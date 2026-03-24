Día de la Memoria: Kicillof cargó contra Milei, denunció “negacionismo” y volvió a respaldar a Cristina

Día de la Memoria: Kicillof cargó contra Milei. Y más. En una Plaza de Mayo colmada y atravesada por las consignas históricas de Memoria, Verdad y Justicia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a ubicarse en el centro de la escena política nacional con un discurso de fuerte tono opositor. En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el mandatario participó de la movilización junto a organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, y dejó definiciones que rápidamente repercutieron en todo el arco político.

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A lo largo de su intervención, Kicillof apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de sostener una mirada “negacionista” sobre los crímenes de la última dictadura. En ese marco, lanzó una frase que condensó el tono de su discurso y marcó la línea política del acto: “El futuro no es de Milei, es del pueblo argentino. Le queda poco a Milei”, sostuvo ante una multitud que respondió con aplausos y cánticos.

El gobernador también hizo eje en la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien defendió con firmeza. En medio de las consignas que bajaban desde el escenario, expresó: “Basta de persecución, Cristina inocente”, al tiempo que denunció la existencia de una supuesta persecución política contra dirigentes del espacio peronista.

Durante su mensaje, Kicillof vinculó la agenda de derechos humanos con la coyuntura social y económica actual. En ese sentido, afirmó que “luchar por los derechos humanos hoy también es luchar por los pibes que tienen hambre y por los trabajadores despedidos”, y advirtió sobre lo que considera un retroceso en materia de garantías y derechos en la Argentina contemporánea.

El mandatario bonaerense también cuestionó con dureza el discurso oficial sobre la última dictadura militar. “Insiste el Gobierno con su negacionismo y con atacar políticas históricas que en todo el mundo son reconocidas”, afirmó, y agregó que no se trata de una disputa ideológica sino de un intento de “negar la historia argentina”. En esa línea, reivindicó los juicios por delitos de lesa humanidad como una política de Estado consolidada a nivel internacional.

Frente a esta Plaza de Mayo habló Axel Kicillof, repleta, sus laterales y diagonales

En uno de los tramos más enfáticos de su intervención, Kicillof remarcó el carácter de la movilización y el sentido de la fecha. “No nos han vencido, esta plaza llena demuestra que fracasaron. Ni en los pibes ni en los laburantes entró ese discurso del olvido. Son 30 mil compañeros y compañeras”, expresó, reforzando la cifra histórica que los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas.

Asimismo, el gobernador insistió en diferenciar los crímenes de la dictadura de otros delitos. “Hubo terrorismo de Estado para imponer un modelo económico, y eso no puede compararse con delitos comunes”, señaló, en una crítica directa a sectores que cuestionan esa interpretación. Y concluyó con una advertencia política: “No hay que distraerse ni caer en provocaciones. La respuesta está en la calle: no olvidamos, no perdonamos”.

La jornada volvió a mostrar una Plaza de Mayo multitudinaria, con fuerte presencia de organizaciones sociales, sindicales y políticas. En ese escenario, el discurso de Kicillof no solo reafirmó el posicionamiento del peronismo en torno a la agenda de derechos humanos, sino que también dejó señales claras de confrontación política en un año atravesado por tensiones económicas y debates sobre la memoria reciente.

Lo cierto es que frente al Gobierno negacionista de Javier Milei, la gente se activó más que nunca para participar del Día de la Memoria que se conmemora cada 24 de marzo.