La cara del macabro asesinato de Castelar: así es Carlos Ignacio Costa Martínez de 24 años (Video)

Carlos Costa Martínez primero mató a su madre, la introdujo en bolsas de consorcio y la enterró al costado de la pileta ubica en el jardín de la casa de Arrecifes al 1.200 de Castelar Norte.

Acá te dejamos un resumen de imágenes de la casa en donde se encontró el cuerpo de Graciela Costa Martínez, la mujer de 54 años asesinada por su hijo Carlos Ignacio ✅​✅​✅​👇​:

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Luego, tomó una Ford EcoSport propiedad de la familia y fue por su padre de 89 años, dueño de una metalúrgica en zona sur. Le hizo tres heridas de arma blanca.

Todo ocurrió el último martes 23 de junio de 2026, cuando lo detuvo la Policía de la Ciudad, revisaron el vehículo y tenía navaja retráctil, el arma homicida que quedó en manos de la justicia.

Carlos Ignacio Costa Martínez con su madre y una amiga sonriendo frente a la cámara años atrás

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Para entonces la madre ya estaba muerta y el padre se encontraba ensangrentado por las tres puñaladas que recibió en el piso de su despacho en la metalúrgica. Se salvó de milagro. Cortes en la espalda y en el cuello y un llamado a tiempo al 911.

En el lugar de detención, en la Ciudad de Buenos Aires, la versiones se bifurcan. Una señala que el mismo Carlos Costa Martínez confesó el crimen de su madre y la otra versión señala que a un amigo que lo fue a visitar a CABA le confesó el asesinato de Graciela Martínez.

El amigo, del que se desconoce el nombre o transmitía a la justicia lo que sabía o podía ser acusado de encubrimiento. Así que se presentó a la Justicia y reveló el dato que le había pasado Carlos Ignacio Costa Martínez y de inmediato se ordenó un allanamiento.

La mujer era relatora en una Comisión del Concejo Deliberante más de 20 años atrás. Luego se recibió de abogado, tuvo a su hijo y dejó la política. Pero muchos dirigentes de la época la recuerdan.

La Justicia ahora determina mediante autopsia y peritaje cómo y cuándo se produjo la muerte de Graciela Martínez, asesinada por su hijo. Y a su vez un equipo de especialistas intentarán a determinar por qué el joven de 24 años quiso matar a su padre y a su madre sin razón aparente para semejante hecho.

Tras el hallazgo, la Justicia recaratuló la causa como «homicidio calificado». El sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el móvil del crimen y establecer la fecha de la muerte.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó