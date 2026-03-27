Convocan a marchar en Ituzaingó por el crimen de Juan Cruz Leal: dolor, bronca y un reclamo que crece

Convocan a marchar en Ituzaingó por el crimen de Juan Cruz Leal. La bronca se organiza. El dolor toma forma colectiva. Y la calle vuelve a aparecer como escenario inevitable. Este viernes 27 de marzo, a las 17, familiares, amigos y vecinos convocan a una marcha en la Plaza San Martín de Ituzaingó para exigir justicia por el asesinato de Juan Cruz Leal, el joven de 21 años que fue baleado cuando iba a jugar al fútbol.

La movilización no será una más. Tiene un peso simbólico que la atraviesa de punta a punta: se realizará el mismo día en que Juan Cruz hubiera cumplido 22 años. Por eso, además del reclamo judicial, la jornada estará cargada de memoria, de ausencia y de una pregunta que empieza a repetirse con fuerza en el barrio: cómo y por qué ocurrió.

Un crimen que sacudió al oeste

El hecho ocurrió el 12 de marzo en el barrio San Alberto, en Ituzaingó. Juan Cruz se desplazaba en moto junto a un amigo cuando fue interceptado por un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba fuera de servicio. Según la versión del agente, creyó estar ante un intento de robo y disparó.

Juan Cruz recibió tres balazos. Murió horas después.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini. El efectivo, identificado como Lucas Adrián Gómez, fue detenido e imputado por homicidio agravado. Sin embargo, para la familia, el encuadre del caso es claro y no admite matices: denuncian un episodio de gatillo fácil.

El lugar de los hechos, la noche del crimen del joven Leal

“No fue un hecho aislado”

La convocatoria empezó a circular en redes sociales y grupos vecinales casi de inmediato. En pocas horas, se transformó en una expresión de algo más profundo: el hartazgo.

“Queremos justicia, pero también queremos poder vivir tranquilos”, repiten quienes impulsan la marcha.

En ese punto, el caso de Juan Cruz dejó de ser solo un expediente judicial para convertirse en síntoma. Vecinos denuncian hechos de inseguridad reiterados y cuestionan la falta de respuestas estructurales. El crimen, aseguran, fue el límite.

El fútbol, el barrio y una vida interrumpida

Juan Cruz tenía 21 años. Era del barrio. Jugaba al fútbol con amigos, tenía una vida cotidiana marcada por rutinas simples, por vínculos cercanos, por ese entramado invisible que sostiene la vida en el conurbano. El dato que más golpea es también el más sencillo: iba a jugar a la pelota. Ese detalle, repetido por familiares y amigos, es el que terminó de construir el sentido de injusticia que hoy moviliza. No hay relato épico, no hay zona gris: hay una vida interrumpida en un contexto que, para la familia, nunca debió haber sido letal.

La calle como respuesta

La marcha de este viernes buscará sostener el caso en agenda y presionar para que avance la investigación. Habrá velas, carteles, fotos y una consigna central: justicia. Pero también habrá algo más difícil de medir: una comunidad que intenta reconstruirse frente al impacto. Porque en Ituzaingó —como en tantos otros puntos del conurbano— la pregunta ya no es solo qué pasó, sino qué puede pasar mañana.

El oficial Lucas Adrián Gómez fue detenido y quedó formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado”, una figura penal que prevé penas severas cuando los autores son integrantes de fuerzas de seguridad que hacen un uso abusivo de su arma reglamentaria, ya sea en servicio o amparados en su condición policial.

La causa quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI N.º 2 de Ituzaingó, quien dispuso una serie de medidas de prueba clave para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se destacan peritajes balísticos, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a vecinos que podrían haber presenciado el hecho en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo.

En medio del avance judicial, la familia de la víctima sigue de cerca cada movimiento del expediente. Diego Leal, padre de Juan Cruz, expresó su confianza en la investigación, aunque remarcó la necesidad de que no haya desvíos ni demoras.

“La investigación va por el camino correcto. Las evidencias son sólidas y todo apunta a la pena máxima”, afirmó en diálogo con este medio. En la misma línea, agregó: “La Fiscalía se está moviendo correctamente y haciendo todo lo debido como corresponde. Solo queremos y vamos por todos los responsables que están detrás de esta persona que está habilitada para matar como mató”.

Mientras tanto, el reclamo de justicia también se sostiene en las calles. La familia de Juan Cruz Leal insiste en la movilización permanente como herramienta para evitar cualquier intento de encubrimiento o dilación en la causa. Acompañan el pedido distintas organizaciones de derechos humanos, colectivos contra la violencia institucional y referentes barriales, quienes advierten sobre la necesidad de reforzar los controles en el uso de la fuerza policial.

En ese contexto, la convocatoria a una marcha en Plaza San Martín se inscribe dentro de una serie de acciones públicas que los allegados al joven planean impulsar en las próximas semanas. El objetivo es claro: mantener viva la memoria de Juan Cruz y exigir que, esta vez, la Justicia actúe a tiempo y sin concesiones.

Datos del caso: Juan Cruz Leal

Clave Info Edad 21 años Fecha 12 de marzo de 2026 Lugar Ituzaingó – barrio San Alberto Hecho Baleado por policía fuera de servicio Autor Lucas Adrián Gómez Estado Detenido Fiscalía UFI N° 2 – Bonini

Marcha por justicia