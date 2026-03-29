Le apuntaron para robarle y respondió a los tiros: un gendarme mató a un motochorro en Moreno

Le apuntaron para robarle y respondió a los tiros y todo terminó de la peor manera en Moreno. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Un gendarme que circulaba de civil fue interceptado por dos motochorros que le apuntaron con un arma. En segundos, sacó su pistola y disparó al menos cinco veces: uno de los asaltantes murió y el otro, de 17 años, resultó gravemente herido.

Un violento episodio de inseguridad sacudió la localidad de Trujui, en el partido bonaerense de Moreno, Provincia de Buenos Aires, donde un efectivo de la Gendarmería Nacional mató a uno de los delincuentes que intentaron asaltarlo y dejó gravemente herido a su cómplice, un menor de edad. El hecho, ocurrido en plena vía pública, quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora es materia de investigación judicial.

Ataque en plena noche y reacción armada

El episodio se produjo este sábado cerca de las 23 en la intersección de Avenida Roca y Vasco Da Gama, cuando el gendarme —identificado como G.D.V., de 28 años— circulaba de civil en su motocicleta. En ese momento fue interceptado por dos sospechosos que se desplazaban en una Honda Wave sin patente.

Según reconstruyeron fuentes policiales, uno de los asaltantes lo amenazó con lo que luego se determinó era una réplica de pistola calibre 9 milímetros. Frente a esa situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria —una Bersa Thunder Pro 9 mm— y efectuó entre cuatro y cinco disparos.

Un violento episodio de inseguridad sacudió la localidad de Trujui, en el partido bonaerense de Moreno

Un muerto y un menor en estado crítico

Producto de los disparos, Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto en el tórax. Fue trasladado por una ambulancia del SAME a un hospital cercano, pero ingresó sin vida. En tanto, su acompañante, S.N.D., de 17 años, sufrió heridas en el pecho y en la pierna derecha, y permanece internado en estado crítico bajo custodia policial.

El gendarme, que presta servicio en la Región 1 de Campo de Mayo, fue inicialmente detenido en el marco de la causa.

Las cámaras, clave para la investigación

Tras el hecho, intervino personal de la Policía Científica, que realizó los peritajes correspondientes y secuestró tanto la motocicleta de los sospechosos como el arma utilizada por el efectivo.

Las cámaras de seguridad de la zona resultaron determinantes. De acuerdo con fuentes del caso, las imágenes respaldaron la versión del gendarme, quien aseguró haber actuado en defensa propia ante el intento de robo.

La fiscal Rebeca Patiño, titular de la UFI N° 4 de Moreno, se presentó durante la madrugada en la Comisaría II de Trujui junto a su secretario para tomar declaración al efectivo y analizar los registros fílmicos.

Custodia por temor a represalias

A raíz de la muerte de uno de los presuntos delincuentes, las autoridades dispusieron una consigna policial fija en el domicilio del gendarme, ante el riesgo de posibles represalias por parte del entorno de los involucrados.

Además, se activó un protocolo de asistencia con personal especializado para brindar contención psicológica al suboficial.

Un efectivo con heridas leves y una causa abierta

Durante el forcejeo, el gendarme cayó de su motocicleta y sufrió lesiones leves, principalmente raspones. Su situación procesal aún no está definida: permanece a disposición de la Justicia mientras se analizan nuevas pruebas, en especial más registros de cámaras de la zona.

Las autoridades judiciales deberán determinar en las próximas horas si el accionar del efectivo se encuadra dentro de la legítima defensa, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la inseguridad y la respuesta armada ante delitos en el conurbano bonaerense.