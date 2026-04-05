En una Primera Nacional que no da respiro, Deportivo Morón afronta este domingo 5 de abril de 2026 un partido determinante frente a San Telmo, desde las 15:30 en el Nuevo Francisco Urbano. En un torneo donde la paridad domina y el margen de error es mínimo, el “Gallito” pone en juego mucho más que tres puntos: su futuro inmediato.
El Ascenso no da tregua y Morón busca respuestas
La categoría continúa demostrando por qué es la más impredecible del fútbol argentino. Con un calendario exigente y una tabla apretada, cada fecha redefine objetivos.
En ese escenario, Deportivo Morón transita una temporada irregular, ubicado en esa zona gris donde una racha positiva lo mete en el Reducido, pero dos tropiezos consecutivos lo obligan a mirar hacia abajo, en una Primera Nacional dura y con equipos de larga trayectoria.
El “Gallito” y la urgencia de despegar
El Nuevo Francisco Urbano ha sido testigo de altibajos en el equipo dirigido por Walter Otta, que mantiene una estructura ordenada pero arrastra un problema central: la falta de eficacia ofensiva.
Esa falencia quedó expuesta en la última fecha, cuando Morón cayó 0-2 ante Almagro en el estadio Tres de Febrero, perdiendo una oportunidad clave para escalar posiciones.
Sin embargo, el balance reciente no es negativo: en sus últimos cinco partidos, el “Gallito” registra 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 8 goles a favor y apenas 4 en contra, números que reflejan una base sólida sobre la cual construir.
San Telmo, un rival directo con irregularidad
Del otro lado, San Telmo también llega golpeado. En su última presentación cayó 0-3 ante Quilmes, resultado que profundizó su irregularidad.
En sus últimos cuatro encuentros, el conjunto registra 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles convertidos y 8 recibidos, evidenciando problemas tanto en defensa como en la regularidad de rendimiento.
El duelo, entonces, enfrenta a dos equipos necesitados, con la obligación de recuperarse para no perder terreno.
Un partido que puede marcar el rumbo
Datos del encuentro: A) Partido: Deportivo Morón vs. San Telmo; B) Fecha: domingo 5 de abril de 2026; C) Hora: 15:30; D) Estadio: Nuevo Francisco Urbano; E) Árbitro: designado por la Asociación del Fútbol Argentino; F) TV: TyC Sports Play.
Entradas estimadas: A) Popular: entre $10.000 y $14.000; B) Platea: entre $18.000 y $25.000.
El equipo de Walter Otta: orden táctico y deuda en ataque
Morón sostiene un esquema 4-4-2, con prioridad en el equilibrio para competir en una Primera Nacional durísima.
Formación tipo: A) arquero seguro; B) defensa de cuatro sólida; C) doble cinco de contención; D) volantes externos con recorrido; E) dupla ofensiva con movilidad.
La clave estará en mejorar la eficacia en los metros finales, un aspecto que viene condicionando resultados.
Un torneo de gigantes y sorpresas en una Primera Nacional que no perdona
La Primera Nacional no perdona distracciones. Equipos como San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan marcan el ritmo, aunque sin margen de error.
Claves del torneo: A) paridad extrema; B) peso de las localías; C) desgaste por viajes; D) refuerzos que cambian el escenario.
Lo que se juega Morón
El fixture inmediato le presenta a Morón una serie de partidos determinantes. Este duelo ante San Telmo es una oportunidad concreta para recuperar terreno y volver a meterse en la pelea.
La ecuación es clara: ganar en casa, recuperar gol y sostener el orden.
Porque en la Primera Nacional no hay tiempo para especular. Y el “Gallito” lo sabe: es momento de reaccionar… o empezar a complicarse.
Lo que se viene para Deportivo Morón
|Fecha
|Escudo
|Rival
|Condición
|Hora
|Hoy 05/04
|San Telmo
|Local
|15:30 hs
|Sáb 11/04
|San Miguel
|Visitante
|15:30 hs
|Sáb 18/04
|Colón
|Local
|15:30 hs
|Sáb 25/04
|Racing (C)
|Local
|17:00 hs
Cómo esta la tabla hoy
|Equipo
|Datos
|Colón
|PJ 7 · G 4 · E 2 · P 1 · GF 10 · GC 5 · DG +5 · Pts 14
|🩶 Godoy Cruz
|PJ 7 · G 3 · E 4 · P 0 · GF 8 · GC 4 · DG +4 · Pts 13
|Deportivo Morón
|PJ 6 · G 3 · E 2 · P 1 · GF 10 · GC 6 · DG +4 · Pts 11
|🩶 Racing de Córdoba
|PJ 6 · G 3 · E 2 · P 1 · GF 5 · GC 5 · DG 0 · Pts 11
|Defensores de Belgrano
|PJ 6 · G 2 · E 4 · P 0 · GF 6 · GC 3 · DG +3 · Pts 10
|🩶 Acassuso
|PJ 6 · G 3 · E 0 · P 3 · GF 8 · GC 8 · DG 0 · Pts 9
|Ferro
|PJ 7 · G 2 · E 3 · P 2 · GF 6 · GC 6 · DG 0 · Pts 9
|🩶 All Boys
|PJ 7 · G 2 · E 3 · P 2 · GF 4 · GC 4 · DG 0 · Pts 9
|San Miguel
|PJ 7 · G 2 · E 3 · P 2 · GF 6 · GC 7 · DG -1 · Pts 9
|🩶 Almirante Brown
|PJ 6 · G 2 · E 2 · P 2 · GF 4 · GC 4 · DG 0 · Pts 8
|Central Norte
|PJ 7 · G 2 · E 2 · P 3 · GF 4 · GC 8 · DG -4 · Pts 8
|🩶 Club Mitre
|PJ 6 · G 1 · E 4 · P 1 · GF 5 · GC 5 · DG 0 · Pts 7
|Deportivo Madryn
|PJ 6 · G 1 · E 3 · P 2 · GF 6 · GC 5 · DG +1 · Pts 6
|🩶 Los Andes
|PJ 6 · G 1 · E 3 · P 2 · GF 3 · GC 3 · DG 0 · Pts 6
|Club Ciudad de Bolívar
|PJ 6 · G 0 · E 6 · P 0 · GF 3 · GC 3 · DG 0 · Pts 6
|🩶 Estudiantes
|PJ 7 · G 2 · E 0 · P 5 · GF 4 · GC 8 · DG -4 · Pts 6
|San Telmo
|PJ 6 · G 1 · E 2 · P 3 · GF 8 · GC 12 · DG -4 · Pts 5
|🩶 Chaco For Ever
|PJ 6 · G 0 · E 2 · P 4 · GF 6 · GC 12 · DG -6 · Pts 2