base se disponen los escudos de unidades de la Royal Navy y la RAF que integraron la Fuerza de Tareas de 1982.

Detalle de la inscripción en medio del monumento

En su estructura también se incorporan cápsulas del tiempo con testimonios de habitantes locales durante la guerra, lo que refuerza su carácter de memoria viva que los isleños rescatan y resguardan.

En términos simbólicos, el monumento condensa distintas dimensiones: A) conmemoración militar británica; B) construcción de memoria oficial; C) escenario de actos anuales cada 14 de junio; D) expresión concreta de la disputa de narrativas sobre el conflicto.

El propio concepto de “liberación” expone esa tensión: mientras que en la visión británica refiere al desenlace de la guerra, en Argentina se interpreta como la pérdida del control sobre las islas. Esta rareza nos alejó por completo de los isleños que cobijó de inmediato Gran Bretaña.

El memorial que hicieron los ingleses a sus caídos

Un territorio donde la historia sigue abierta

La Christ Church Cathedral, el Whalebone Arch, la Primera Guerra Mundial en Malvinas, Grytviken como la sede de la fiebre por el aceite y el Liberation Monument forman hoy un corredor simbólico donde cada elemento dialoga con distintas capas del pasado.

Desde la reconstrucción tras el desastre de 1886, pasando por la “redención” naval de 1914, el auge económico del siglo XX, la guerra de 1982 y las conmemoraciones actuales, estos espacios condensan más de un siglo de historia en un mismo paisaje.

En ese cruce de tiempos y significados, arquitectura, memoria y geopolítica se entrelazan en un territorio donde la historia no se cierra: se discute, se resignifica y permanece en disputa.

La memoria sobre Malvinas y todo lo que perdimos

Contactos, relaciones, turismo, abastecimiento, todo lo perdimos en manos de los militares, desde que llegaron al poder hasta que le declararon la Guerra a los Británicos. Por eso hay que reconstruir la memoria sobre Malvinas, para saber que no siempre fue hostilidad y negación. Hubo una historia de vínculos y ayuda mutua.

Surtidor de YPF en Puerto Stanley.Archivo Periodístico de Delia Carnelli de Puiggrós.

Se trata de una foto atesorada por Delia Carnelli y su esposo, el reconocido historiador y político Rodolfo Puiggrós. Se trata de una colección documental inmensa, gran parte de la cual se encuentra hoy en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). El núcleo principal es el «Archivo Periodístico del Exilio Argentino en México», recopilado minuciosamente por Delia Carnelli durante los años 70 y 80, en donde se exilió junto a su marido durante la última dictadura militar.

Delia Carnelli: Fue la compañera de Rodolfo Puiggrós y una archivista incansable. Durante su exilio en México, se dedicó a recortar y clasificar sistemáticamente todas las noticias que llegaban sobre la situación política y social en Argentina.

Rodolfo Puiggrós: Historiador, periodista y rector de la UBA en 1973. Fue una figura central del pensamiento nacional y del periodismo (trabajó en el diario Crítica de Natalio Botana).

La conexión familiar: Delia era sobrina de María Luisa Carnelli, una famosa escritora, periodista y letrista de tangos (autora de «Cuando llora la milonga»), quien también tuvo una militancia destacada.

Ahora bien, para los años ’70, ya teníamos a YPF dentro de las Islas Malvinas vendiendo combustible. Y ahora qué? El llamado a licitación a empresas extranjeras por parte de Gran Bretraña sin que a nadie se le mueva un dedo. La dictadura cívico militar hizo más daño del que creemos.

Dos habitantes o dos turistas, no pudimos saberlo, depliegan la bandera argentina en las Islas Malvinas

¿Y qué les pasó? Nada. Ahora bien, pueden creer que están Falkland Islands Police Station, o sea, frente a la estación de policía, en la intersección de Ross Road y Philomel Street. No pudimos saber su condición, o sea, si eran trabajadoras, turistas o en calidad de qué estaban en Malvinas, pero lo cierto que uno, antes de la guerra podía desplegar la bandera nacional y nadie se alteraba. Bien por las Juntas Militares. Y todavía hay que que los defiende. El daño fue inmenso.

La memoria sobre Malvinas en fotos, es un hecho auspicioso que este medio quiere mostrar para rebatir el belicismo como herramienta. Buenas relaciones, diálogo, intereses comunes, nos hubieran acercado a un grupo de isleños abandonados. Pero no, los militares quisieron masacrarles para salvar su dictadura en el continente.

Turistas argentinos en las Playas de Malvinas

La foto fue tomada en 1974 en una de las playas de las Islas Malvinas. Y la eligió el Sociólogo (UBA) Sebastián Carassai para su libro «Lo que no sabemos de Malvinas». Y la tomó del archivo de Dolores Carnelli.

Y para la o el que llegó al final, la frutilla. Esta foto parece de otra dimensión.

Una mujer pega un afiche de Perón y de Evita contra su casa sin que nadie se inmute en las Islas Malvinas

La foto de Juan Domingo Perón dice: Agrupaciones Metalúrgicas Peronistas. La fotografía es de mayo de 1973, mientras Héctor Cámpora gobernaba el país, según un posteo de instagram en Historia Presente. La casa estaba en 37 Davis Street, Puerto Argentino. Y en esa dirección, 37 Davis Street, vivía Dorothy «Dot» King. Para la historia, Dot King no es un nombre cualquiera; es una pieza fundamental del rompecabezas de los años 70 en las islas, y su casa fue el epicentro de la «diplomacia de entrecasa» que menciona Sebastián Carassai.

La escena refleja el periodo de mayor acercamiento y cooperación entre Argentina y los habitantes de las islas (conocidos como «kelpers») durante las décadas de 1960 y 1970. En esos años, Argentina brindaba asistencia técnica, de salud, educación y provisión de combustible a través de acuerdos internacionales. Lo que nunca pudo volver a hacer

Vamos todos por reconstruir la memoria sobre Malvinas y que ningún gobierno vuelva a vendernos.