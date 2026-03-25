Morón: Se partió el Bloque de Concejales de Unión por la Patria. Fue hace instantes. Con la firma de los concejales Claudio Román, Agustín Ramponelli, Vanina Moro, Alfonso Martínez, José María Ghi y la sumatoria de Adrián Colonna de Vertiente Morón (ex PRO), se arma el bloque de Partido Justicialista – Movimiento Derecho al Futuro, plegandose de lleno a la gestión local y provincial.

De frente Lucas Ghi y Claudio Román y detrás el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, el domingo de internas del PJ en Morón. El principio del fin.

En la foto de portada, se ve a Claudio Román, el ganador de la interna, y Paula Majdanski que obtuvo la minoría.

Esta ruptura es parte de la fuertísima interna que se viene llevando adelantes entre el intendente Lucas Ghi y el ex intendente Martín Sabbatella. Este nuevo capítulo tomó a todos por sorpresa y se contradice con las opiniones vertidas tras la interna del Partido Justicialista. Aquel domingo se manifestaron varias críticas por parte del sector ganador pero cerraron con que solo «todos unidos triunfaremos» en relación a la estrofa de la Marcha Peronista. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Y la complejidad política ya se transforma en diferencias vicerales.

Es nuevo bloque por sus siglas denominado PJ-MDF, tiene como Presidente de Agustín Ramponelli (MUP) y presentará las posiciones de Lucas Ghi en el Concejo Deliberante. Esto es obvio.

Por su parte, Diego Spina, Florencia de Luca, Sol Steimberg, Marcelo Notario y Mariano Spina siguen siendo Fuerza Patria.

Y hasta el momento los dos concejales del Frente Renovador también integran la coalición de Fuerza Patria: Sibila Botti (como Presidenta del Concejo Deliberante) y Lorena Acevedo.

En el ámbito político la noticia cayó sorpresivamente. Nada indicaba que se partiría el bloque de la coalición que gobierna el distrito. Aunque los mensajes cruzados luego de la interna del PJ hacían mención a diferencias irreconciliables planteadas por Claudio Román que fueron cuestionadas por la ex concejal y miembro del PJ, Nadia Diz.

Nadia Diz no se calló y reprochó fuertemente las declaraciones de Román

El mismo domingo que ganó el PJ Claudio Román, Lucas Ghi salió a decir entre otras cosas: “Acá en Morón no hay lugar para discusiones estériles, para enroscarnos en discusiones que no conducen a ningún lado. Hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, tenemos que ser un solo músculo, tener la cabeza fría para obtener esa mayoría que nos permita renovar el mandato que legítimamente adquirió este espacio. Y así consolidar la fuerza a nivel provincial con el liderazgo del Gobernador Axel Kicillof y también ganar a nivel nacional como consecuencia. No tenemos dudas y este es el camino”.

Fue mediante un comunicado de prensa que llegó a nuestra redacción el lunes 16 de marzo a las 01:15 AM, inicio de la madrugada.

Y agregó: «Este resultado representó un fuerte respaldo de los afiliados y afiliadas al espacio impulsado por el intendente y, al mismo tiempo, significó una derrota contundente para el sector político que responde a Martín Sabbatella, quien fue el gran derrotado de la jornada, en lo que para muchos marca además el fin de un ciclo político en el distrito».

Y esa misma noche, al ser consultado por Diario Anticipos, Claudio Román expresó: «Fue una interna entre peronista que legitima a la Lista 2 con el 70% de los votos. Y Martín Sabbatella perdió. Que la cuente como quiera, pero Martín Sabbatella perdió. Eso hay que decirle. Y a los peronistas les digo que estamos todos juntos, que nuestra lista por un motivo se llama Perón Vuelve, por que es el único que puede volver, el peronismo, todo juntos, porque también saludo a cada uno de los integrantes de la Lista 4 y a aquellos que la votaron. Le hago extensivo el saludo a todos y cada uno, porque todos sabemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero también que todos juntos triunfaremos. Así que a partir del lunes (16 de marzo de 2026), vamos a ponernos a armar un espacio potente y sólido para combatir el ajuste furioso y la falta de sensibilidad del Gobierno de La Libertad Avanza en todos sus órdenes.»

Todo esto le tiraron el domingo 15 de marzo de 2026 los ganadores a la minoría. Y la semana pasada, el 20 de marzo de 2026, cinco días después de la interna, la ex concejal Nadia Diz, integrante del Consejo del Partido Justicialista, perdió la paciencia y salió a responder.

«Un intendente que no es peronista, que no está afiliado a ningún partido político, que no cree en la militancia y tardó seis años en reunirse con sus concejales (por Lucas Ghi), apoya una lista de la interna del Peronismo en Morón», dijo y se trata de la Lista 4 Perón Vuelve que encabezó Claudio Román.

Y agreró: «Pero el creador y conductor de un partido político afín al peronismo, kirchnerista, que fue intendente tres veces, diputado nacional, candidato a vicegobernador y secretario de estado (por Martín Sabbatella) no puede bancar a la otra lista. ¿Explíquenme esto porque no lo entiendo?», preguntó la ex concejal.

«Mientras tanto -añadió-, con los ex funcionarios de (Juan Carlos) Rousselot, con los ex funcionarios del (ex intendente) Ramiro Tagliaferro, con ex legisladores de (Francisco) De Narváez, con ex intendentes que perdieron sus distritos (por Juan Zabaleta), con ex candidatos de Florencio Randazzo (por Vanina Moro), con concejales del PRO Morón, de Somos de Hurlingham y de Luis Barrionuevo (por Alfonso Martínez) van a escribir nuevas canciones y hacer grande al Peronismo. No me la contés», fue el cierre irónico que le dio a su texto en la cuenta X.