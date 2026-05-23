Deporte Federal.- El jueves 7 de mayo de 2026 se realizó un encuentro en la sede de la UMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ubicada en Sarmiento 2037, en el barrio porteño de Balvanera, CABA, donde dirigentes políticos y referentes del deporte participaron de la presentación del libro “Política Deportiva”, una publicación centrada en las experiencias, programas y logros del sistema deportivo de la provincia del Chaco y en los desafíos del deporte federal en nuestro país.

La actividad contó con la presencia de Hugo Sager y Raúl Bittel, quienes encabezaron la exposición de la obra hablaron de la inclusión social y las políticas públicas aplicadas en territorio chaqueño, con fuerte énfasis en la construcción de un modelo de deporte federal.

Y es que visto desde una provincia lejana y austera y limitada en recursos, las instituciones deportivas pierden el eje exclusivo de realizar prácticas deportivas y pasan a ser el germen el vínculo social de un pueblo, una ciudad, un municipio.

También participó Emiliano Ojea, presidente de la FEDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino) ubicada en Miguel Sánchez 1050, en la CABA, dentro de la zona de Núñez y cerca del CENARD. y estuvo de José María Vittorio, referente deportivo del NEA.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias sobre el rol social de los clubes, el acceso al deporte como herramienta de integración y la necesidad de fortalecer políticas deportivas en todo el país para consolidar un verdadero esquema de deporte federal.

Hugo Sager y Raúl Bittel, los autores del libro y dos luchadores del deporte federal

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¿Por qué es importante debatir el desarrollo del deporte argentino en el Chaco?

Tiene relevancia porque pone en discusión las desigualdades estructurales que existen entre el centro del país y las regiones del norte argentino en materia de infraestructura, financiamiento y acceso a políticas deportivas.

En provincias como el Chaco, los clubes barriales y las instituciones deportivas cumplen muchas veces un rol social más amplio que el estrictamente deportivo: funcionan como espacios de contención comunitaria, integración social y formación para jóvenes y familias, una base central para fortalecer el deporte federal.

Además, el nordeste argentino históricamente enfrentó mayores dificultades para acceder a inversiones, infraestructura y programas deportivos sostenidos en comparación con grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, una situación que los impulsores del libro consideran clave para discutir el presente del deporte federal.

Los autores sostienen que pensar el deporte desde provincias como el Chaco permite incorporar una mirada más federal sobre la realidad argentina, discutiendo cómo garantizar igualdad de oportunidades para deportistas y clubes del interior.

Otro de los ejes centrales es la defensa de los clubes como instituciones sociales. En muchas localidades chaqueñas, los clubes no solo organizan actividades deportivas, sino que también funcionan como centros culturales, recreativos y comunitarios, especialmente en contextos de crisis económica o vulnerabilidad social.

También aparece el planteo de que el deporte puede transformarse en una política pública estratégica para prevenir violencia, fortalecer vínculos comunitarios y generar inclusión social, especialmente entre jóvenes, dentro de un proyecto nacional de deporte federal.

Hugo Sager y Raúl Bittel y en el medio Emiliano Ojeda. Todos por el Deporte Federal

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¿De qué trata el libro “Política Deportiva en la Comunidad Organizada”?

El libro “Política Deportiva en la Comunidad Organizada”, escrito por Hugo Sager y Raúl Bittel, propone una mirada política, social e histórica sobre el deporte argentino y el rol que cumplen los clubes, las instituciones barriales y el Estado en la organización comunitaria y el desarrollo del deporte federal.

Según explicaron sus autores en distintas presentaciones públicas, la obra analiza cómo el deporte dejó de ser solamente competencia o entretenimiento para convertirse en una herramienta de transformación social, inclusión y construcción comunitaria.

La publicación aborda distintos ejes: A) la evolución histórica del deporte argentino; B) el rol social de los clubes de barrio; C) la relación entre Estado y deporte; D) las políticas públicas deportivas; E) la industria del deporte; F) la necesidad de regulación estatal para proteger a las instituciones deportivas y garantizar un sistema de deporte federal.

Uno de los puntos centrales del libro es la defensa de los clubes como espacios de integración social. Los autores sostienen que las instituciones deportivas funcionan como espacios de contención, formación y construcción de ciudadanía.

La obra también recupera experiencias legislativas impulsadas por Hugo Sager, especialmente la denominada “Ley Sager”, vinculada al salvataje institucional de clubes argentinos en crisis económica.

Además, el texto plantea que el deporte debe ser entendido como una política pública permanente y no como una acción aislada, remarcando la necesidad de garantizar infraestructura, acceso territorial y oportunidades deportivas en todo el país para consolidar el crecimiento del deporte federal.

Deporte Federal y la mirada en el libro Política Deportiva

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¿Quién es Emiliano Ojea?

Emiliano Ojea es un dirigente deportivo argentino especializado en el desarrollo del deporte universitario y federativo. Actualmente preside la Federación del Deporte Universitario Argentino (FEDUA), organismo encargado de coordinar competencias y políticas vinculadas al deporte universitario en todo el país.

Desde la FEDUA impulsó programas de integración deportiva, competencias nacionales universitarias y la participación argentina en eventos internacionales. También mantiene una participación activa en debates sobre políticas públicas deportivas, inclusión y federalización del deporte, especialmente vinculadas al fortalecimiento del deporte federal.

Además de su rol institucional, Ojea participa en espacios políticos y de gestión vinculados al deporte social y comunitario, especialmente en proyectos relacionados con el desarrollo territorial y universitario.

Emiliano Ojea, el dirigente deportivo especializado en el desarrollo del deporte universitario y federativo

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¿Quién es José María Vittorio?

José María Vittorio es un dirigente vinculado al desarrollo deportivo y social en la región del NEA (Nordeste Argentino), con participación en espacios de organización deportiva, comunitaria y política relacionados con el deporte federal.

En distintos encuentros y actividades públicas aparece como referente deportivo regional, especialmente en debates vinculados al fortalecimiento de clubes, la inclusión social a través del deporte y la articulación entre dirigentes, instituciones y políticas públicas deportivas.

Su participación en la presentación del libro “Política Deportiva” en la UMET se dio en el marco de una convocatoria de dirigentes y referentes ligados al deporte comunitario y universitario, junto a representantes del ámbito político y federativo.

Vittorio mantiene además vínculos con espacios de promoción del deporte territorial y actividades orientadas a la integración regional dentro del NEA argentino.

José María Vittorio, de participación en la región oeste del conurbano bonaerense y el NOA Argentino

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¿Quién es Hugo Sager?

Hugo Sager es un dirigente político y ex senador nacional de la provincia del Chaco, identificado históricamente con el peronismo chaqueño. También es bioquímico de profesión y tuvo una fuerte participación en temas vinculados al deporte, la salud pública y la gestión municipal.

Fue: A) senador nacional por el Chaco; B) intendente de Puerto Tirol en varios períodos; C) ministro de Salud de la provincia; D) diputado provincial; E) presidente de la Cámara de Diputados del Chaco.

Dentro del ámbito deportivo, se destacó por impulsar proyectos legislativos relacionados con los clubes y el deporte social. Una de las iniciativas más conocidas fue la denominada “Ley Sager”, vinculada al salvataje institucional de clubes en crisis económica como Racing Club, Ferro Carril Oeste, Deportivo Español y Chaco For Ever.

Además, presidió la Comisión de Deportes del Senado de la Nación y desarrolló propuestas ligadas al derecho de formación deportiva, la televisación abierta de eventos deportivos y la defensa de los clubes como espacios sociales y comunitarios dentro de un esquema de deporte federal.

¿Quién es Raúl Bittel?

Raúl Bittel es un dirigente político, abogado y parlamentario del Mercosur por la provincia del Chaco, vinculado al peronismo chaqueño. Actualmente integra el Parlamento del Mercosur representando al distrito chaqueño.

Se desempeñó en distintos cargos públicos y partidarios: A) asesor en áreas del gobierno provincial del Chaco; B) funcionario en el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia; C) integrante del Parlasur desde 2015; D) secretario de Derechos Humanos dentro del organismo regional; E) subsecretario de Gobierno del Chaco.

Además, es secretario general del Partido Justicialista del Chaco y mantiene una activa participación en debates políticos y regionales vinculados a la integración latinoamericana, el federalismo y las políticas públicas.

En el ámbito deportivo y social, publicó junto a Hugo Sager el libro “Política Deportiva en la comunidad organizada”, donde abordan el rol del deporte social, los clubes y las políticas estatales vinculadas al desarrollo comunitario y al fortalecimiento del deporte federal.

Raúl Bittel pertenece además a una familia históricamente ligada al peronismo chaqueño. Es hijo de Deolindo Felipe Bittel, histórico gobernador del Chaco y candidato a vicepresidente de la Nación en 1983 junto a Ítalo Luder.

¿Qué es la FEDUA?

La FEDUA, sigla de la Federación del Deporte Universitario Argentino, es el organismo que coordina y promueve el deporte universitario en todo el país. La entidad reúne a universidades públicas y privadas con el objetivo de desarrollar competencias, programas de formación y políticas deportivas vinculadas al ámbito académico.

Entre sus principales funciones se encuentran: A) organizar campeonatos nacionales universitarios; B) representar a la Argentina en competencias internacionales; C) fomentar la práctica deportiva entre estudiantes; D) impulsar políticas de inclusión y desarrollo deportivo; E) fortalecer el vínculo entre educación y deporte.

Actualmente, la federación tiene un rol activo en debates vinculados al desarrollo del deporte federal y universitario en la Argentina.

Un debate sobre el deporte como política pública

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer a los clubes, ampliar el acceso al deporte y consolidar políticas públicas que permitan sostener el crecimiento deportivo en todo el país, especialmente en las provincias y regiones históricamente relegadas.

En ese marco, remarcaron que el gran desafío pendiente para la Argentina es construir un modelo de deporte federal que garantice igualdad de oportunidades para clubes, deportistas e instituciones de cada región del país.

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