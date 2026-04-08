El asesinato de “Tito” Alleruzzo (58), pionero del hip-hop argentino y conocido en la cultura urbana como Mike Dee, sacudió a Morón no solo por la brutalidad del hecho, sino por el peso simbólico de la víctima: un referente fundacional del hip-hop y el breakdance en la Argentina de los años ’80. La causa, en manos del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N°5 de Morón, avanza con elementos cada vez más comprometedores para los dos detenidos y con una hipótesis que empieza a consolidarse en sede judicial.

El hallazgo: un crimen oculto y una escena deliberadamente alterada

El cuerpo de “Tito” Alleruzzo fue encontrado el jueves 2 de abril en su vivienda de la calle Avelino Palacios al 2100, tras un alerta vecinal por movimientos sospechosos en el fondo del terreno.

La escena fue impactante. El asesinato de “Tito” Alleruzzo no estuvo planificado. El cuerpo estaba enterrado en un pozo ciego, cubierto con una heladera en desuso, escombros y tierra removida, lo que evidencia —según fuentes judiciales— una clara intención de ocultamiento del cuerpo y entorpecimiento de la investigación.

Peritos de la Policía Científica trabajaron durante horas para reconstruir la mecánica del hecho. Se levantaron rastros hemáticos, huellas parciales y restos de arrastre, elementos que ahora forman parte del expediente.

El asesinato de “Tito” Alleruzzo es uno de los asesinatos más macabros de Morón. Encontraron el cuerpo en el pozo ciego de su casa.

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Los detenidos: contradicciones, antecedentes y una pista clave

La investigación tiene a dos hombres en el centro de la escena involucrados con el asesinato de “Tito” Alleruzzo. Aunque con versiones cruzadas y situaciones procesales comprometidas.

A) Joel Ramsés B. (29): fue el primero en ser detenido. Según su declaración, frecuentaba la casa de la víctima para consumir drogas. Negó el homicidio, pero apuntó contra el otro imputado. Sin embargo, un testimonio clave lo complica: una kiosquera de la zona aseguró que le pidió “el mejor jabón para sacar manchas de sangre” horas después del crimen. Además, se confirmó que había recuperado la libertad apenas cinco días antes, tras una causa previa.

B) Pablo G.: permaneció prófugo durante 48 horas y se entregó el sábado 4 de abril en la intersección de Mitre y Belgrano, en pleno centro de Morón. Ante el fiscal Oviedo, optó por no declarar, una estrategia habitual en esta etapa inicial. Fue imputado y quedó formalmente detenido.

Para la fiscalía, las contradicciones entre ambos, sumadas a los indicios materiales, son claves para reconstruir la secuencia del crimen.

Autopsia y reconstrucción: un ataque violento y sostenido

El informe preliminar de autopsia confirmó que Alleruzzo murió por un traumatismo craneoencefálico severo, producto de un golpe contundente en la cabeza. Además, presentaba múltiples contusiones, lo que sugiere una agresión previa o simultánea.

Un dato relevante surge del testimonio de vecinos: el martes anterior al hallazgo, la víctima fue vista ensangrentada, y llegó a manifestar que le habían robado el celular. Esa secuencia abre la hipótesis de que el ataque pudo haber comenzado días antes de su muerte o que existió una escalada de violencia.

La casa que pertenecía Tito el cantante y por la que aparentemente fue asesinado

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El móvil: del intento de usurpación al robo seguido de homicidio

En un primer momento, se investigó la posibilidad de una usurpación de la vivienda, una modalidad creciente en el conurbano. Sin embargo, con el avance de las pericias y los testimonios, la fiscalía comenzó a inclinarse por otra figura penal: robo seguido de homicidio.

La hipótesis principal sostiene que los agresores —personas del entorno de la víctima y en situación de vulnerabilidad— habrían intentado robarle dinero y pertenencias. Ante una posible resistencia o discusión, el hecho derivó en un ataque fatal. Luego, intentaron ocultar el cuerpo para ganar tiempo y evitar ser identificados.

Datos judiciales: cómo sigue la causa

Desde el punto de vista procesal, el expediente se encuentra en una etapa clave:

A) Los imputados podrían ser indagados nuevamente si surgen nuevas pruebas; B) Se esperan resultados de pericias químicas y genéticas sobre prendas, herramientas y restos encontrados en el lugar; C) La fiscalía evalúa el grado de participación de cada acusado para determinar si hubo coautoría o autoría principal diferenciada; D) No se descarta la incorporación de una calificación agravada, lo que podría derivar en penas de prisión perpetua.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que aparezcan nuevos implicados por asesinato de “Tito” Alleruzzo, especialmente si se confirma que hubo más de dos personas en la escena o colaboración posterior en el encubrimiento.

¿Quién era “Mike Dee”? Un pionero de la cultura urbana

Para la comunidad del hip-hop, la muerte de Mike Dee representa la pérdida de un verdadero precursor. En los años 80 integró Bola 8, una de las primeras formaciones del género en el país, en una época donde el movimiento recién comenzaba a emerger en plazas, clubes y programas de televisión.

Sus apariciones en ciclos masivos —como el de Susana Giménez— lo convirtieron en una figura reconocible, llevando el breakdance a audiencias que hasta entonces desconocían esa cultura.

En el barrio, en cambio, era simplemente “Tito”, un vecino querido, lo que explica por qué fueron los propios residentes quienes, al advertir anomalías en su casa, decidieron alertar a la policía.

Tito el cantante fue descripto como un hombre bueno dedicado a la música

El futuro del caso: claves y escenarios posibles

El expediente que instruye la fiscalía de Morón entra ahora en una fase determinante. Las próximas semanas estarán marcadas por la consolidación de pruebas y la definición de responsabilidades por el asesinato de “Tito” Alleruzzo.

Los escenarios posibles son claros: A) elevación a juicio con la calificación de robo seguido de homicidio; B) ampliación de la acusación si se comprueba premeditación o ensañamiento; C) aparición de nuevos imputados por encubrimiento o participación secundaria.

Mientras tanto, el caso ya dejó una marca profunda en la comunidad local y en la historia cultural argentina: el crimen de un pionero que, cuatro décadas atrás, ayudó a introducir una de las expresiones artísticas más influyentes del mundo en los barrios del país.

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