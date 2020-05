Capusotto tiene canal de You Tube con sus personajes. El actor y comediante cuenta con un usuario en la red de videos más popular del mundo. Allí están posteados todos los videos con los distintos momentos del ciclo «Peter Capusotto y sus videos», programa con 10 temporadas en el aire.

Capusotto tiene canal de You Tube con sus personajes. El primer programa se emitió en el 2006 por la pantalla de Canal 7 y el extinto canal Rock and Pop TV. El ciclo no cambió demasiado desde entonces: sketchs con criaturas y videoclips musicales casi inconseguibles de la videoteca personal de Marcelo Iconomidis.

(por Santiago Alonso).- Siguiendo la tradición del humor de «Cha Cha cha» pero especialmente del ciclo «Todo por dos pesos», uno de los éxitos impensados de la televisión pública de principios del 2000, «Peter Capussotto y sus videos» es uno de los tópicos más buscados en You Tube.

También «Bombita Rodríguez», «Micky Vainilla», «Juan Carlos Pelotudo» y «Violencia Rivas», entre otros seres creados por el y Pedro Saborido con dirección de Néstor Montalbano, director de «Soy tu aventura», entre otras.

Si bien el envío pasó por infinidad de canales, desde Televisión Pública hasta Much Music, Rock and Pop TV, Vh1, TBS, TNT y El Nueve, nunca deja de estar vigente por contar con su material subido a la red You Tube.

El usuario «petercapusottotv» permite ver todos los momentos ficcionales del programa.

Por un tema de derechos de autor no están disponibles los videoclips musicales de bandas que acompañaban los sketchs en los distintos momentos, pero el espíritu del show se mantiene intacto.

Ganó 8 premios Martín Fierro como «Mejor programa humorístico» y «Mejor Actor de comedia» para Diego Capusotto.

Por otra parte, la película también se puede ver en Netflix y You Tube.

