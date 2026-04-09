El mundo de las letras se sacudió con una noticia de impacto global: la escritora de Hurlingham, Samanta Schweblin, se alzó con un millón de euros tras ganar el Premio Aena. Este galardón, destinado a reconocer la mejor obra publicada en 2025, sitúa a la narrativa breve en un pedestal económico y prestigioso pocas veces visto.

La escritora de Hurlingham Schweblin superó a figuras consagradas de la talla de Enrique Vila-Matas y Héctor Abad Faciolince, demostrando que el cuento fantástico argentino sigue siendo una potencia imparable. La relevancia de este premio ahora es total, ya que no solo premia la calidad estética de su libro «El buen mal», sino que inyecta una cifra récord en la carrera de una autora que ya sonaba fuerte para el Nobel.

En una gala celebrada en Barcelona, el jurado presidido por Rosa Montero destacó que la obra premiada crea «mundos turbadores, fascinantes y complejos». Para los vecinos de Hurlingham y los amantes de la literatura nacional, este triunfo representa la consolidación de una «dinastía» de cuentistas que une a Schweblin con nombres míticos como Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo.

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El impacto de un premio millonario en la literatura hispana

La victoria de la escritora de Hurlingham no estuvo exenta de sorpresas y debates en el ambiente editorial. Con una dotación de un millón de euros, el Premio Aena iguala la recompensa del Premio Planeta y supera al mismísimo Premio Nobel en términos de moneda europea. Esta «musculosa iniciativa de mecenazgo», como la definió el presidente de AENA, busca fortalecer el vínculo entre la sociedad y la cultura, distribuyendo ejemplares de la obra ganadora en bibliotecas y centros culturales de toda España.

La escritora de Hurlingham Samanta Schweblin, quien reside en Berlín pero mantiene un vínculo inquebrantable con sus raíces bonaerenses, se mostró visiblemente emocionada durante su discurso. «Me siento como si acabara de bajar de una ruleta», confesó ante un auditorio repleto. La autora dedicó el reconocimiento a la Universidad Pública de Buenos Aires y a sus pares de generación, subrayando que la literatura es el «minúsculo timón» que permite a la humanidad navegar en tiempos de crisis y violencia global.

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«El buen mal»: la reivindicación definitiva del género del cuento

El libro que consagró a la escritora de Hurlingham está integrado por seis relatos que exploran la frontera entre lo posible y lo imposible. Según el jurado Jorge Fernández Díaz, que Samanta haya resultado ganadora es una verdadera revolución, especialmente en un mercado editorial que suele privilegiar a la novela por sobre el cuento. «Es la reivindicación de un género que ha sido muy caro para los argentinos», señaló el periodista y académico sobre el triunfo de Schweblin.

El estilo de la escritora de Hurlingham Samanta se caracteriza por una belleza inquietante y una precisión quirúrgica para narrar lo cotidiano desde una perspectiva extraña. En «El buen mal», la autora profundiza en su capacidad para generar tensión y empatía, herramientas que la llevaron a ganar en 2022 el National Book Award por «Siete casas vacías». Este nuevo millón de euros no solo cambia su realidad financiera, sino que posiciona sus historias como lectura obligatoria en escuelas y universidades de todo el mundo de habla hispana.

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Un mensaje «afilado» en medio de un mundo quebrado

Durante la premiación, la escritora de Hurlingham no esquivó la realidad política y social. En sus palabras de agradecimiento, recordó que, aunque la literatura no salva vidas directamente ni alimenta a los famélicos, es la fuerza capaz de generar conexión y sentido común. Para Schweblin, seguir celebrando la literatura mientras «el mundo se cae a pedazos» es un acto de resistencia y una «contrafuerza» necesaria para la salud mental colectiva de la humanidad.

La escritora de Hurlingham también agradeció a su agente y a sus editoras, Ana Laura Pérez y Elena Ramírez, quienes han acompañado su crecimiento desde sus primeros pasos en los talleres literarios del Gran Buenos Aires hasta su consagración internacional. Este premio ratifica que el talento nacido en los barrios puede romper los cánones establecidos y liderar la vanguardia artística de Occidente, inspirando a nuevas camadas de escritores que hoy ven en Samanta un espejo de éxito y rigor profesional.

La consagración de Samanta Schweblin es un hito que trasciende los libros. Es el triunfo de una mirada particular sobre el mundo, nacida en una casa de Hurlingham y proyectada al infinito a través de la palabra. Su éxito demuestra que las historias que nos contamos son, finalmente, lo que nos mantiene a flote como sociedad.

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