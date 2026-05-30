Deportivo Morón defiende la punta, visita a Mitre en un duelo clave por el ascenso: día, hora y cómo ver el partido

Deportivo Morón visitará a Mitre de Santiago del Estero este domingo 31 de mayo de 2026 desde las 16.00 por la fecha 16 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Walter Otta llega como líder de la Zona A y buscará sostener la punta en una de las salidas más exigentes del campeonato.

Cuándo juegan Mitre y Deportivo Morón

El encuentro se disputará este domingo 31 de mayo de 2026, desde las 16.00, en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione de Santiago del Estero.

El partido corresponde a la fecha 16 de la Primera Nacional 2026 y puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones.

Deportivo Morón comparte la punta pero prefiere la soledad. Mirá la tablea.

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Cómo llegan los equipos

Mitre viene de empatar 1 a 1 frente a Colón de Santa Fe y suma 17 puntos, ubicándose en la décima posición de la Zona A.

Por su parte, Deportivo Morón atraviesa un gran presente. En la fecha pasada derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en el Nuevo Francisco Urbano y se mantiene en lo más alto de la tabla.

De visitante la racha fue irregular, pero el partido debería ser un trámite en Santiago del Estero

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El probable equipo de Deportivo Morón

El entrenador Walter Otta mantendría la base que viene consiguiendo buenos resultados en las últimas fechas y que llevó al Gallito a compartir la punta del campeonato.

Probable formación: Salvá; Livera, Cardozo, M. González, Vázquez; Berterame, Kubiszyn, Fagúndez; Olivares; Bittolo.

Primera Nacional 2026: Zona A

Deportivo Morón comparte la cima con Ciudad Bolívar y Ferro, aunque conserva el liderazgo de la Zona A. Así están las posiciones antes de la fecha 16 del campeonato.

Equipo Pts 1) Deportivo Morón 25 2) Ciudad Bolívar 25 3) Ferro 25 4) Los Andes 24 5) Colón 24 6) Godoy Cruz 22 7) Deportivo Madryn 22 8) Almirante Brown 19 9) San Miguel 18 10) Mitre (SE) 17 11) Defensores de Belgrano 16 12) Estudiantes (BA) 16 13) Racing (C) 16 14) San Telmo 15 15) Acassuso 14 16) All Boys 14 17) Central Norte 13 18) Chaco For Ever 8

Ascenso directo: Deportivo Morón.

Reducido: Ciudad Bolívar, Ferro, Los Andes, Colón, Godoy Cruz, Deportivo Madryn y Almirante Brown.

Descenso: Chaco For Ever.

La pelea por la punta está extremadamente pareja. Apenas una unidad separa a los cinco primeros equipos de la tabla, por lo que cada fecha puede modificar significativamente el panorama.

La hinchada ansiosa, claro, cómo va a estar?

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Un partido clave para el Gallito

La visita a Santiago del Estero representa una prueba importante para el conjunto de Walter Otta, que buscará aprovechar su buen presente para mantenerse en la cima de la Zona A.

Además de defender el liderazgo, Morón intentará ampliar la diferencia sobre varios perseguidores directos que se encuentran a muy poca distancia en la tabla de posiciones.

Cómo seguir el partido en vivo

Los hinchas podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante el minuto a minuto online de Canchallena, con estadísticas actualizadas, formaciones, cambios, amonestaciones y datos en tiempo real.

Ficha del partido

Dato Información 1) Partido Mitre vs. Deportivo Morón 2) Torneo Primera Nacional 2026 3) Fecha 16 4) Día Domingo 31 de mayo de 2026 5) Hora 16.00 6) Estadio Doctores José y Antonio Castiglione 7) Ciudad Santiago del Estero 8) Seguimiento online Canchallena

Deportivo Morón afrontará una nueva prueba fuera de casa con la misión de sostener el liderazgo de la Zona A. En una categoría tan pareja como la Primera Nacional, cada punto puede resultar decisivo en la carrera por el ascenso y el Gallito buscará dar otro paso importante en Santiago del Estero.

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