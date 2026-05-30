Arde Córdoba por el asesinato y descuartizamiento de Agustina Vega, acá la cronología del caso

La conmoción sacude a la provincia de Córdoba tras la confirmación de la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde el pasado sábado. La investigación avanza bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, mientras continúa detenido Claudio Barrelier, el único sospechoso del caso.

Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la joven, también surgieron interrogantes sobre el vínculo que existía entre la familia de la adolescente y el hombre detenido. Sin embargo, hasta el momento no existe información judicial confirmada que indique que la madre de Agostina Vega haya participado en algún delito o que hubiera entregado deliberadamente a su hija. La causa continúa enfocada en determinar qué ocurrió con la menor y cuál fue el rol de Claudio Barrelier.

Sábado 23 de mayo: la última pista

De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, Agostina Vega llegó alrededor de las 22.30 a un descampado ubicado en la zona de Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Ese lugar se convertiría posteriormente en uno de los puntos centrales de la pesquisa judicial. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, fue una de las últimas ubicaciones conocidas de la adolescente antes de que se perdiera todo contacto con ella.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Domingo 24 de mayo

La adolescente ya no regresó a su hogar y comenzó la preocupación de familiares y allegados. Con el correr de las horas se activó la búsqueda para intentar determinar su paradero.

Mientras la familia iniciaba una intensa campaña para encontrarla, las autoridades comenzaron a recopilar información y testimonios que permitieran reconstruir sus últimos movimientos.

Lunes 25 de mayo

La investigación continuó reuniendo información sobre los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición. Los investigadores avanzaron en la reconstrucción de sus últimos desplazamientos y en el análisis de distintas pistas que fueron llegando a la fiscalía.

Martes 26 de mayo

La búsqueda se intensificó mientras la fiscalía analizaba distintas pistas y testimonios. El objetivo era establecer los lugares que había recorrido la menor y quiénes habían tenido contacto con ella durante las horas previas a su desaparición.

Miércoles 27 de mayo

La causa siguió acumulando elementos de prueba. Los investigadores profundizaron las averiguaciones sobre el entorno de la adolescente y los posibles recorridos realizados durante la noche en la que fue vista por última vez.

Las tareas de campo y el relevamiento de información permitieron concentrar la atención sobre determinados sectores de la ciudad.

Jueves 28 de mayo

Las tareas de búsqueda continuaron en distintos sectores de la ciudad de Córdoba. Paralelamente, la fiscalía avanzó sobre distintas hipótesis para intentar localizar a la joven.

Los investigadores trabajaron sobre nuevas evidencias con el objetivo de acotar las zonas de rastreo y determinar qué había ocurrido después de la última comunicación conocida de la adolescente.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Viernes 29 de mayo

Durante la investigación fue detenido Claudio Barrelier, quien quedó a disposición de la Justicia como único sospechoso vinculado al caso.

Esa misma noche, según trascendió, el acusado admitió haber estado en el descampado de Ampliación Ferreyra, ubicado a unos 17 kilómetros de su vivienda en el barrio Cofico. La declaración se transformó en un elemento clave para orientar los operativos de búsqueda que se desarrollaban en la zona.

También trascendieron públicamente versiones sobre la relación que mantenía con la madre de la adolescente. No obstante, hasta el momento no existe una acusación formal ni evidencia pública conocida que permita atribuirle a la mujer algún grado de participación en los hechos investigados.

Sábado 30 de mayo: la peor noticia

La búsqueda tuvo su desenlace más doloroso durante la tarde del sábado. Alrededor de las 16 horas, el ingreso de una camioneta morguera a la zona de Ampliación Ferreyra, que venía siendo rastrillada desde hacía aproximadamente 30 horas, anticipó el peor escenario.

Poco después se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde el sábado anterior.

En el lugar estuvieron presentes su padre, Gabriel Vega, el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quintero, quienes siguieron de cerca las tareas desarrolladas por los investigadores.

La confirmación del hallazgo provocó una profunda conmoción en la provincia y marcó un giro definitivo en la causa, que pasó de la búsqueda de paradero a una investigación destinada a esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente.

Con la aparición del cuerpo y la detención de Claudio Barrelier, la Justicia abrió una nueva etapa orientada a reconstruir qué ocurrió desde aquella noche del sábado 23 de mayo, cuando Agostina Vega llegó al descampado de Ampliación Ferreyra, y a determinar las responsabilidades penales que pudieran surgir de la investigación.

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el desenlace más trágico. La Justicia y la Policía de Córdoba confirmaron que el cuerpo sin vida encontrado durante los rastrillajes en la zona de Ampliación Ferreyra pertenece a la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía varios días.

Durante una conferencia de prensa realizada en los Tribunales II de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón confirmó oficialmente el hallazgo y brindó detalles de la investigación.

“Los restos humanos encontrados corresponden en un 98% a Agostina”, afirmó el funcionario judicial al comunicar los primeros resultados de las pericias realizadas sobre el cuerpo encontrado en un sector rural ubicado en las afueras de la capital provincial.

Qué dijo el fiscal sobre la investigación

En la misma conferencia, Raúl Garzón reveló nuevas medidas adoptadas por la fiscalía para reconstruir los últimos movimientos de la adolescente y determinar las responsabilidades en el caso.

“Secuestramos el celular de la mamá de Agostina para evacuar la versión del imputado”, explicó.

El fiscal también descartó, por el momento, la participación de otras personas en el hecho.

“El imputado actuó solo. No tenemos identificado un coautor”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el principal sospechoso continúa sin reconocer su responsabilidad.

“Hasta aquí Claudio Barrelier niega el hecho”, agregó.

El hallazgo que conmocionó a Córdoba

El cuerpo fue encontrado durante un amplio operativo de búsqueda desplegado en Ampliación Ferreyra, una zona rural que venía siendo rastrillada de manera intensiva por efectivos policiales, personal especializado y equipos de investigación.

Tras el hallazgo, trabajó en el lugar la Policía Científica para preservar evidencias y avanzar con las pericias forenses que permitan establecer las circunstancias y la causa de la muerte de la adolescente.

El detenido cambió su versión

Antes del hallazgo, el único detenido por la causa, Claudio Barrelier, de 33 años, había modificado su declaración ante la Justicia.

Inicialmente había asegurado que la persona observada en las imágenes de seguridad era su propia hija. Sin embargo, posteriormente reconoció que Agostina Vega había ingresado a su domicilio.

Ese cambio en su relato fue considerado por los investigadores como un elemento clave dentro de la causa.

La pista que llevó al descampado

Los investigadores llegaron al lugar donde fue encontrado el cuerpo luego de analizar registros de cámaras de seguridad y datos de telefonía celular vinculados a Claudio Barrelier.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un domo policial registró el ingreso del sospechoso a la zona de Ampliación Ferreyra el lunes alrededor de las 11.45 y su salida aproximadamente media hora después.

A su vez, el entrecruzamiento de información obtenida de antenas telefónicas ubicó el celular del acusado en ese mismo sector durante el mismo período.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó