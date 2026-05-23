Ituzaingó creó la Comisión de Evaluación Urbanística

Fue por iniciativa del Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna, que se creó la Comisión de Evaluación Urbanística para promover un «desarrollo sostenible y participativo», señaló.

La Comisión de Evaluación Urbanística se aprobó en la sesión del 13 de mayo de 2026 y surge como respuesta a la necesidad de actualizar la normativa local frente al crecimiento urbano y las nuevas demandas sociales y económicas del Municipio de Ituzaingó que, pese a la realidad nacional, están en crecimiento.

Un enfoque técnico e interdisciplinario

La nueva Comisión de Evaluación Urbanística funcionará como un órgano técnico-consultivo dentro del Concejo Deliberante. El objetivo principal será analizar y dictaminar sobre solicitudes que no estén contempladas en el Código de Planeamiento Urbano vigente actualmente, evaluando su impacto en el ordenamiento territorial, la infraestructura, el ambiente y el interés público.

El cuerpo estará integrado por dos sujetos sociales:

Miembros permanentes: A) El concejal que preside la Comisión Interna Permanente de Obras y Servicios Públicos, Particulares y Urbanismo del Concejo Deliberante, quien ejercerá la Presidencia de la Comisión; B) Un concejal por la primera minoría a designar por el bloque, y un concejal de cada una de las segundas minorías designados por su propio bloque; C) Un miembro designado por el Presidente del Cuerpo, quien actuará como Secretario de la Comisión.

El concejal que preside la Comisión Interna Permanente de Obras y Servicios Públicos, Particulares y Urbanismo del Concejo Deliberante, quien ejercerá la Presidencia de la Comisión; Un concejal por la primera minoría a designar por el bloque, y un concejal de cada una de las segundas minorías designados por su propio bloque; Un miembro designado por el Presidente del Cuerpo, quien actuará como Secretario de la Comisión. Miembros invitados: A) Representantes de la UCIADI (La Unión Comercial, Industrial y Afines de Ituzaingó); B) Un representante de la Universidad de Morón; C) Un representante de la Universidad Nacional de La Matanza; D) Un representante de la Universidad Nacional del Oeste; E) y un representante por cada Colegio Profesional vinculado a la urbanización: Colegio de Arquitectos; Colegio de Agrimensores; Colegio de Ingenieros; Colegio de Martilleros. F) Un representante del Colegio de Técnicos; y J) Representantes de las Organizaciones no Gubernamentales de las Circunscripciones II, IV y V con influencia en su zona de actuación como pueden ser clubes, sociedades de fomento, centro culturales.

Fomento a la participación ciudadana

De esta manera, el Presidente del Cuerpo Juan Manuel Alvarez Luna, quiere que en el proceso de aprobación participen organizaciones sociales y profesionales vinculadas al crecimiento urbano. Uno de los pilares de este Decreto es garantizar la transparencia y el acceso a la información de los vecinos. Para ello, se ha creado el “Registro de Participación de Evaluación Urbanísticas”, bajo la órbita de la Secretaría del Concejo Deliberante.

Este registro permitirá que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con legitimación territorial en las zonas correspondientes a parte del sector céntrico y norte de Ituzaingó, el oeste y sudoeste del partido y Parque Leloir y áreas residenciales arbolas (las Circunscripciones II, IV y V), participaparticipen activamente en las consultas sobre proyectos urbanísticos que impacten en el entorno de manera directa.

Según datos relevados por este medio, son tierras en las que se crece a velocidad, por encima del crecimiento del país aunque hoy no es mucho. Este factor puede desordenar la urbanización de un municipio que convoca al verde y lo que el Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna, según le dijo a Diario Anticipos, quiere evitar.

Comisión de Evaluación Urbanística tendrá las siguientes atribuciones: A) Analizar la conveniencia, oportunidad y beneficio público de los emprendimientos urbanísticos a considerar; B) Evaluar las consecuencias urbanístico ambiental en relación al plano social, laboral, económico, fiscal, cuando corresponda y en la infraestructura de los proyectos; C) Emitir las consideraciones pertinentes sobre las consecuencias del o de los emprendimientos urbanísticos en el plano social, laboral, económico, fiscal y la infraestructura de servicios.

De esta manera se llega a una Audiencia Pública organizada en la que conviven sectores idóneos con vecinos para tratar proyectos que no contempla el Código de Planeamiento Urbano (de 235 páginas) pero accionan el crecimiento del distrito, generan consumo, pagan tributos, y ofrecen puestos de trabajo.

El Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna, quiere que organizaciones vinculadas al desarrollo y urbanismo, Organizaciones No Gubernamentales y Vecinos, opinen sobre los proyectos de crecimiento para Ituzaingó

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Criterios de evaluación

La Comisión de Evaluación Urbanística tendrá la tarea de evaluar la conveniencia y el beneficio público de los emprendimientos, analizando sus consecuencias en el plano social, laboral, económico y fiscal. De esta manera, se busca evitar la discrecionalidad y fortalecer la seguridad jurídica tanto para los vecinos como para los actores del desarrollo urbano.

Cabe destacar que los miembros de la Comisión de Evaluación Urbanística desempeñarán sus funciones de manera ad honorem y contarán con el apoyo técnico de las áreas correspondientes del Departamento Ejecutivo Municipal.

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