Estafas con Telepase: 5 claves urgentes para proteger tus datos y tu dinero

El uso de dispositivos de pago electrónico se volvió masivo, pero con el crecimiento del sistema también llegaron las estafas con Telepase. Actualmente, los delincuentes utilizan técnicas sofisticadas de «phishing» para crear sitios web idénticos al oficial, engañando a los conductores para que ingresen sus datos de facturación. Este gancho informativo es vital: muchos usuarios están cayendo en la trampa al buscar el servicio en Google o redes sociales como Facebook y X (ex Twitter). Por este motivo, la empresa recalca que la única vía segura para gestiones es el dominio oficial, ya que cualquier otra plataforma representa un riesgo inminente de robo de identidad financiera y débitos no autorizados en tus cuentas.

La relevancia de esta información hoy es crítica debido al aumento de denuncias por estafas con Telepase que consisten en cobros duplicados o registros de patentes adulteradas. Entender cómo funciona la facturación y qué controles aplicar en tu homebanking es la única forma de blindar tu bolsillo frente a estas prácticas delictivas que se profesionalizan día a día.

Cómo detectar y prevenir las estafas con Telepase en internet

La modalidad más frecuente de las estafas con Telepase ocurre a través de los buscadores. Los estafadores pagan anuncios para aparecer en los primeros resultados, dirigiendo al usuario a una página «espejo» que simula ser www.telepase.com.ar. Una vez allí, solicitan datos de tarjeta de crédito o débito bajo la excusa de una adhesión o actualización de datos. Para protegerse, es fundamental escribir la dirección directamente en la barra del navegador y nunca hacer clic en enlaces provenientes de correos electrónicos sospechosos o mensajes privados de cuentas «fantasma» en redes sociales.

Además del entorno digital, TelePASE aplica tecnología de cámaras OCR para registrar patentes cuando el dispositivo no es detectado. Si bien este sistema es un respaldo, se han reportado casos de lecturas incorrectas por patentes adulteradas («clonadas»). En estos escenarios, el usuario debe realizar el reclamo de inmediato para obtener el reintegro.

La clave para detectar estafas con Telepase está en revisar el resumen de cuenta de forma quincenal, ya que la frecuencia de facturación puede generar dos débitos en un mismo mes, algo que a veces se confunde erróneamente con un fraude.

El peligro de vender el auto sin dar la baja del dispositivo

Un error muy común que facilita las estafas con Telepase o, al menos, cobros inesperados, sucede durante la transferencia de vehículos. Al vender un auto, es obligatorio despegar el dispositivo del parabrisas y solicitar la baja del sistema. Si no se desvincula la patente del dominio del usuario original, el nuevo dueño seguirá circulando «a cuenta» del vendedor. Este descuido genera deudas que pueden demorar meses en detectarse, complicando los reclamos posteriores ante las concesionarias.

La gestión de baja se realiza de forma sencilla a través del sistema de Autogestión o en los Centros de Atención de las autopistas. Una vez solicitada, la información se comparte con toda la red de autopistas (AUSA, AUSOL, AUBASA, entre otras) en un plazo de 72 a 96 horas hábiles. Realizar este trámite no solo evita pagar pasadas ajenas, sino que impide que tus datos de cobro queden asociados a un vehículo que ya no está bajo tu control, cerrando una puerta de acceso a posibles fraudes.

Consejos de seguridad y contacto oficial ante reclamos

Para evitar ser víctima de las estafas con Telepase, los expertos en ciberseguridad y la propia empresa recomiendan seguir tres reglas de oro. Primero, solo realizar trámites en el sitio oficial. Segundo, controlar frecuentemente los consumos mediante el homebanking, prestando atención a importos que no sean «redondos», ya que la tarifa dinámica de TelePASE cuenta con beneficios que la diferencian del pago manual. Tercero, si recibís un cargo no realizado, tenés un plazo de 30 días para desconocerlo ante tu banco y denunciar el hecho ante la prestadora.

La prevención es la herramienta más barata. Ante cualquier duda respecto a las estafas con Telepase, los usuarios deben utilizar los canales de comunicación verificados. Empresas como Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste y Corredores Viales cuentan con líneas de WhatsApp y correos electrónicos específicos para atender consultas de facturación y reportes de seguridad. No proporciones nunca códigos de verificación ni contraseñas a través de llamadas telefónicas que digan ser de «soporte técnico», ya que ninguna concesionaria solicita esos datos de forma privada.

Guía de Seguridad para Usuarios de TelePASE

Riesgo Detectado Acción Preventiva Sugerida Sitios Espejo Acceder siempre escribiendo www.telepase.com.ar Cuentas Falsas en Redes No responder mensajes privados con datos de pago Venta de Vehículo Solicitar la baja y desvincular la patente Cobros Indebidos Denunciar y desconocer el cargo en menos de 30 días Diferencia de Tarifa Recordar que el TelePASE no tiene montos redondos

La seguridad de tu información financiera depende de la atención que prestes a estos detalles. Las estafas con Telepase son evitables si te mantenés dentro de los canales oficiales y monitoreás tus consumos con regularidad. El sistema es seguro y confiable siempre que el usuario no entregue voluntariamente sus llaves digitales a los delincuentes.

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