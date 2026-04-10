Un nieto mató a su abuelo en Córdoba tras una discusión y luego confesó el crimen en un hospital, en un caso que los investigadores aún intentan reconstruir por completo y que conmociona al barrio Villa El Libertador por la violencia del hecho y el vínculo directo entre víctima y victimario.

El caso en el que un nieto mató a su abuelo en Córdoba generó conmoción en toda la zona y rápidamente quedó bajo investigación judicial.

El crimen que sacudió a Villa El Libertador

La víctima fue José Luis Zárate, un jubilado de 84 años, quien fue asesinado a golpes el jueves 9 de abril de 2026 en su vivienda ubicada sobre la calle Vicente Forestieri 4889, en la zona sur de la ciudad.

Pero hay un dato que inquieta a los investigadores: el hombre no esperaba esa visita.

Según la principal hipótesis de la investigación, el ataque se produjo tras la llegada de su nieto, un joven de 25 años, que se presentó en el domicilio durante la tarde.

Cómo se desencadenó el ataque

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, alrededor de las 16 horas, el joven tocó la puerta de la vivienda y fue recibido por su abuelo, quien lo hizo pasar.

En ese contexto, se habría iniciado una fuerte discusión entre ambos. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de la casa durante esos minutos todavía no está completamente claro.

Según sostienen los pesquisas, al cabo de algunos minutos el agresor tomó una silla y golpeó al jubilado en la cabeza.

La víctima sufrió un severo traumatismo de cráneo producto de los golpes, lo que habría provocado su muerte en este caso en el que un nieto mató a su abuelo en Córdoba.

Del crimen a la confesión

Pero lo más impactante ocurrió después.

Tras el ataque, el joven habría salido ensangrentado y caminó por las calles del barrio hasta llegar al Hospital Príncipe de Asturias, ubicado a pocas cuadras del lugar.

Allí solicitó asistencia médica. Y fue en ese momento cuando todo cambió.

Según indicaron fuentes del caso, sorprendió al personal de salud al declarar: “Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa”.

Esa confesión activó de inmediato el protocolo policial. Los efectivos se trasladaron hasta la vivienda y constataron el hecho al hallar el cuerpo sin vida del jubilado en el interior del domicilio.

Zona acordonada por la Policía tras el caso en el que un nieto mató a su abuelo en Córdoba.

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El caso en el que un nieto mató a su abuelo en Córdoba

El joven —cuya identidad se mantiene en reserva— fue imputado por el fiscal Víctor Hugo Chiapero por el delito de homicidio simple y permanece detenido. En las próximas horas podría ser trasladado a la cárcel de Bouwer.

En la causa en la que un nieto mató a su abuelo en Córdoba, el expediente es considerado “complejo”, y no se descarta que el ataque haya sido el resultado de una cadena de episodios de violencia previos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta que será peritada como parte de la causa.

Una relación familiar bajo la lupa

Sin embargo, hay aspectos del caso que todavía generan dudas.

Si bien no se registran denuncias previas formales, los investigadores trabajan sobre distintas líneas que apuntan a posibles conflictos familiares de larga data.

Según fuentes investigativas, el joven podría padecer algún tipo de condición psiquiátrica y habría atravesado un episodio de furia al momento del hecho, aunque este punto aún se encuentra bajo análisis.

También surgieron versiones sobre situaciones de violencia intrafamiliar e incluso presunciones de abuso, hipótesis que fueron rechazadas por el entorno cercano de la víctima y que, por el momento, no cuentan con confirmación judicial.

Conmoción en el barrio

En Villa El Libertador, el jubilado era conocido como “Don Zárate”, y su muerte generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados.

El hombre vivía con su esposa en esa vivienda desde hacía más de cinco décadas. Días antes del crimen habían compartido un encuentro familiar en el mismo hogar.

La madre del joven acusado —hija de la víctima— había fallecido hace más de un año, y según trascendió, el vínculo entre ambas partes se encontraba debilitado.

Ahora, la Justicia busca reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar la responsabilidad del acusado en este caso en el que un nieto mató a su abuelo en Córdoba.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y podría revelar nuevos detalles en las próximas horas en este caso en el que un nieto mató a su abuelo en Córdoba.

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