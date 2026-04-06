Descuentos en abril: 9 beneficios clave de Cuenta DNI para ahorrar al máximo

Llegó el cambio de mes y con él una oportunidad urgente para aliviar el bolsillo: los descuentos en abril de Cuenta DNI ya están operativos y traen novedades importantes. El gran gancho de esta temporada es la incorporación de Le Park Entretenimientos como marca destacada, permitiendo un ahorro del 30% todos los días.

En un contexto de alta inflación, los descuentos en abril son una herramienta necesaria y conocer el cronograma exacto es bueno para cualquier bolsillo, ya que la aplicación permite acumular promociones de cercanía con rubros específicos como librerías y farmacias, potenciando el ahorro diario de las familias bonaerenses.

La estrategia de Banco Provincia para este mes se centra en fortalecer los descuentos en abril en el consumo en comercios de barrio de lunes a viernes, manteniendo topes de reintegro semanales en los descuentos en abril que pueden significar una diferencia sustancial en el presupuesto mensual de alimentos y servicios básicos.

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Carnicerías, ferias y marcas destacadas: dónde comprar

Uno de los pilares de los descuentos en abril sigue siendo el beneficio en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías con un 20% de ahorro de lunes a viernes. El tope es de $5.000 por semana, lo que requiere un consumo de $25.000 para aprovecharlo al 100%. Además, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un impactante 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.

Por otro lado, las «Marcas Destacadas» como Havanna, Lucciano’s y la recién incorporada Le Park, ofrecen un 30% de ahorro diario con un tope de $15.000 por mes y por marca. Esta opción de descuentos en abril es ideal para salidas recreativas o compras de productos premium, permitiendo una devolución de dinero directa en la cuenta del usuario de forma ágil y transparente.

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Gastronomía y Supermercados: el cronograma del ahorro

Para quienes planean sus compras de stock, los descuentos en abril en supermercados están vigentes los siete días de la semana en diversas cadenas adheridas. Un dato clave para los adultos mayores: los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional, sumando un beneficio extra a la promoción general del local.

Los fines de semana, el foco se desplaza hacia el disfrute:

Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos (tope de $8.000 por semana).

25% de ahorro los sábados y domingos (tope de $8.000 por semana). FULL YPF: 25% de ahorro en locales Full adheridos (fines de semana, tope de $8.000). No aplica a combustibles.

25% de ahorro en locales Full adheridos (fines de semana, tope de $8.000). No aplica a combustibles. Librerías y Farmacias: 10% de descuento (lunes/martes y miércoles/jueves respectivamente) sin tope de reintegro, lo que lo hace ideal para compras de gran volumen.

Es fundamental recordar que para optimizar el uso de la app, los usuarios pueden consultar los comercios adheridos directamente desde el mapa de la aplicación o el sitio oficial del Banco Provincia. En un mes de cinco semanas, la planificación de las compras de lunes a viernes en comercios de cercanía puede representar un ahorro total superior a los $25.000 mensuales solo en este rubro.

Para aprovechar los descuentos en abril y toda la red de beneficios del Banco Provincia, el primer paso es descargar la aplicación oficial «Cuenta DNI» desde Google Play o App Store.

Los únicos requisitos para el alta son tener más de 13 años, poseer un Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino vigente y en buen estado, y contar con una línea de telefonía móvil a nombre del usuario. Es un proceso 100% digital y gratuito que no requiere acercarse a ninguna sucursal física, lo que facilita el acceso inmediato a una caja de ahorros sin costos de mantenimiento para todos los bonaerenses.

El proceso de activación es muy sencillo y se completa en pocos minutos siguiendo tres pasos clave dentro de la app: primero, capturar fotos del frente y dorso del DNI con buena iluminación; segundo, realizar la validación de identidad mediante el escaneo facial biométrico siguiendo las instrucciones de la cámara; y tercero, completar los datos personales solicitados para configurar la clave de acceso.

Una vez finalizado este registro, la cuenta se activa en un plazo máximo de 48 horas hábiles, permitiendo cargar saldo mediante transferencia o en terminales de carga para comenzar a utilizar los reintegros en carnicerías, ferias y comercios de barrio.

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