El Oeste hoy: inseguridad, internas políticas y el impacto del 24 de marzo en Morón, Ituzaingó y Hurlingham

El Oeste hoy: inseguridad, internas políticas. ¿Qué dice el Radar Informativo de Anticipos Diario? El Oeste del conurbano bonaerense atraviesa horas de alta tensión: la inseguridad golpea con fuerza en los barrios, las internas políticas se profundizan y el impacto de la crisis económica se siente cada vez más en la vida cotidiana, mientras miles de vecinos vuelven a ganar las calles en defensa de la memoria y los derechos humanos, configurando un escenario marcado por el conflicto, la movilización y la incertidumbre.

Morón vuelve a estar en el centro de la escena por una combinación de factores que tensionan el pulso del distrito. En materia de seguridad, si bien desde el ámbito oficial sostienen que algunos indicadores muestran una leve baja, la percepción vecinal va en sentido contrario: crece el temor por entraderas, robos violentos y episodios cada vez más frecuentes en distintos puntos del partido.

Uno de los hechos recientes que reflejó este clima fue la detención de tres delincuentes tras una cinematográfica persecución que terminó con un fuerte choque en Haedo, dejando al descubierto el accionar de bandas que operan bajo la modalidad de “escruche”.

Persecución, choque y captura en pleno centro de Morón

En paralelo, el escenario político suma ruido. La interna del peronismo local continúa escalando, con tensiones entre sectores vinculados al oficialismo municipal y espacios alineados con el sabbatellismo, lo que impacta en la dinámica de gestión y en el armado territorial.

Aun así, la agenda pública no se detiene. Las actividades por el Día de la Memoria volvieron a mostrar una fuerte participación ciudadana, con movilizaciones, eventos culturales y propuestas deportivas que tuvieron a Morón como uno de los epicentros del Oeste.

Ituzaingó: policiales, impacto social y movimiento cultural

En Ituzaingó, las noticias policiales marcan buena parte de la agenda. En los últimos días, fue detenido un repartidor de droga con una importante suma de dinero en efectivo, en un operativo que volvió a poner el foco en la circulación de estupefacientes en el distrito.

A esto se suman otros hechos que generan preocupación, como robos organizados y modalidades delictivas cada vez más sofisticadas, incluyendo sustracción de ruedas y salideras bancarias.

El impacto social también se hizo sentir con fuerza tras la muerte de un trabajador en una estación de servicio, un caso que abrió interrogantes sobre las condiciones laborales y derivó en reclamos.

En materia sanitaria, se encendieron alertas luego de la detección de un murciélago con rabia en la región, lo que motivó operativos preventivos y campañas de concientización.

Sin embargo, no todo pasa por la conflictividad. La vida cultural muestra signos de reactivación, con ferias, eventos musicales y propuestas independientes que vuelven a ocupar espacios públicos y privados, consolidando a Ituzaingó como un polo cultural en crecimiento.

Hurlingham: gestión alineada y el peso de la crisis

Hurlingham presenta un escenario algo más estable en términos políticos, con una gestión alineada con la Provincia que apuesta a la articulación en obras, educación y programas sociales.

El Intendente Damián Selci y el Ministro Gabriel Katopodis miran los avances de la obra

Aquel video cuando comenzaron las obras ✅​✅​✅​👇​:

El distrito también formó parte de las actividades por la Semana de la Memoria, con propuestas comunitarias y espacios de participación que mantuvieron activa la agenda social.

Sin embargo, la situación económica impacta de lleno en la vida diaria. El aumento del costo de vida, especialmente en transporte y combustibles, se siente con fuerza en los hogares, en línea con lo que ocurre en todo el conurbano bonaerense.