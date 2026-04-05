DeportesMorón

Deportivo Morón vs. San Telmo: hora, TV y un duelo clave con ambos equipos golpeados

Deportivo Morón recibe a San Telmo este domingo desde las 15:30, con transmisión por LPF Play, en un duelo clave de la Primera Nacional donde ambos equipos llegan golpeados y obligados a reaccionar para no perder terreno en la tabla.

Por Andres Llinares

Publicación

En una Primera Nacional que no da respiro, Deportivo morón enfrenta a San Telmo

En una Primera Nacional que no da respiro, Deportivo Morón afronta este domingo 5 de abril de 2026 un partido determinante frente a San Telmo, desde las 15:30 en el Nuevo Francisco Urbano. En un torneo donde la paridad domina y el margen de error es mínimo, el “Gallito” pone en juego mucho más que tres puntos: su futuro inmediato.

El Ascenso no da tregua y Morón busca respuestas

La categoría continúa demostrando por qué es la más impredecible del fútbol argentino. Con un calendario exigente y una tabla apretada, cada fecha redefine objetivos.

En ese escenario, Deportivo Morón transita una temporada irregular, ubicado en esa zona gris donde una racha positiva lo mete en el Reducido, pero dos tropiezos consecutivos lo obligan a mirar hacia abajo, en una Primera Nacional dura y con equipos de larga trayectoria.

El “Gallito” y la urgencia de despegar

El Nuevo Francisco Urbano ha sido testigo de altibajos en el equipo dirigido por Walter Otta, que mantiene una estructura ordenada pero arrastra un problema central: la falta de eficacia ofensiva.

Esa falencia quedó expuesta en la última fecha, cuando Morón cayó 0-2 ante Almagro en el estadio Tres de Febrero, perdiendo una oportunidad clave para escalar posiciones.

Sin embargo, el balance reciente no es negativo: en sus últimos cinco partidos, el “Gallito” registra 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 8 goles a favor y apenas 4 en contra, números que reflejan una base sólida sobre la cual construir.

En una Primera Nacional que no da respiro, el técnico, Walter Otta está más concentrado que nunca

San Telmo, un rival directo con irregularidad

Del otro lado, San Telmo también llega golpeado. En su última presentación cayó 0-3 ante Quilmes, resultado que profundizó su irregularidad.

En sus últimos cuatro encuentros, el conjunto registra 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles convertidos y 8 recibidos, evidenciando problemas tanto en defensa como en la regularidad de rendimiento.

El duelo, entonces, enfrenta a dos equipos necesitados, con la obligación de recuperarse para no perder terreno.

Un partido que puede marcar el rumbo

Datos del encuentro: A) Partido: Deportivo Morón vs. San Telmo; B) Fecha: domingo 5 de abril de 2026; C) Hora: 15:30; D) Estadio: Nuevo Francisco Urbano; E) Árbitro: designado por la Asociación del Fútbol Argentino; F) TV: TyC Sports Play.

Entradas estimadas: A) Popular: entre $10.000 y $14.000; B) Platea: entre $18.000 y $25.000.

La Zona A donde milita Morón en una Primera Nacional que no da respiros

El equipo de Walter Otta: orden táctico y deuda en ataque

Morón sostiene un esquema 4-4-2, con prioridad en el equilibrio para competir en una Primera Nacional durísima.

Formación tipo: A) arquero seguro; B) defensa de cuatro sólida; C) doble cinco de contención; D) volantes externos con recorrido; E) dupla ofensiva con movilidad.

La clave estará en mejorar la eficacia en los metros finales, un aspecto que viene condicionando resultados.

Un torneo de gigantes y sorpresas en una Primera Nacional que no perdona

La Primera Nacional no perdona distracciones. Equipos como San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan marcan el ritmo, aunque sin margen de error.

Claves del torneo: A) paridad extrema; B) peso de las localías; C) desgaste por viajes; D) refuerzos que cambian el escenario.

Lo que se juega Morón

El fixture inmediato le presenta a Morón una serie de partidos determinantes. Este duelo ante San Telmo es una oportunidad concreta para recuperar terreno y volver a meterse en la pelea.

La ecuación es clara: ganar en casa, recuperar gol y sostener el orden.

Porque en la Primera Nacional no hay tiempo para especular. Y el “Gallito” lo sabe: es momento de reaccionar… o empezar a complicarse.

La Zona B con equipos históricos para una Primera Nacional que roza la alta competencia

Lo que se viene para Deportivo Morón

FechaEscudoRivalCondiciónHora
Hoy 05/04San TelmoLocal15:30 hs
Sáb 11/04San MiguelVisitante15:30 hs
Sáb 18/04ColónLocal15:30 hs
Sáb 25/04Racing (C)Local17:00 hs

Cómo esta la tabla hoy

EquipoDatos
ColónPJ 7 · G 4 · E 2 · P 1 · GF 10 · GC 5 · DG +5 · Pts 14
🩶 Godoy CruzPJ 7 · G 3 · E 4 · P 0 · GF 8 · GC 4 · DG +4 · Pts 13
Deportivo MorónPJ 6 · G 3 · E 2 · P 1 · GF 10 · GC 6 · DG +4 · Pts 11
🩶 Racing de CórdobaPJ 6 · G 3 · E 2 · P 1 · GF 5 · GC 5 · DG 0 · Pts 11
Defensores de BelgranoPJ 6 · G 2 · E 4 · P 0 · GF 6 · GC 3 · DG +3 · Pts 10
🩶 AcassusoPJ 6 · G 3 · E 0 · P 3 · GF 8 · GC 8 · DG 0 · Pts 9
FerroPJ 7 · G 2 · E 3 · P 2 · GF 6 · GC 6 · DG 0 · Pts 9
🩶 All BoysPJ 7 · G 2 · E 3 · P 2 · GF 4 · GC 4 · DG 0 · Pts 9
San MiguelPJ 7 · G 2 · E 3 · P 2 · GF 6 · GC 7 · DG -1 · Pts 9
🩶 Almirante BrownPJ 6 · G 2 · E 2 · P 2 · GF 4 · GC 4 · DG 0 · Pts 8
Central NortePJ 7 · G 2 · E 2 · P 3 · GF 4 · GC 8 · DG -4 · Pts 8
🩶 Club MitrePJ 6 · G 1 · E 4 · P 1 · GF 5 · GC 5 · DG 0 · Pts 7
Deportivo MadrynPJ 6 · G 1 · E 3 · P 2 · GF 6 · GC 5 · DG +1 · Pts 6
🩶 Los AndesPJ 6 · G 1 · E 3 · P 2 · GF 3 · GC 3 · DG 0 · Pts 6
Club Ciudad de BolívarPJ 6 · G 0 · E 6 · P 0 · GF 3 · GC 3 · DG 0 · Pts 6
🩶 EstudiantesPJ 7 · G 2 · E 0 · P 5 · GF 4 · GC 8 · DG -4 · Pts 6
San TelmoPJ 6 · G 1 · E 2 · P 3 · GF 8 · GC 12 · DG -4 · Pts 5
🩶 Chaco For EverPJ 6 · G 0 · E 2 · P 4 · GF 6 · GC 12 · DG -6 · Pts 2

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img