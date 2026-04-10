Flybondi entró en crisis tras no pagar los sueldos de marzo y anunciar el cierre de rutas clave al sur del país. En este contexto, Flybondi entró en crisis de manera abierta y visible, con impacto directo en trabajadores y pasajeros. La empresa que conduce Leonardo Scatturice enfrenta un conflicto salarial inédito con su propio sindicato, en medio de un ajuste que ya incluye retiros voluntarios y un fuerte deterioro operativo en Flybondi.

En este video te mostramos las quejas de la gente hace un año que aún perduran ✅​✅​✅​👇​:

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Una lástima pero las chances de sobrevivir son pocas para una empresa que presta tan mal servicio, sobre todo cancelando vuelos o postergando horarios. Son dos factores que la van a terminar de fundir, sobre todo porqreu ya no se puede viajar desde El Palomar y compite con Jet Smart.

Sueldos impagos y tensión sindical

El dato central es que Flybondi entró en crisis también en el plano laboral. La compañía informó internamente que “por motivos administrativos hoy nos fue imposible concretar el depósito de los salarios correspondientes al mes de marzo”, y prometió regularizar la situación “a la brevedad”. En declaraciones públicas, aseguraron que el pago se realizará “en los próximos días” y remarcaron que se trata de un hecho excepcional en sus ocho años de operación.

Sin embargo, la explicación no alcanzó para contener el malestar. La Asociación de Trabajadores de Flybondi (ATAF), históricamente alineada con la empresa, reaccionó con dureza: “no hubo información clara y suficiente”, señalaron, al tiempo que se declararon en estado de alerta y movilización.

El gremio ya había denunciado el congelamiento salarial y ahora sumó una advertencia concreta, en un escenario donde Flybondi entró en crisis sin precedentes internos: A) retención de tareas si no se acreditan los sueldos durante el viernes; B) paro de 24 horas desde el lunes 13 a las 14 si persiste el incumplimiento; C) presentación formal del conflicto ante la Secretaría de Trabajo.

Ajuste interno y rumores de mudanza

El conflicto salarial se da en un contexto de ajuste profundo. No es un hecho aislado: Flybondi entró en crisis en paralelo a un proceso de recorte estructural. Durante marzo, la empresa lanzó un plan de retiros voluntarios para reducir su plantilla, en medio de versiones crecientes en el sector aeronáutico sobre una posible relocalización de operaciones fuera del país.

En ese esquema aparece con fuerza Paraguay como destino potencial para una eventual mudanza operativa, una hipótesis que aún no fue confirmada oficialmente pero que circula con insistencia en el mercado, reforzando la idea de que Flybondi entró en crisis también en su modelo de negocio.

Acá más protestas de los usuarios ✅​✅​✅​👇​:

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Cancelaciones, aviones fuera de servicio y deterioro operativo

La crisis no es nueva. Entre diciembre y enero, Flybondi acumuló cancelaciones y demoras masivas que afectaron a miles de pasajeros. Según fuentes del sector, en marzo los problemas reaparecieron con fuerza debido a que hasta ocho aviones quedaron fuera de servicio en medio de una renegociación de contratos de leasing.

Ese deterioro impactó directamente en la programación de vuelos y en la confianza de los usuarios, en un contexto donde Flybondi entró en crisis operativa, con serias dificultades para sostener su esquema habitual.

Recorte de rutas al sur y pasajes ya vendidos

En los últimos días, la low cost confirmó que dejará de operar tres destinos clave: A) Puerto Madryn; B) Ushuaia; C) El Calafate. Oficialmente, la decisión se atribuye a la baja demanda de la temporada, con promesas de reanudar los vuelos en julio y septiembre según el destino.

El punto crítico es otro: la empresa ya había vendido pasajes para fechas que ahora quedaron canceladas, lo que abre un nuevo foco de conflicto con los usuarios afectados. Este episodio refuerza el escenario en el que Flybondi entró en crisis comercial y de credibilidad.

Promesas de inversión que no se concretaron

El fondo COC Global Enterprise, liderado por Leonardo Scatturice, adquirió Flybondi en junio de 2025 con el anuncio de una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aeronaves.

Menos de un año después, el escenario es inverso: menos aviones operativos, recorte de rutas, conflicto sindical y dificultades para afrontar obligaciones básicas como el pago de salarios. En ese marco, Flybondi entró en crisis también desde el punto de vista financiero.

Poder político y expansión de negocios

Leonardo Scatturice es considerado un empresario cercano a Santiago Caputo, con fuerte influencia en el universo libertario. Su crecimiento se vinculó a su capacidad de lobby internacional y a la organización de eventos como la CPAC, donde participa el entorno de Javier Milei.

En ese contexto, avanzó en la adquisición de activos estratégicos como Flybondi y la empresa postal OCA, además de contratos vinculados al Estado.

Hoy, sin embargo, la crisis de la aerolínea pone en duda la viabilidad del proyecto y abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la compañía. El cuadro general muestra con claridad que Flybondi entró en crisis en múltiples frentes al mismo tiempo.

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