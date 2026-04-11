Villa Sarmiento festeja en comunidad. Cumple 115 años de vida y su nacimiento tiene una historia destacable. Con una agenda cargada de actividades para toda la familia, Villa Sarmiento festeja con una propuesta pensada para el encuentro y la identidad local.

Esta propuesta es vital para quienes buscan un plan económico y de cercanía, ya que el evento contará con una feria de food trucks y espectáculos de primer nivel con entrada totalmente libre. La relevancia de este aniversario hoy radica en la puesta en valor de la identidad barrial, convirtiendo a la Plaza Alsina en un punto de encuentro estratégico para disfrutar de la gastronomía y la cultura local en un entorno seguro.

Plaza Alsina, su carrusel y su eterno recuerdo a María Elena Walsh

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Villa Sarmiento festeja y busca fortalecer los lazos comunitarios tras años de crecimiento de esta localidad icónica. Para los vecinos, se trata de una oportunidad práctica de vivir tres jornadas de recreación sin costo alguno, en el marco de uno de los festejos más esperados del calendario municipal de Morón.

Acto central y corte de torta: el inicio de la fiesta

Villa Sarmiento festeja y el cronograma oficial indica que la acción comenzará el viernes 10 de abril de 2026. Las actividades se desarrollarán desde las 18:00 hasta la medianoche, pero el momento más emotivo ocurrirá a las 17:00 con el acto central. En esta instancia, autoridades y vecinos participarán del tradicional corte de torta gigante para celebrar el cumpleaños del barrio.

Este primer día es fundamental porque marca el inicio de una serie de reconocimientos a la historia de la localidad. Villa Sarmiento festeja su trayectoria con la participación de instituciones locales y referentes que han forjado el carácter de este rincón del Gran Buenos Aires. Se recomienda llegar temprano para participar del acto institucional y asegurar un buen lugar cerca del escenario principal.

Gastronomía y shows: el despliegue en la Plaza Alsina

Villa Sarmiento festeja y durante el sábado 11 y el domingo 12 de abril de 2026, el horario se extenderá desde el mediodía hasta las 00:00. La Plaza Alsina, situada en Gelly y Obes y Ameghino, se transformará en un gran patio gastronómico al aire libre. La presencia de diversos food trucks permitirá a los asistentes degustar platos variados, desde minutas clásicas hasta opciones gourmet, transformando el festejo en una verdadera feria de sabores.

Mientras Villa Sarmiento festeja, el escenario no descansará. La grilla incluye shows en vivo con artistas locales y bandas invitadas que cubrirán diferentes géneros musicales para todas las edades. Para el vecino, el impacto es directo: una oferta cultural de alta calidad a pocos metros de su casa, ideal para compartir con amigos o llevar a los chicos a disfrutar de las propuestas recreativas infantiles que estarán distribuidas por todo el predio.

115 años de historia: un barrio que no detiene su marcha

Fundada en 1911, Villa Sarmiento ha sabido mantener su esencia residencial y familiar a pesar del crecimiento del Conurbano. Villa Sarmiento festeja sus 115 años como reflejo de esa resiliencia. El hecho de que el festejo se concentre en la Plaza Alsina no es casual: es el pulmón verde y el centro cívico donde la comunidad se reconoce.

Contar con este tipo de eventos gratuitos es un alivio para el bolsillo de la clase media bonaerense en tiempos de presupuestos ajustados. Por eso, el municipio ha reforzado los controles de seguridad y limpieza en la zona para garantizar que las tres jornadas transcurran en armonía. Es un evento que te afecta directamente si sos de la zona: las calles aledañas verán alterada su circulación normal, pero a cambio recibirán una inyección de vitalidad y cultura.

La planificación de estos eventos demuestra que la identidad de un pueblo se construye celebrando su pasado mientras se disfruta el presente. Villa Sarmiento festeja un nuevo aniversario y la invitación es abierta para todos los que quieran ser parte de la historia viva de nuestra provincia.

Acerca de Villa Sarmiento

Villa Sarmiento festeja y reafirma su identidad como una de las localidades con más personalidad del oeste, manteniendo ese equilibrio perfecto entre barrio residencial tranquilo y un polo cultural y gastronómico en constante crecimiento.

Plaza Alsina: el corazón del barrio

Es el epicentro de la vida social. Ubicada entre las calles Gelly y Obes, Ameghino, Estanislao del Campo y Perú, es conocida por sus ferias de artesanos y por ser el escenario de los grandes festejos locales. Es el lugar ideal para el ritmo de barrio: mate, caminatas y juegos para chicos.

El Instituto Ward, un emblema educativo y arquitectónico

El Instituto Ward es una de las instituciones educativas más emblemáticas y visualmente impactantes de la zona oeste. Su extenso campus, rodeado de árboles y espacios verdes, funciona como un verdadero oasis urbano dentro de Villa Sarmiento, donde Villa Sarmiento festeja también su tradición educativa. La arquitectura de estilo anglosajón, con edificios de ladrillo, techos a dos aguas y amplios ventanales, le otorga una identidad única que lo distingue en todo el conurbano.

Fotaza de alumnos de Escuela Primera subiendo al transporte escolar y de fondo el Colegio Ward en construcción

Fundado con una fuerte impronta pedagógica y cultural, el instituto no solo se consolidó como referencia académica, sino también como un símbolo del barrio. Sus jardines cuidados, senderos internos y construcciones históricas lo convierten en un escenario elegido frecuentemente por productoras audiovisuales para filmaciones, publicidad y contenido artístico. En ese entorno, donde conviven historia, educación y estética, Villa Sarmiento festeja uno de sus patrimonios más reconocidos y valorados.

La misma imagen de alumnos de Escuela Primera subiendo al transporte escolar y de fondo el Colegio Ward en construcción (Foto curada por G5 Fox)

El cartel que sostiene el chofer (o que está fijado justo al lado de su posición en la cabina) identifica a la institución y la ubicación. Aunque la tipografía en estas fotos antiguas puede ser difícil de leer tras la restauración, se alcanza a distinguir lo siguiente:

Línea superior: SOCIEDAD DE SOCORROS… (posiblemente «Mutuos»).

SOCIEDAD DE SOCORROS… (posiblemente «Mutuos»). Línea media: ESCUELA PRIMARIA.

ESCUELA PRIMARIA. Línea inferior: MORÓN.

MORÓN. Numeración: Se observa el número 7834 (o similar) en la parte de abajo.

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Polo gastronómico de la calle Gelly y Obes

En los últimos años, Villa Sarmiento festeja también su transformación gastronómica: la localidad desarrolló un polo que atrae a vecinos de todo Morón y de Ramos Mejía, consolidándose como uno de los nuevos puntos de encuentro del oeste. Sobre la calle Gelly y Obes y sus alrededores, se concentran cervecerías artesanales, cafeterías de especialidad y restós de autor que combinan calidad, cercanía y una identidad barrial muy marcada.

Este crecimiento no es casual: responde a una demanda creciente de propuestas gastronómicas modernas sin salir del barrio, lo que transformó la dinámica nocturna y social de la zona. Hoy, en ese corredor, Villa Sarmiento festeja una oferta diversa que incluye: A) cervecerías artesanales con producción propia; B) cafeterías de especialidad orientadas al consumo diurno y al trabajo remoto; C) restaurantes con propuestas gourmet y cocina de autor; D) bares con identidad joven que revitalizan la noche local. El resultado es un circuito en expansión que mezcla tradición residencial con nuevas experiencias urbanas.

El límite con Ramos Mejía

Un dato curioso es la frontera con el partido de La Matanza. Villa Sarmiento (Morón) y Ramos Mejía están tan integrados que muchas veces los límites son imperceptibles. La Avenida Rivadavia y las vías del Tren Sarmiento actúan como divisores, pero la integración social es total.

Arquitectura chalet

Si caminás por sus calles internas, Villa Sarmiento festeja en cada cuadra su identidad arquitectónica: vas a notar una clara predominancia de chalets californianos y casas de estilo inglés, con techos a dos aguas, ladrillo a la vista y jardines cuidados que forman parte del paisaje cotidiano. Esa estética no es casual, sino el resultado de un desarrollo urbano temprano que consolidó un perfil residencial distintivo dentro del oeste.

A diferencia de otras zonas que avanzaron hacia la verticalización con torres y edificios en altura, la localidad logró preservar su escala barrial. Esa decisión —tanto por planificación como por identidad vecinal— permite que hoy Villa Sarmiento festeja una fisonomía de casas bajas, calles arboladas y veredas amplias, donde el verde y la tranquilidad siguen siendo protagonistas.

La Casa Museo de María Elena Walsh

La pequeña María Elena Walsh en su casa de Villa Sarmiento y detrás sus ídolos y futuro, la música y la poesía

Ubicada en la calle 3 de Febrero 547, la vivienda donde nació y pasó su infancia María Elena Walsh se convirtió en uno de los puntos culturales más significativos de la localidad. La casa conserva el valor simbólico de haber sido el primer escenario de vida de la autora, donde transcurrieron sus años formativos y donde comenzó a gestarse la sensibilidad artística que luego marcaría a generaciones.

Tras un proceso de recuperación y puesta en valor, el lugar fue transformado en un espacio cultural interactivo que permite recorrer su historia a través de propuestas audiovisuales, objetos y experiencias inmersivas. Hoy, el sitio no solo preserva su memoria, sino que también funciona como un punto de encuentro para vecinos, escuelas y visitantes, donde Villa Sarmiento festeja su legado cultural y reafirma su identidad.

La misma foto pero curada a color de María Elena Walsh de niña asomando por la venta de su habitación con esa mirada melancólica (Foto curada por 5G Fox)

Villa Sarmiento festeja también su vínculo con María Elena Walsh, una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Nacida y criada en la localidad, pasó allí sus primeros años de vida, una etapa clave que marcaría su sensibilidad artística y su mirada sobre el mundo. Su paso por la Escuela N.º 21 Manuel Belgrano y su infancia en el barrio forman parte de la memoria colectiva de Villa Sarmiento.

Villa Sarmiento festeja también su vínculo con María Elena Walsh, una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Nacida y criada en la localidad, pasó allí sus primeros años de vida, una etapa clave que marcaría su sensibilidad artística y su mirada sobre el mundo. Su paso por la Escuela N.º 21 Manuel Belgrano y su infancia en el barrio forman parte de la memoria colectiva de Villa Sarmiento.

Con el tiempo, su obra trascendió generaciones a través de la música, la literatura y el compromiso social, convirtiéndose en una referencia ineludible de la identidad cultural del país. Hoy, su casa natal, convertida en museo e inaugurada en 2023, funciona como un espacio de encuentro con su legado. En ese recorrido, Villa Sarmiento festeja no solo haber sido su lugar de origen, sino también el impacto profundo que dejó en la cultura argentina.

La Casa de María Elena Walsh remodelada y la figura sentada justamente es ella de pequeña en su propia casa

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De Alto Redondo a Villa Sarmiento: el origen de un territorio clave

Antes de adquirir su nombre actual, la zona era conocida como “Alto Redondo” durante el Siglo XVIII, probablemente por las características del terreno. En ese período, ya mantenía conexiones estratégicas con el antiguo Camino Real —luego Camino de Gaona— y con el naciente pueblo de Morón.

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el área pasó a llamarse “La Figura”, en referencia a una estancia local. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 1808, cuando Francisco Ramos Mejía adquirió extensas tierras que luego serían subdivididas por sus herederos.

La donación de terrenos para la estación ferroviaria en 1858 marcó un antes y un después: la zona quedó integrada tempranamente al desarrollo del ferrocarril argentino, consolidando su crecimiento urbano. Villa Sarmiento festeja ese momento fundacional que definió su destino.

Loteos, inmigración y urbanización temprana

El proceso de loteo comenzó en 1893 y fue clave para el nacimiento de la localidad. En pocas décadas se vendieron cientos de parcelas, dando lugar a una urbanización acelerada. En ese contexto, el área fue conocida como “Villa Mormanno”, en homenaje a la aldea italiana del impulsor de los loteos.

Los primeros pobladores fueron en gran parte inmigrantes italianos y portugueses, que desarrollaron quintas de cultivo y actividades productivas. Al mismo tiempo, comenzaron a instalarse familias provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas buscando mejorar problemas respiratorios en un entorno menos contaminado.

Ya en 1918, la localidad contaba con más de 50 cuadras pavimentadas, además de servicios como electricidad y cercanía al ferrocarril, elementos que la posicionaban como una de las zonas más avanzadas del partido. Villa Sarmiento festeja ese crecimiento temprano que marcó su perfil.

El nombre definitivo llegó el 2 de abril de 1911, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, en el marco del centenario de su nacimiento.

Consolidación social, identidad barrial y expansión

Durante la primera mitad del siglo XX, Villa Sarmiento consolidó una fuerte vida comunitaria. Se crearon instituciones clave como la Sociedad de Socorro Mutuo y la Comisión de Fomento, pilares de la organización vecinal.

A partir de la década de 1930, los loteos económicos permitieron el acceso a la vivienda propia a sectores medios y populares, aunque también dieron lugar a maniobras especulativas del mercado inmobiliario.

Con el paso de los años, la localidad evolucionó hacia un perfil predominantemente residencial de clase media y media-alta, caracterizado por chalets californianos y una trama urbana consolidada. Villa Sarmiento festeja esa identidad barrial que aún se mantiene.

El auge nocturno y los cambios estructurales

En las décadas de 1970 y 1980, la avenida Gaona —hoy avenida Presidente Juan Domingo Perón— se convirtió en un polo nocturno de gran relevancia en el oeste del Gran Buenos Aires. Boliches, bares y pubs competían incluso con la oferta de la Capital Federal.

Uno de los íconos de esa etapa fue el histórico boliche Pinar de Rocha, inaugurado en 1969, que aún permanece como referencia cultural. Villa Sarmiento festeja también esa etapa de auge nocturno.

Posteriormente, la inauguración del Acceso Oeste en 1 de septiembre de 1998 atravesó la localidad, generando mejoras en conectividad pero también tensiones con vecinos por el impacto urbano.

Geografía, población y características actuales

Villa Sarmiento ocupa una superficie de 2,55 km² y cuenta con una población de 18.375 habitantes según el censo 2022. Limita con El Palomar, Ramos Mejía, Haedo, Caseros y Ciudadela, integrándose fuertemente con estas localidades.

Una de sus particularidades es la ausencia de un centro comercial propio, lo que refuerza su vínculo funcional con zonas vecinas.

El territorio está atravesado por el entubado arroyo Catanga, un curso de agua con fuerte impronta histórica en la identidad local. Villa Sarmiento festeja su geografía y su integración regional.

Educación, cultura y vida institucional

La localidad cuenta con varias escuelas públicas y privadas, destacándose el histórico Colegio Ward, una institución de fuerte presencia en la zona desde 1933.

En el plano cultural y social, funcionan múltiples clubes e instituciones, entre ellas: A) Asociación de Fomento de Villa Sarmiento; B) Social Club Villa Sarmiento; C) Ramos Mejía Lawn Tennis Club; D) Unión General Armenia de Cultura Física.

También se destaca la Casa Museo de María Elena Walsh, inaugurada en 2023, que rescata la memoria de una de las figuras más importantes de la cultura argentina. Villa Sarmiento festeja su patrimonio cultural.

Personalidades destacadas que nacieron o vivieron en Villa Sarmiento

Villa Sarmiento festeja también desde su aporte cultural, artístico y mediático: la localidad fue cuna y hogar de figuras relevantes de la Argentina, muchas de ellas con proyección nacional e internacional.

Entre las más destacadas aparecen: A) Bizarrap, uno de los productores musicales más influyentes del mundo en la actualidad; B) María Elena Walsh, ícono de la literatura y la música infantil argentina; C) Chino Leunis, reconocido presentador y periodista; D) Fanny Mandelbaum, referente del periodismo cultural; E) Horacio Coppola, figura clave de la fotografía moderna; F) Grete Stern, pionera del fotomontaje y el arte visual en el país; G) Ernesto Cabeza, integrante del histórico grupo folklórico.

Bizarrap, nacido y criado en Villa Sarmiento, junto a Shakira antes de presentarse en The Tonight Show con Jimmy Fallon

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La concentración de estas figuras no es casual: responde a una tradición cultural y educativa fuerte, sumada a un perfil social que históricamente combinó inmigración, desarrollo urbano temprano y acceso a instituciones formativas de calidad. Villa Sarmiento festeja ese legado.

Una localidad con identidad propia en el oeste

Hoy, Villa Sarmiento es reconocida como una zona residencial consolidada, con fuerte identidad barrial, historia profunda y una ubicación estratégica dentro del conurbano.

Su evolución, desde chacras y quintas hasta un tejido urbano integrado, refleja en escala local los grandes procesos de transformación del Gran Buenos Aires. Villa Sarmiento festeja su presente y proyecta su futuro.

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