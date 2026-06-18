En un violento choque entre un auto y una moto murió un policía de la Ciudad

Franco Emanuel Giménez, oficial primero de la Policía de la Ciudad, falleció luego de protagonizar un violento choque en la intersección de las calles Marconi y Chubut. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad murió hoy, jueves 18 de junio de 2026, tras un choque entre la motocicleta que conducía y un automóvil en el partido de Morón, dentro de la Jurisdicción Comisaría Morón 6ª.

El siniestro involucró a una motocicleta Dominar 400 y un automóvil Ford Fiesta Kinetic. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad.

Seguramente la lluvia y el asfalto resbaladiso le jugaron una mala pasada a ambos vehículos y se produjo el impacto.

Tras el alerta, efectivos policiales y personal del SAME se presentaron en el lugar. Los médicos constataron el fallecimiento del motociclista en la escena del accidente.

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La víctima era oficial primero de la Policía de la Ciudad

La víctima fue identificada como Franco Emanuel Giménez, quien se desempeñaba como oficial primero de la Policía de la Ciudad y se encontraba franco de servicio al momento del hecho.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el efectivo llevaba consigo su arma reglamentaria, la cual fue secuestrada por disposición judicial como parte de las actuaciones correspondientes.

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Investigan las causas del siniestro

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Morón inició una causa por homicidio culposo y ordenó una serie de medidas para determinar cómo se produjo el choque.

Peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar realizando relevamientos y recopilando pruebas para reconstruir la mecánica del accidente. Además, los investigadores analizarán imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer la secuencia previa al impacto y determinar eventuales responsabilidades.

La causa continúa en etapa investigativa y se espera que las pericias accidentológicas y el análisis de los registros fílmicos aporten elementos clave para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del efectivo policial.

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