Secuestran 18 kilos de droga con la caída de El Pájaro. El operativo realizado entre la noche del 5 de abril y la madrugada del 6 en el barrio Iparraguirre marcó uno de los golpes más importantes del año contra el narcomenudeo en Ituzaingó. No fue un allanamiento aislado: fuentes judiciales confirmaron que se trató del cierre de una investigación de inteligencia criminal que venía siguiendo movimientos, horarios y flujo de compradores en la zona.

El dato central es contundente: secuestran 18 kilos de droga, distribuidos entre 15 kilos de marihuana y 3 kilos de cocaína de alta pureza, lo que revela una estructura con capacidad de acopio, corte y venta.

El mapa del búnker donde secuestran 18 kilos de droga

El domicilio allanado, ubicado sobre la calle Cuyo entre Aquino y Alvear, funcionaba como un búnker mixto, una modalidad cada vez más frecuente en el conurbano oeste.

Según los peritajes, el lugar operaba como: A) centro de acopio; B) laboratorio de fraccionamiento; C) punto de venta minorista.

Vecinos describieron movimientos constantes. “Había autos que paraban y se iban rápido”, señalaron. Ese flujo fue una de las claves que permitió llegar al punto donde finalmente secuestran 18 kilos de droga.

El impacto económico tras el operativo donde secuestran 18 kilos de droga

El hecho de que secuestran 18 kilos de droga tiene un impacto económico significativo, sobre todo por la presencia de cocaína de alta pureza.

Valor estimado de la droga incautada

Droga Kilos Valor estimado Marihuana 15 kg USD 15.000 – 30.000 Cocaína 3 kg USD 60.000 – 120.000 Total 18 kg USD 75.000 – 150.000

La cocaína secuestrada —clave en el procedimiento donde secuestran 18 kilos de droga— permite multiplicar su volumen tras el corte, aumentando exponencialmente su valor en la calle.

Claves del operativo en el que secuestran 18 kilos de droga

Dato Detalle Fecha 5 y 6 de abril de 2026 Lugar Iparraguirre, Ituzaingó Detenido Alias “El Pájaro” Droga total 18 kg Marihuana 15 kg Cocaína 3 kg (alta pureza) Celulares 4 equipos Origen Denuncias vecinales (80%)

Secuestran 18 kilos de droga y extienden sobre el piso una parte para el registro oficial de la causa judicial

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Quién es “El Pájaro”, detenido cuando secuestran 18 kilos de droga

El detenido, conocido como “El Pájaro”, es un hombre de mediana edad cuya identidad no fue difundida por la UFI N° 9 de Morón.

Hasta el momento, no hay antecedentes confirmados públicamente, lo que resulta llamativo en un caso donde secuestran 18 kilos de droga en un barrio residencial.

Los investigadores lo ubican como: A) operador con control del punto; B) actor intermedio del narcomenudeo; C) con capacidad logística suficiente para sostener un volumen como el detectado cuando se secuestran 18 kilos de droga.

La ausencia de antecedentes abre interrogantes. Entre las hipótesis, se menciona un perfil bajo y estructura reducida.

Qué encontraron en el lugar donde secuestran 18 kilos de droga

El allanamiento permitió secuestrar ladrillos de marihuana, cocaína lista para fraccionar, sustancias de corte y teléfonos celulares.

Los dispositivos serán clave para reconstruir la red que operaba detrás del punto donde secuestran 18 kilos de droga.

En la foto Andrés Parra el actor que hizo de Pablo Escobar Gaviria en El Patrón del Mal

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Denuncias vecinales: la clave para que secuestran 18 kilos de droga

El expediente indica que el 80% de la investigación surgió de denuncias vecinales, lo que permitió detectar patrones de movimiento alrededor de la droga.

Ese aporte fue determinante para llegar a un resultado en el que finalmente secuestran 18 kilos de droga.

Impacto en el barrio tras el operativo

El procedimiento generó alivio. Vecinos venían denunciando robos y violencia vinculada al consumo.

“Se veía venir”, dijo un frentista. La caída del punto donde secuestran 18 kilos de droga reduce la conflictividad, aunque no desarticula todo el circuito.

Radiografía del narcotráfico en el Oeste (2025)

Droga Morón Hurlingham Ituzaingó Observación Marihuana Alta Alta Alta Sustancia más incautada Cocaína Alta Media Alta Mayor valor económico Paco Media Alta Media Zonas vulnerables MDMA Baja Baja Baja Casos puntuales Éxtasis Baja Baja Baja Circulación esporádica Psicofármacos Baja Baja Baja Incautaciones aisladas

👉 Lectura rápida: el contexto en el que secuestran 18 kilos de droga responde a un patrón donde dominan marihuana y cocaína en el oeste.

Qué son el éxtasis y el MDMA

El éxtasis es el nombre común de las pastillas que suelen contener MDMA, aunque su composición puede variar.

El MDMA es una droga sintética estimulante y empatógena que también puede presentarse como cristal o polvo.

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