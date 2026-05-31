Luego del asesinato y el descuartizamiento de Agustina Vega, el Fiscal pidió una medalla para el perro que la encontró

En medio de la conmoción que atraviesa Córdoba por el crimen de Agostina Vega, una declaración del fiscal Raúl Garzón abrió un nuevo frente de polémica. Durante una conferencia de prensa, el funcionario destacó la tarea del perro que participó en los rastrillajes y permitió localizar los restos de la adolescente, e incluso planteó la posibilidad de que reciba una distinción por su labor.

Raúl Garzón destacó la tarea del perro especializado que participó del rastrillaje y permitió localizar los restos de la adolescente. Los perros rastreadores, División Canes y equipos especializados trabajaron en los rastrillajes de Ampliación Ferreyra, pero el Fiscal no identificó al animal por su nombre.

Acá te dejamos un compilado de las declaraciones, antecedentes y expresiones del fiscal de la causa Raúl Garzón. Imperdible. El Fiscal dice que no tiene autocrítica para hacer. Escuchálo hasta el final ✅​✅​✅​👇​:

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Aunque el reconocimiento fue interpretado por algunos sectores como un gesto hacia el trabajo realizado durante la búsqueda, otros lo consideraron inoportuno frente al dolor de la familia y las numerosas preguntas que todavía rodean la investigación. La situación cobró mayor repercusión debido a que las declaraciones se produjeron en simultáneo con protestas y reclamos de justicia que se multiplicaban en distintos puntos de la provincia.

Como lo estuvo Catamarca con Soledad Morales, ahora es el turno de Córdoba la provincia conmocionada

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El episodio también generó comentarios por el contexto institucional en el que ocurrió. Mientras el procurador provincial se encontraba de viaje en República Dominicana, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, acompañó la actividad sin realizar declaraciones sobre la controversia.

Para muchos manifestantes, el foco de la discusión no pasó por el perro ni por el trabajo de búsqueda, sino por la sensación de que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en esclarecer completamente el asesinato de Agostina Vega, identificar todas las responsabilidades y brindar respuestas a una sociedad que sigue conmocionada por el caso.

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