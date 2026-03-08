Pablo Descalzo abrió las sesiones y anunció obras, salud y seguridad para Ituzaingó

Pablo Descalzo abrió las sesiones en un escenario político atravesado por la situación económica del país, el intendente Pablo Descalzo inauguró el 31° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, con un discurso en el que combinó balance de gestión, anuncios de obras y un llamado a la dirigencia política a “defender Ituzaingó”.

El acto se realizó el viernes 6 de marzo en las instalaciones del Colegio General Manuel Belgrano, y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Álvarez Luna, y del secretario del cuerpo legislativo, Alfredo Fernández. También estuvo entre los invitados, el ex intendente Alberto Descalzo y actual Presidente del PJ Ituzaingó.

Juan Manuel Alvarez Luna (Presidente del HCD), Pablo Descalzo (Intendente) y Alfredo Fernández (Secretario del HCD), los tres juntos para Diario Anticipos

Ante 19 de los 20 concejales que integran el deliberativo, además de autoridades municipales, representantes de instituciones locales y vecinos, el jefe comunal realizó un repaso de sus primeros dos años de gestión y expuso los lineamientos que marcarán la agenda municipal durante 2026.

Hacia el final de su mensaje, Descalzo convocó a todos los sectores políticos y sociales a trabajar de manera conjunta por el desarrollo del distrito. “Más allá del contexto nacional, los convoco a defender Ituzaingó para que siga creciendo de manera ordenada como hasta ahora”, sostuvo. Y añadió: “Todos latimos por Ituzaingó, trabajemos por lo que nos une, ese lugar para vivir con el que todos y todas soñamos”.

Obras públicas y desarrollo urbano

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo vinculado a las obras públicas ejecutadas durante el último año. Descalzo destacó que gran parte de los trabajos se realizaron con recursos municipales, mientras que otros contaron con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por Axel Kicillof.

“Con gran esfuerzo realizamos trabajos de infraestructura pública en distintos puntos de la ciudad”, afirmó el intendente, al mencionar proyectos que incluyeron la inauguración del CeDiti, la construcción de dos playones deportivos —uno en el lado sur del distrito y otro en el barrio San Alberto—, y diversas obras de ampliación y mejoras en establecimientos educativos y de salud.

El CeDITI Eva Perón responde a las siglas Centro de Desarrollo Infantil y es un espacio municipal inaugurado en mayo 2025 para brindar atención gratuita, integral y especializada a niños y niñas de 6 a 12 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), enfocándose en su inclusión, desarrollo y el acompañamiento a sus familias. Se encuentra en Coronel José María Vilela 2051, en el lado norte de Ituzaingó (barrio Villa Evita).

Una apertura histórica

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el video cuando Alberto Descalzo abrió la Primera Sesión Ordinaria de Sesiones en 1996 ​✅​✅​✅​👇​:

Dentro del plan de recuperación de espacios públicos, Descalzo destacó especialmente la transformación de la Plaza 20 de Febrero, ubicada en el centro de la ciudad. Según explicó, el proyecto contempla la incorporación de mil metros cuadrados adicionales de espacios verdes, la plantación de cien árboles y más de mil especies de plantas autóctonas.

“Estas especies, por ser propias de la región, atraerán aves, insectos y polinizadores nativos, potenciando la biodiversidad”, subrayó el jefe comunal pero todo hizo hincapié en que habrá una Plaza con Estacionamiento Subterráneo «porque algunos se encargaron de difundir que no tendremos más un pulmón verde en el centro de Ituzaingó y la realidad es completamente otra. Más y mejor espacio verde y más cocheras para comodidad del vecino», aclaró Pablo Descalzo.

Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó, en medio de la escena, canta el Himno Nacional y en minutos comenzará a hablar sobre lo hecho en 2025 y lo que hará en 2026

Seguridad: más patrullaje y tecnología

En materia de seguridad, el intendente remarcó que durante los últimos dos años el municipio reforzó la cobertura de patrullaje con la incorporación de 40 móviles, entre motos, autos y camionetas.

Además, el sistema de vigilancia urbana fue ampliado mediante la renovación del anillo digital, que actualmente cuenta con alrededor de 600 cámaras de seguridad y lectoras de patentes distribuidas en accesos y puntos estratégicos del distrito.

De cara a 2026, el jefe comunal anticipó que el municipio continuará sumando móviles y tecnología de monitoreo, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención.

Salud: una nueva Unidad de Pronta Atención Municipal

El anuncio más importante del discurso estuvo vinculado al sistema de salud pública local. Descalzo confirmó la construcción de una Unidad de Pronta Atención Municipal (UPAM) en el predio donde históricamente funcionó el conocido Hospitalito de Brandsen.

“Vamos a volver a aquel viejo amor que acompañó y cuidó el crecimiento y la salud de miles de ituzainguenses”, expresó el intendente al referirse al histórico establecimiento.

La nueva unidad sanitaria contará con consultorios de guardia, shock room para adultos y niños, laboratorio de análisis clínicos, radiología, enfermería y sala de observación, entre otros servicios destinados a fortalecer la atención de urgencias en el distrito.

Durante su balance de gestión, el intendente también recordó que en 2025 el municipio incorporó dos ambulancias de terapia intensiva, puso en funcionamiento un tomógrafo, implementó un circuito cardiológico, sumó un móvil odontológico y amplió la atención médica territorial.

Para el nuevo año de gestión se prevé además la incorporación de dos ambulancias adicionales y el desarrollo de servicios de telemedicina en pediatría, clínica médica y salud mental.

El intendente Pablo Descalzo no se olvidó de nada, por el contrario, detalló cada punto y gestión e insistió con la recuperación del Centro de Salud Brandsen

Educación y universidad

Otro de los ejes del discurso estuvo vinculado a la educación superior. Descalzo reiteró el reclamo al gobierno nacional para que avance con la construcción de la sede central del Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI) sobre la calle Ratti.

Mientras tanto, el municipio confirmó que durante este año se llevará adelante la ampliación de la sede actual ubicada en el sector sur del distrito, con la incorporación de nuevas aulas y espacios académicos para acompañar el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Ambiente y espacios naturales

En materia ambiental, el intendente destacó la continuidad de programas como Ituzaingó SePaRa, orientado a promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Además, el municipio avanzó durante 2025 con el Plan Estratégico Bosque Urbano 2030, mediante el cual se incorporaron alrededor de cuatro mil nuevos árboles a la infraestructura verde de la ciudad, con la meta de alcanzar 24 mil ejemplares plantados para el año 2030.

En ese mismo marco, el jefe comunal anticipó que próximamente abrirá sus puertas la Reserva Natural Urbana Río Reconquista, un nuevo espacio destinado a la preservación ambiental y al disfrute de los vecinos.