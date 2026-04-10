Tres jubilados asesinados en 72 horas expone una secuencia de crímenes ocurridos en distintos puntos del país. El dato de tres jubilados asesinados en tan poco tiempo encendió una fuerte alarma social por la combinación de inseguridad, violencia extrema y vulnerabilidad.

Villa Elisa: uno de los casos de tres jubilados asesinados

Uno de los episodios que integra la serie de tres jubilados asesinados ocurrió en Villa Elisa, partido de La Plata, donde fue asesinado Néstor Daniel Copoletti, de 80 años.

El crimen forma parte del cuadro general de tres jubilados asesinados en 72 horas y presenta un nivel de violencia impactante. El jubilado fue hallado en un galpón, con signos de una golpiza brutal.

Los investigadores creen que este caso dentro de los tres jubilados asesinados podría estar vinculado a un robo, aunque no se descarta la participación de alguien del entorno cercano.

La Comisaría de Villa Ariza, en La Plata, lo máximo que podrá hacer es investigar el caso. El 97% de las investigaciones no llegan a nada.

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Florencio Varela: otro caso dentro de los tres jubilados asesinados

El segundo hecho que compone la secuencia de tres jubilados asesinados tuvo lugar en Florencio Varela.

Allí, una jubilada de aproximadamente 79 años fue víctima de una entradera. Este episodio refuerza la tendencia que aparece detrás de los tres jubilados asesinados: ataques directos contra adultos mayores en sus propias viviendas.

Según trascendió, la mujer intentó resistirse, y ese momento fue determinante en el desenlace fatal. El caso se suma a la lista de tres jubilados asesinados que conmociona al país.

Bronca e impotencia. No hay que tener sangre para asesinar a un adulto mayor por algo de dinero.

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Córdoba: el tercer caso de tres jubilados asesinados

El tercer hecho que completa el cuadro de tres jubilados asesinados ocurrió en la provincia de Córdoba.

A diferencia de los otros dos casos de tres jubilados asesinados, aquí la principal hipótesis no es un robo, sino un conflicto intrafamiliar.

Los investigadores analizan el entorno íntimo de la víctima, en un expediente que también integra la preocupante secuencia de tres jubilados asesinados en tiempo récord.

Tres jubilados asesinados: un dato que impacta

El dato de tres jubilados asesinados en apenas 72 horas no implica, por ahora, una conexión directa entre los hechos. Sin embargo, la repetición del patrón —tres jubilados asesinados en distintos contextos— genera una percepción de crisis.

El fenómeno de tres jubilados asesinados en tan poco tiempo expone varias capas: A) adultos mayores viviendo solos; B) aumento de la violencia en robos; C) presencia de agresores conocidos en algunos casos.

Tres jubilados asesinados y una alarma que crece

Aunque los investigadores descartan una organización común detrás de los tres jubilados asesinados, el impacto social es inevitable.

La reiteración de casos de tres jubilados asesinados en distintos puntos del país refuerza una preocupación estructural: la fragilidad de un sector que queda cada vez más expuesto.

En ese contexto, la frase tres jubilados asesinados deja de ser solo un título y pasa a describir una realidad que genera alarma, debate y creciente inquietud social.

¿Qué ocurre en el Oeste?

En 2025 se dio el caso de un jubilado muerto en Ituzaingó por sufrir un ataque cardíaco durante un robo. Detuvieron dos personas.

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Murió un jubilado en una entradera en Ituzaingó en 2025

El jubilado Silvio Keropian (86) murió durante una entradera en su vivienda de Ituzaingó, en un hecho ocurrido el 16 de abril de 2025 que es investigado por la Justicia. La causa avanzó en los últimos días con la detención de dos sospechosos y la identificación de un prófugo.

Un llamado al 911 y una escena sin violencia forzada

Según indicaron fuentes policiales, efectivos acudieron a la vivienda de la víctima tras un llamado al 911 realizado desde el propio teléfono de Silvio Keropian, de 86 años.

Al ingresar, encontraron el lugar completamente revuelto, aunque sin signos de violencia en los accesos. Los médicos que intervinieron certificaron el fallecimiento sin lesiones traumáticas visibles, lo que consolidó la hipótesis de una muerte por causas naturales en el contexto del robo, presumiblemente un infarto.

El Fiat Siena, clave para reconstruir la fuga

La investigación permitió establecer que los delincuentes huyeron en un Fiat Siena con características muy particulares: un stop trasero del lado del conductor quemado y una luz baja del acompañante en mal estado.

Ese detalle fue determinante para rastrear el vehículo a través de cámaras de seguridad en distintos distritos del oeste: Ituzaingó, Merlo, Morón y La Matanza.

Dos detenidos, antecedentes y un prófugo

A partir del seguimiento del automóvil, la DDI Morón identificó a Axel Vladimir Soria, de 26 años, como el último comprador del vehículo y presunto autor material del hecho.

El sospechoso cuenta con antecedentes por encubrimiento, robo agravado y privación ilegítima de la libertad y fue detenido en un allanamiento en la calle Salvigny al 3200, donde también se secuestraron tres teléfonos celulares.

En paralelo, fue arrestado Iván Gómez, de 29 años, en un operativo realizado en J. P. de Lafayette al 2600, donde se incautó otro dispositivo móvil.

En tanto, la Justicia mantiene vigente un pedido de captura contra Isaías Yoel Silva, quien permanece prófugo.

Un antecedente bajo la misma modalidad

Los investigadores detectaron además una posible vinculación con un hecho previo ocurrido el 10 de abril de 2025 en Hurlingham, donde la víctima fue Isabel Carlini, de 84 años, también bajo una modalidad similar y con el mismo vehículo involucrado.

Una modalidad que preocupa en el oeste

Para los investigadores, el patrón delictivo presenta elementos comunes: A) viviendas sin signos de ingreso forzado; B) víctimas de edad avanzada; C) utilización de vehículos identificables que permiten reconstruir recorridos mediante cámaras.

La causa continúa en etapa investigativa, con el análisis de los teléfonos secuestrados y nuevas medidas orientadas a dar con el prófugo y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.

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