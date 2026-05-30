La narco funcionaria partió el PJ Morón

No se trata de ninguna sorpresa. Era de esperar. La condiciones en que se realizaron las internas del Partido Justicialista de Morón y los cruces posteriores, lo hicieron rehén de su propia debilidad. El PJ Morón no tiene un acuerdo directo con Axel Kicillof u otro candidato provincial que intente respaldar. Sólo tiene relación con el intendente Lucas Ghi, que ahora sufre los coletazos de la ruptura con Nuevo Encuentro y la expulsión del gobierno de todos y cada uno los funcionarios de Martín Sabbbatella.

El PJ Morón, que preside Claudio Román, intenta defender al intendente de una interpelación que en realidad daña la imagen de Lucas Ghi aunque no lo destruye ni lo saca del Gobierno Local. Es más, Lucas Ghi no está obligado a presentarse. Puede reemplazarlo un funcionario de rango.

Pero la minoría del PJ Morón que lidera Paula Majdanski no está de acuerdo en que envíe un sustituto. Así que rompieron filas, concentraron aparte el miércoles 27 de mayo de 2026, y emitieron un comunicado de prensa distinto al del PJ Román.

Acto seguido difundió un documento en el que tomó distancia de un comunicado de prensa que circuló en los últimos días porque «no representó una posición unánime del espacio». Y además, «respaldó el pedido de información pública sobre el caso de la funcionaria municipal prófuga que sacude al oficialismo local.»

Cuestionan un comunicado difundido tras una reunión partidaria

En el documento, el PJ Majdanski (la minoría) sostuvieron que «la comunicación que está circulando, no cuenta con la unanimidad partidaria» y remarcaron que, pese a la presencia de concejales del bloque de Movimiento Derecho al Futuro, durante ese encuentro «no se debatió ninguna solicitud de interpelación vinculada al caso que ya era de conocimiento público».

Según expresaron, ese tema sería tratado posteriormente en la próxima sesión del Consejo de Partido.

Comunicado del PJ rediseñado en un formato formato adaptado para leer en celular

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Respaldo al pedido de explicaciones públicas

Los consejeros también fijaron posición respecto de la investigación que involucra a una funcionaria municipal actualmente prófuga.

En ese sentido manifestaron que acompañan la necesidad de que Lucas Ghi informe públicamente a la comunidad sobre los hechos investigados y sobre las posibles responsabilidades políticas e institucionales que pudieran surgir.

Asimismo, respaldaron la postura adoptada por el bloque Unión por la Patria (el bloque kirchnerista que responde a Martín Sabbatella), al considerar que el tratamiento público del tema constituye una herramienta para garantizar que los vecinos accedan a la información.

Los firmantes sostuvieron además que «la transparencia y la rendición de cuentas» son elementos fundamentales para preservar la confianza depositada por la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Reclamo de un pronunciamiento por Cristina Kirchner

Otro de los puntos incluidos en el documento estuvo vinculado a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los consejeros señalaron que durante la misma reunión propusieron impulsar un comunicado en respaldo de la titular del Partido Justicialista Nacional.

Según expresaron, la iniciativa surgió porque consideran que el Justicialismo local no se pronunció formalmente sobre la situación de la exmandataria pese al tiempo transcurrido desde su condena judicial. En otras palabras, querían que se pronuncien por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no lo lograron.

Quiénes firmaron el documento

El comunicado lleva las firmas de Paula Majdanski, Nadia Diz, Claudia Roldán, Guillermo Menéndez, Carlos Salomón y Gonzalo Carrizo.

Un nuevo foco de tensión dentro del peronismo local

La difusión del documento vuelve a exponer diferencias internas dentro del Partido Justicialista de Morón en torno al tratamiento político del escándalo que involucra a la funcionaria municipal prófuga.

Mientras avanza el debate sobre las responsabilidades institucionales derivadas del caso, el episodio también deja al descubierto distintas posiciones dentro del peronismo local respecto de cómo afrontar una de las crisis políticas más delicadas que atraviesa actualmente el oficialismo en el distrito.

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