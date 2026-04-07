Una salida indeclinable con mensaje político

José María Gayoso dio el portazo. El ahora ex subsecretario de Seguimiento de Obras, en un documento presentado hace instantes, el 7 de abril de 2026, ante la Municipalidad, formalizó su renuncia indeclinable al cargo con efecto retroactivo al 1 de abril. La dimisión no pasó desapercibida: el escrito incluye duras críticas dirigidas al intendente Lucas Ghi, a quien acusa de prácticas persecutorias dentro de la gestión.

El texto, ingresado por mesa de entradas, combina el reclamo administrativo por la liquidación final con un tono político que expone tensiones internas en el gobierno local.

Reclamo económico y defensa de su gestión

En la primera parte de la nota, Gayoso exige el pago de su liquidación final y reivindica su desempeño: “lo ejercí con total honradez y contracción al trabajo”, señala, remarcando que cumplió sus funciones con responsabilidad hasta el último día.

El ex funcionario plantea que corresponde una compensación acorde a su actividad y deja asentado formalmente el reclamo, lo que podría derivar en un conflicto administrativo si no se resuelve en el corto plazo.

José María Gayoso dio el portazo. En la foto se lo ve junto a Ignacio Copani en La Bartolina

📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp

Acusaciones directas y ruptura política

El tramo más fuerte del documento apunta directamente contra Ghi. Allí, Gayoso sostiene que fue víctima de “indiferencia y persecución humana” y acusa al intendente de rodearse de “personajes que se inclinan y arrastran a su paso”.

Además, cuestiona un episodio puntual en el que, según su versión, se le habría sugerido interceder ante un dirigente vinculado al PRO, identificado como guillermo pascuero, lo que el ex subsecretario rechaza de manera enfática.

En otro pasaje, advierte: “No voy a perdonar su accionar miserable y persecutorio, todo Morón sabrá qué tipo de persona es Ud.”, profundizando el quiebre político con la conducción municipal.

José María Gayoso junto a Martín Sabbatella

📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp

Denuncia por irregularidades en la desvinculación

Sobre el final, Gayoso introduce un elemento administrativo sensible: afirma que no fue notificado formalmente de su desvinculación, ni mediante carta documento ni por vías oficiales.

En ese sentido, califica la situación como “irregular e improcedente” y sostiene que el procedimiento debió haberse realizado de manera fehaciente, lo que abre interrogantes sobre la formalidad del proceso dentro de la estructura municipal.

Un conflicto que puede escalar

La renuncia expone no solo una salida individual, sino también un conflicto político interno en el gabinete de Morón. Las acusaciones públicas y el tono del documento anticipan que el episodio podría escalar, tanto en el plano administrativo como en el político.

Por el momento, desde el entorno del intendente Lucas Ghi no hubo una respuesta oficial sobre los señalamientos.

José María Gayoso se aferra a Máximo Kirchner en Morón

📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp

José María Gayoso dio el portazo

El texto completo de la nota

Morón, 7 de Abril de 2026

Al Intendente de Morón

Lucas Ghi

S/D

Por medio de la presente renuncio de manera indeclinable al cargo de SUBSECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE OBRAS a partir de fecha 1 de Abril de 2026.

Aprovecho esta situación para reclamar MI LIQUIDACIÓN FINAL al cargo anteriormente mencionado y contarle que hasta ese día lo ejercí con total HONRADEZ Y CONTRACCIÓN AL TRABAJO, motivo por el cual EXIJO se me abone tal como corresponde a mi actividad desarrollada.

Resulta muy triste e inentendible que a una persona como yo, quien demostró esmero laboral y político, a cambio se me retribuya con indiferencia y persecución humana, porque Ud. solo pretende tener a su lado a “PERSONAJES” que se inclinan y arrastran a su paso formando parte de su séquito personal.

Como se le ocurre (conociéndome como le consta), que fuese a realizar un pedido de clemencia a un individuo como guillermo pascuero (en minúsculas, no existe error), con el cual UD. me indicó que hablara (miembro activo y ex funcionario del PRO que participó en su contra en campañas y elecciones, mientras sus EX COMPAÑEROS/AS militábamos su candidatura a Intendente.

No voy a perdonar su accionar miserable y persecutorio, todo MORÓN sabrá qué tipo de “persona” es Ud.

Recuerde todo vuelve y yo también volveré el día que Ud. resulte un TRISTE RECUERDO en el PALACIO MUNICIPAL.

INFORMO: No se me notificó de forma alguna de mi desvinculación al cargo (léase escrito previo, carta documento, información a mi domicilio o teléfono), hecho este que resulta irregular e improcedente, debería haber sido notificado de manera formal y fehaciente.

JOSÉ MARÍA GAYOSO

DNI: 12.094.183 – LEGAJO 30701900

Municipalidad de Morón

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y NOTIFICACIONES

07 ABR 2026

ENTRADA

José María Gayoso dio el portazo y acá está la muestra en esta nota

📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp