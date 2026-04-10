Deportivo Morón puntero visita a San Miguel en un duelo clave

El Deportivo Morón puntero: arranque firme, clima de hinchada y una prueba clave ante San Miguel. El equipo del Oeste bonaerense atraviesa un presente sólido en la Primera Nacional 2026, con resultados, respaldo popular y un contexto institucional ordenado que lo posicionan como protagonista. Ahora, ese buen momento tendrá una medida concreta fuera de casa.

Un inicio que ilusiona en la Primera Nacional

Con 14 puntos en 7 fechas, el conjunto se ubica en lo más alto de su zona, producto de 4 victorias, 2 empates y 1 derrota.

En este contexto, el Gallo comparte la cima con Colón, pero se diferencia por su regularidad y su capacidad de sostener rendimiento. En un torneo largo, ese detalle no es menor: es lo que separa a los protagonistas del resto.

Resultados recientes que explican Deportivo Morón puntero

El buen momento tiene sustento concreto. El Deportivo Morón puntero es producto de una victoria 1-0 ante San Telmo en el Nuevo Francisco Urbano, con gol de penal de Juan Manuel Olivares, resultado que puso en modo Deportivo Morón puntero.

Antes, había sumado triunfos ante Central Norte (2-0) y Chaco For Ever (3-2), además de una goleada frente a Acassuso. La única caída reciente fue ante Almagro.

También se mantiene en carrera en la Copa Argentina, tras eliminar a Godoy Cruz, lo que refuerza su competitividad.

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Ofensiva: goles repartidos y sin dependencia

Jugador Goles Juan Manuel Olivares 3 Franco Toloza 3 Franco Fagúndez 2 Joaquín Livera 1 Santiago Kubiszyn 1 Gonzalo Berterame 1 Resto del plantel 0

El dato es claro y explica mucho que el Deportivo Morón puntero: no hay un goleador excluyente, sino un equipo que reparte responsabilidades. Esta característica refuerza el perfil colectivo del conjunto y su capacidad para resolver partidos desde distintas vías.

La Zona A donde milita Morón en una Primera Nacional que no da respiros

La previa: una prueba caliente en Los Polvorines

El próximo desafío será este sábado 11 de abril a las 15:30, cuando el Deportivo Morón visite a San Miguel en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 9 de la Zona A.

El escenario no es uno más: el Gallo llega como líder, pero deberá revalidarlo fuera de casa, en un partido que puede marcar tendencia.

Historial entre Deportivo Morón y San Miguel

Dato Información Partidos jugados 30 Ganados Deportivo Morón 12 Ganados San Miguel 9 Empatados 9

El historial entre Deportivo Morón y San Miguel refleja una leve ventaja para el Gallo, aunque con una paridad marcada que suele trasladarse a la cancha en cada enfrentamiento.

El termómetro del Gallo: perfil bajo y foco interno

La figura central que puso a Deportivo Morón puntero: Walter Otta

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Tras alcanzar la punta, el cuerpo técnico encabezado por Walter Otta decidió bajar el tono mediático. No hubo declaraciones ruidosas ni euforia desmedida.

Puertas adentro, la línea es clara: A) sostener la concentración; B) aprovechar el envión anímico; C) validar el momento como visitante.

El mensaje es concreto: el Gallo todavía no ganó nada, pero está en posición de pelear todo.

La Zona B con equipos históricos

El contexto del rival: un San Miguel golpeado

Del otro lado estará un rival en crisis. San Miguel llega golpeado tras caer 3-0 ante Colón en Santa Fe, resultado que expuso debilidades y generó fuerte autocrítica interna.

El DT **Gustavo Coleoni fue tajante: “Las distracciones a este nivel se pagan, entramos dormidos”.

En la misma línea, el referente **Iván Ramírez reconoció: “La responsabilidad es de todos, tenemos que hacernos cargo”.

El “Trueno Verde” jugará presionado, obligado a reaccionar ante su gente.

En una Primera Nacional que no da respiro, Deportivo morón enfrenta a San Miguel

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El enfoque táctico: partido para inteligencia y paciencia

El cruce presenta un escenario claro: un local urgido y un visitante confiado.

Ahí aparece la oportunidad para el Gallo: si logra sostener su solidez defensiva (6 goles en 7 partidos) y aprovecha los espacios, puede lastimar de contragolpe.

Claves del partido: A) orden defensivo; B) lectura de los tiempos; C) eficacia en transición; D) manejo emocional ante la presión rival.

Clima de hinchada y respaldo institucional

En el Oeste, el clima es de ilusión medida. El hincha del Gallo volvió a sentirse representado, con un equipo competitivo y una campaña que genera identificación.

El Nuevo Francisco Urbano empuja y acompaña, mientras que a nivel institucional el club se fortalece con decisiones estratégicas como la continuidad del vínculo con Milo J como sponsor.

Un candidato que se pone a prueba

El Deportivo Morón llega puntero, en racha y con argumentos. Pero en la Primera Nacional, cada partido redefine el escenario.

Este sábado, el Gallo tendrá algo más que tres puntos en juego: la posibilidad de confirmar que está para pelear el ascenso en serio.

Juan Manuel Olivares: presente goleador en Deportivo Morón

Juan Manuel Olivares, uno de los hombres que hizo posible Deportivo Morón puntero

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El Juan Manuel Olivares es uno de los nombres propios del buen momento de Deportivo Morón en la Primera Nacional 2026, donde se consolidó como una pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Perfil y características

Juan Manuel Olivares se desempeña como volante ofensivo, con capacidad para jugar suelto detrás de los delanteros o recostado sobre una banda. Su principal virtud es la llegada al gol, algo que viene demostrando en el actual campeonato.

Entre sus rasgos más destacados: A) buena pegada; B) lectura de juego en el último tercio; C) capacidad para aparecer en momentos decisivos; D) eficacia en pelota parada, especialmente desde el punto penal.

Presente en Deportivo Morón

En la actual temporada, Juan Manuel Olivares se posiciona como uno de los goleadores del equipo, con 3 tantos, incluyendo el penal que le dio la victoria al Gallo ante San Telmo, resultado clave para alcanzar la cima del torneo.

Su aporte no se limita a los goles: también es un jugador que conecta líneas, participa en la generación de juego y se adapta a distintos esquemas, algo valorado por el cuerpo técnico.

Rol dentro del equipo

Dentro del esquema de Walter Otta, Juan Manuel Olivares cumple una función estratégica: no es un delantero clásico, pero sí un jugador determinante en el último tramo de la cancha.

En un equipo que no depende de una sola figura, su capacidad para aparecer y definir partidos lo convierte en una pieza clave del presente de Deportivo Morón.

Proyección

Con continuidad y confianza, Juan Manuel Olivares se perfila como uno de los futbolistas a seguir en el plantel del Gallo, en un contexto donde cada detalle puede marcar la diferencia en la pelea por el ascenso.

Su presente lo ubica, hoy, como uno de los nombres propios del campeonato para Morón.

Franco Toloza: potencia ofensiva y presencia en el área del Gallo

Franco Toloza, uno de los hombres que hizo posible Deportivo Morón puntero

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El Franco Toloza es una de las referencias ofensivas de Deportivo Morón, donde se destaca por su presencia física y su capacidad para jugar como delantero de área.

Perfil y características

Franco Toloza es un atacante de características clásicas, fuerte en el juego aéreo y con buen sentido de ubicación dentro del área.

Entre sus principales virtudes: A) potencia física y choque con defensores; B) capacidad para fijar centrales; C) buen cabezazo; D) oportunismo para capitalizar segundas jugadas.

No es un delantero de gran movilidad, pero sí un jugador que condiciona defensas y genera espacios para sus compañeros.

Presente en Deportivo Morón

En la actual temporada, Franco Toloza es uno de los goleadores del equipo, con 3 tantos, compartiendo la cima de la tabla interna.

Su aporte es clave en un equipo que reparte los goles y que muchas veces necesita de un referente de área para destrabar partidos cerrados, algo habitual en la Primera Nacional.

Rol dentro del equipo

Dentro del esquema de Walter Otta, Franco Toloza cumple una función táctica clara:

ser el punto de referencia ofensivo.

Su presencia permite:

A) jugar directo cuando el partido lo requiere; B) sostener pelotas en campo rival; C) liberar a volantes como Juan Manuel Olivares; D) generar situaciones a partir del juego aéreo.

Proyección

En un equipo sin goleador excluyente, Franco Toloza aparece como una pieza importante para sostener la competitividad del Gallo.

Su perfil encaja perfectamente en el ascenso argentino: partidos físicos, cerrados y de pocas situaciones, donde su presencia en el área puede marcar la diferencia.

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