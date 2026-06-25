«¡Matalo, matalo!»: la frase que se repite en violentos robos del conurbano volvió a escucharse en Castelar

Un joven (25) y su pareja (20) fue víctima de un violento robo piraña mientras sacaba el auto de la casa de su madre en Castelar a las 05:30 de la madrugada para viajar hacia el trabajo. De pronto se vio rodeado por seis jóvenes. Dos en un auto, y cuatro en dos motos. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y generó conmoción por la violencia verbal de los atacantes.

Gracias a las cámaras, la madre vio lo que sucedía y llama rápidamente al 911 que evitó una tragedia más. El trágico hecho comenzó en la calle Gervasio Pavón al 3800. Finalmente, en el cruce de las calles Margarita Sánchez y Pavon, la víctima chocó al querer doblar y, en ese momento, él y su novia se bajaron corriendo del auto para resguardarse de los ladrones que venían atrás.

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Un asalto que quedó registrado

Las imágenes muestran cómo la banda sorprende a la víctima en plena vía pública para robarle sus pertenencias. Durante el ataque se escucha a uno de los delincuentes gritar «¡Matalo, matalo!», porque el joven no bajaba el auto justamente por temor a que lo mataran a él y su novia.

Fue así que el joven de 25 años aceleró, dobló en una esquina, chocó el auto y bajó a su pareja para esconderse detrás de un cerco. Los delincuentes lo persiguieron pero la Policía Bonaerense llegó de inmediato y aunque no atrapó a ningún delincuente, logró dispersarlos y rescatar a la pareja.

Durante el ataque, los delincuentes efectuaron disparos que se escuchan en el video. Sin embargo, afortunadamente, ninguno alcanzó a las víctimas.

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🚨 "Matalo, matalo": la frase volvió a escucharse en un violento intento de robo en Castelar. Sumate a Diario Anticipos y enterate todo lo que ocurre en Morón, Hurlingham e Ituzaingó 👇: https://t.co/ElJEKLGHRX pic.twitter.com/2SPF5yeDOL — Andrés Gustavo Llinares (@GustavoLli74551) June 25, 2026

Diario Anticipos publica el video en la red ex Twitter, ahora X, porque no censura ni sanciona imágenes violentas por más que sean reales. Por el contrario, YouTube, aplica sanciones graves e incluso puede suspender la cuenta de Diario Anticipos y hasta eliminarla por completo. Por lo tanto, lector, lectora, sepa comprender.

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El video se viralizó en redes sociales

La grabación comenzó a circular durante las últimas horas en distintas redes sociales y grupos vecinales, donde volvió a poner en primer plano la preocupación por la inseguridad en la zona.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre la identidad de la víctima, el lugar exacto donde ocurrió el hecho ni si hubo detenidos por el asalto.

Las imágenes, sin embargo, reflejan el nivel de violencia con el que actuó la banda y el clima de temor que generan este tipo de episodios entre los vecinos de Castelar.

¡Matalo, Matalo!

Parece que es la frase que ahora utilizan los delincuentes para aterrorizar sus víctimas aunque no se sabe si la harán o no efectivas. En el caso de Castelar no funcionó, pero los delincuentes son impredecibles y la gente por otro lado esta harta.

El 23 de junio se utilizó la misma frase en un intento de robo «piraña» en Morón, con la misma amenaza registrada por cámaras.

Ese mismo día, el 23 de junio, se produjo el crimen de Lautaro Servín en Almirante Brown, donde un testigo declaró haber escuchado esa misma orden antes de los disparos.

Lautaro Servín fue asesinado por motochorros a los 17 años. Iba iba al colegio con su padre y como no había muerto con el primer disparo se escuchó: “No murió y dispá de nuevo”.

Sucedió en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Lautaro Servín recibió tres disparos por la espalda en un intento de robo. Los atacantes, al ver que seguía con vida, volvieron a tirar antes de escapar en moto.

En declaraciones televisivas, el padre relató que, tras los primeros disparos y la caída de su hijo, los agresores advirtieron que el joven seguía con vida y volvieron a tirar. “Escuché que dijeron: ‘No murió’ y volvieron a disparar”, declaró en diálogo con TN. La escena también fue presenciada por un vecino: “Escuché que uno gritó: ‘Matalo, matalo’ y después varias detonaciones”, relató Federico Rodrigo Vallejos al mismo medio.

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