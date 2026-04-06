Ferias bajo costo en Morón: 11 fechas clave para ahorrar el 40% en abril

El Municipio de Morón, confirmó la continuidad de las ferias bajo costo durante todo el mes de abril. Estas jornadas resultan estratégicas hoy debido a que permiten eliminar intermediarios, conectando al vecino directamente con el productor. El gran incentivo para el bolsillo es el descuento del 40% disponible a través de la billetera virtual del Banco Provincia, lo que transforma a estos mercados en la opción más económica para abastecer la canasta básica familiar.

El esquema de las ferias bajo costo funcionará principalmente de miércoles a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00. La oferta es variada y abarca desde pescadería y lácteos hasta frutas y verduras de estación, garantizando calidad y frescura en cada puesto.

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Cómo comprar en las ferias bajo costo y evitar filas

Para optimizar el tiempo de los vecinos, la comuna implementó un sistema de pedidos anticipados. A través de un mensaje de WhatsApp al 11 3213 0385 con la palabra “ALTA”, se puede acceder a un formulario online para reservar la mercadería. Esta modalidad permite retirar los productos de manera ágil en las ferias bajo costo, asegurando el stock de los artículos más demandados antes de que se agoten en los tablones.

Además, el municipio mantiene abierta la convocatoria para nuevos productores locales y Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAS). El objetivo es seguir ampliando la variedad de las ferias bajo costo, potenciando el desarrollo económico de Morón y permitiendo que más emprendedores se sumen a este canal de ventas masivo y directo.

Variedad de productos: de la huerta a la mesa familiar

La oferta en las ferias bajo costo destaca por su diversidad y frescura. Los vecinos pueden encontrar hortalizas de estación y verduras agroecológicas cultivadas sin químicos, junto a frutas seleccionadas. Para completar la heladera, el mercado ofrece miel pura, huevos de campo, embutidos, fiambres y una amplia gama de lácteos, destacándose los quesos de tapa dura. También hay opciones saludables como granolas artesanales, mix de semillas, cereales y frutos secos fraccionados.

Para quienes buscan resolver la merienda o el almuerzo, el sector de panificados es protagonista. Se ofrecen desde pan casero, facturas, churros y budines hasta pastelería artesanal, alfajores y tortas.

Además en las feria bajo costo, se pueden adquirir comidas elaboradas como empanadas y productos farináceos, todos producidos bajo normas de seguridad alimentaria. Esta variedad asegura que, en una sola visita a la plaza, el vecino pueda resolver gran parte de las compras semanales a precios mayoristas.

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Cronograma completo de abril: ¿Cuándo llega a tu barrio?

La rotación de los mercados asegura que todos los puntos del partido tengan acceso al beneficio. Las ferias bajo costo visitarán 10 plazas diferentes, desde Villa Sarmiento hasta Morón Sur, siguiendo este calendario:

Miércoles 8: Plaza Alsina (Villa Sarmiento)

Plaza Alsina (Villa Sarmiento) Jueves 9: Plaza Barrio Luz y Fuerza (Morón Sur)

Plaza Barrio Luz y Fuerza (Morón Sur) Viernes 10: Plaza Seré (Castelar Sur)

Plaza Seré (Castelar Sur) Miércoles 15: Plaza de la Madre (Castelar Norte)

Plaza de la Madre (Castelar Norte) Jueves 16: Plaza San José (Morón Sur)

Plaza San José (Morón Sur) Viernes 17: Plaza Rivadavia (Haedo)

Plaza Rivadavia (Haedo) Miércoles 22: Plaza de los Inmigrantes (Castelar)

Plaza de los Inmigrantes (Castelar) Jueves 23: Plaza Belgrano (Castelar)

Plaza Belgrano (Castelar) Viernes 24: Plaza Rucci (Morón)

Plaza Rucci (Morón) Miércoles 29: Plaza Alsina (Villa Sarmiento)

Plaza Alsina (Villa Sarmiento) Jueves 30: Plaza San Martín (Morón Centro)

La planificación es la clave para ganarle a la suba de precios. Conocer la fecha exacta en la que el mercado llega a tu plaza más cercana puede significar un ahorro de casi la mitad del presupuesto en alimentos frescos durante la semana.

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