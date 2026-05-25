Ituzaingó celebró el 25 de Mayo con una fiesta popular en Plaza San Martín

La celebración central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo reunió a cientos de vecinos en la Plaza San Martín de Ituzaingó, donde el Municipio organizó una jornada patria con espectáculos, actividades culturales y propuestas comunitarias con entrada libre y gratuita.

Entre los vecinos, este medio logró divisar al intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, y al Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna.

Al consultar a jefe comunal qué significaba una fecha como la de hoy para él, le dijo a este medio: «El 25 de Mayo es la memoria de todos aquellos hombres y mujeres que lucharon durante toda la Semana de Mayo para independizarse de los poderes coloniales y empezar a escribir la historia de la República Argentina. Y lo hicieron ajo el pulso y el puño con una mirada nacional que pudieran planificar el crecimiento y el desarrollo de un país, en aquel entonces soñado y hoy real y activo».

El intendente Pablo Descalzo y el Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna, le dan la foto de portada a Diario Anticipos

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Y luego agregó Pablo Descalzo: «A lo largo de nuestra historia tuvimos muchas gestas importantes y también caídas bajo distintos poderes colonialistas con ayuda interna. Me parece que hoy estamos en una instancia muy particular, muy similar, donde debatimos y discutimos sobre los recursos naturales porque hay un Presidente de la Nación que busca entregar los minerales y las riquezas a otros países a cambio del ajuste, el desempleo y el maltrato a los estudiantes y los jubilados. Así no se hace Patri. Esto no fue lo que soñó la Primera Junta.»

Una tarde patria con música, danza y participación vecinal

Las actividades comenzaron a las 15:00 en la Plaza General San Martín, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre, transformado en un gran espacio de encuentro familiar.

No faltaron los héroes Veteranos del Malvinas preparando el chocolate caliente patrio

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En el escenario principal, el cronograma artístico arrancó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con distintos espectáculos de tango y folklore tradicional. Participaron el ballet infantil-juvenil “Del Monte Chaqueño”, el ballet de adultos mayores “Aires de Tradición” y el taller de folklore del Centro de Desarrollo San Antonio, que interpretó la clásica “Refalosa Pampeana”.

Con bailes folklóricos la Plaza General San Marín llegó al climax

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También hubo música ciudadana que tanto le gusta bailar a todo el mundo, con tres parejas sobre el escenario principal

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Teatro histórico, chamamé y cierre con banda local

El tramo final de la celebración incluyó un show en vivo del acordeonista de chamamé Santiago Torres, además de una original intervención que mezcló teatro histórico y rap improvisado bajo el nombre “El secreto de la Jabonería de Vieytes”, inspirada en los acontecimientos de 1810.

El cierre musical estuvo a cargo de la banda local “Disculpen la demora”, que coronó una jornada marcada por el espíritu patrio, la participación comunitaria y el acompañamiento de vecinos de distintos barrios de Ituzaingó.

Durante el encuentro, este medio también quiso saber la opinión del Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna sobre el 25 de Mayo: «El 25 de Mayo representa el nacimiento de nuestra Patria y el nacimiento y defensa de la democracia. Pero también la custodia de nuestros recursos naturales, de nuestros jubilados, de la educación y de la salud pública. Me parece que hoy, en contraste con lo que está pasando, nosotros, como el partido popular que formamos, debemos defender lo que logramos como Nación y fundamentalmente que la gente entienda que tenemos que cuidar nuestros recursos, que tenemos que cuidar nuestra industria nacional y que tenemos que cuidar a nuestros jubilados, nuestra salud y nuestra educación».

Feria, pastelitos y economía social

Durante toda la tarde también funcionó una feria de la economía social con micro emprendedores locales, acompañada por puestos de chocolate caliente y pastelitos criollos, dos clásicos infaltables en cada festejo del 25 de Mayo.

Muchos puestos muy atractivos con artesanías argentinas

La propuesta formó parte de las actividades organizadas por el Municipio para conmemorar una nueva fecha patria y reforzar los espacios de encuentro cultural y comunitario en el distrito.

Otro puesto con artesanías argentinas para lucir lo nacional en casa

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