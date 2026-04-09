Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón para volver a encenderse con una propuesta que combina sátira social, absurdo y una estética tan refinada como corrosiva. Se trata de la segunda temporada de “Tirria” y llega con un elenco de alto vuelo y una historia que expone, con ironía feroz, la caída de una familia aristocrática atrapada en su propia mentira.

Protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd, la obra se presenta como una comedia negra delirante que no solo busca hacer reír, sino también incomodar y reflexionar.

Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd en la obra Tirria

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Una familia en ruinas que vive de la ilusión

Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón y acá poder ver un avance ✅​✅​✅​👇​:

En “Tirria”, que llega porque Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón, el centro de la historia está puesto en los Sobrado Alvear, una familia patricia venida a menos que sostiene, año tras año, una farsa tan absurda como fascinante. Mientras el mundo cree que pasan sus veranos en Europa, la verdad es otra: permanecen ocultos dentro de los baúles de su propia mansión, alimentándose con arroz con leche y recreando viajes imaginarios.

El relato se sostiene sobre una lógica grotesca que, lejos de ser gratuita, funciona como una metáfora filosa sobre las apariencias sociales, el clasismo y la negación de la caída.

Hilario, el criado que lleva todo al límite

En ese universo cerrado aparece Hilario, el criado fiel que hará lo imposible —y más— para sostener el honor de la familia. Pero su lealtad tiene un costado oscuro: en su intento por preservar las formas, empuja la situación hacia extremos cada vez más peligrosos.

Escena de Tirria con Diego Capusotto y el elenco en una situación de tensión

Ese juego entre lo absurdo y lo siniestro es uno de los grandes motores de la obra, que potencia su impacto en esta nueva temporada en la que Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón con una puesta que apuesta al riesgo.

Un cruce entre lo popular y la alta cultura

Una de las escenas más absurdas de Tirria: Capusotto y Politti en pleno delirio teatral

“Tirria” no es solo una comedia: es también una propuesta estética que dialoga con el grotesco criollo, el teatro contemporáneo y los guiños al cine clásico argentino. La obra construye un universo propio donde conviven máscaras, exageraciones y referencias culturales que enriquecen la experiencia.

El resultado es una pieza teatral que interpela tanto al espectador casual como al público más exigente, logrando un equilibrio poco frecuente entre entretenimiento y profundidad.

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Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón: Cuándo y dónde

El regreso se concreta con fuerza: Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón el viernes 24 de abril a las 21:00 horas, en una de las funciones más esperadas de la cartelera local. ¿La dirección? Nuestra Señora del Buen Viaje 851, Morón Centro.

Las entradas pueden conseguirse a través de Plateanet o en la boletería del teatro. El valor de referencia es de $48.000, con posibles variaciones según la ubicación que a la fecha no fueron confirmadas.

También hay información disponible vía WhatsApp al 1171224462.

Una propuesta distinta en la cartelera local

Con un elenco consolidado, una narrativa potente y una puesta que apuesta al riesgo, “Tirria” se posiciona como una de las propuestas más originales dentro de la cartelera teatral de Morón.

El regreso no pasa desapercibido: Diego Capusotto se subirá al Teatro Morón con una obra que combina humor negro, crítica social y una historia tan absurda como inquietante.

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