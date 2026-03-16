Bombazo: Duro comunicado del PJ Morón que anuncia hasta la «jubilación» de Martín Sabbatella

Duro comunicado del PJ Morón. La Lista 2 “Perón Vuelve”, encabezada por Claudio Román como candidato a presidente y Vanina Moro como vicepresidenta, se impuso con en las elecciones partidarias y se quedó con la conducción local del PJ Morón. «El espacio contó con el respaldo explícito del intendente Lucas Ghi, que jugó fuerte en la disputa y terminó celebrando una victoria que reconfigura el mapa político del peronismo moronense«, reza el comunicado que llegó a esta redacción a las 01:19 del día de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, con el membrete de Partido Justicialista y a través de un celular verificado y conocido por este medio.

Según los datos del escrutinio, la nómina vencedora alcanzó cerca del 70% de los votos, una diferencia «contundente» frente al 30% obtenido por la Lista 4, encabezada por la dirigente Paula Majdanski. El resultado fue «categórico»: la lista apoyada por el oficialismo municipal se impuso en todas las mesas del distrito, consolidando una ventaja que reflejó con claridad la correlación de fuerzas dentro del justicialismo local.

Lucas Ghi habla al peronismo y en particular a Claudio Román, al lado Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham, y le sigue el dirigente Adrián Grana

Tras conocerse los resultados, Lucas Ghi felicitó públicamente a la dupla ganadora y destacó la participación de los afiliados y afiliadas en la jornada electoral. Para el jefe comunal, el resultado no sólo ordena la vida interna del PJ sino que también plantea una responsabilidad política mayor hacia adelante.

El intendente también señaló: “Las diferencias se expresaron donde corresponde: en las urnas. Los compañeros y compañeras hablaron y el mensaje es claro. Morón necesita que estemos enfocados en lo importante: defender a nuestros vecinos y enfrentar el ajuste que está golpeando a nuestra comunidad. El único camino por delante es pararse frente al modelo de Milei, que está golpeando a nuestra gente y poniendo en riesgo el futuro del país”.

Lucas Ghi con concejales, funcionarios y militantes peronistas sobre la calle Cabildo

En la misma línea, agregó: “Acá en Morón no hay lugar para discusiones estériles, para enroscarnos en discusiones que no conducen a ningún lado. Hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, tenemos que ser un solo músculo, tener la cabeza fría para obtener esa mayoría que nos permita renovar el mandato que legítimamente adquirió este espacio. Y así consolidar la fuerza a nivel provincial con el liderazgo del Gobernador Axel Kicillof y también ganar a nivel nacional como consecuencia. No tenemos dudas y este es el camino”.

De frente Lucas Ghi y Claudio Román y detrás el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta

Por otro lado afirmó que: “Esta victoria nos pone más necesidad de humildad y más vocación de trabajo, en función de lo que esperan nuestros vecinos y vecinas, que es hacer un Morón cada día mejor. Lo que tenemos hoy es más responsabilidad, es la necesidad de abrir los brazos, de convocar a todo el mundo; es la obligación de pensar cómo desde esa unidad de concepción construimos esa unidad de acción que nos conduzca a hacer lo que tenemos que hacer, trabajar para fortalecer la gestión desde donde nos toque. Gobernar implica estar profundamente involucrados en las entrañas de nuestra comunidad para gestionar las soluciones y construir alternativas”.

Habla Vanina Moro en el local de Charly Suares sobre la calle Cabildo, ya elegida como vicepresidenta del PJ Morón

Sobre la situación del país y el gobierno nacional, aseguró: “Hay como una suerte de desprecio sistemático que hace del insulto un deporte y uno no gobierna solo para quienes lo eligieron, sino que lo hace para el conjunto. Y eso exige respeto, amplitud, pluralidad, saber que la mirada del otro te completa y te hace mejor, y ese es el desafío: a partir de mañana salir a dar todas las batallas que esta realidad nos demanda dar”.

Finalmente, Ghi remarcó: “Esta victoria es para el pueblo de Morón que no se resigna a vivir este momento desastroso que vive el país, y que no quiere enredarse en discusiones estúpidas que no nos conducen a ningún lado; lo que buscamos es lograr construir y potenciar a esta fuerza y que vuelva a ser gobierno en 2027”.

La foto con Lucas Ghi, Estefanía Franco y Claudio Román en el medio

El comunicado señala que: «Este resultado representó un fuerte respaldo de los afiliados y afiliadas al espacio impulsado por el intendente y, al mismo tiempo, significó una derrota contundente para el sector político que responde a Martín Sabbatella, quien fue el gran derrotado de la jornada, en lo que para muchos marca además el fin de un ciclo político en el distrito».