@ Noticias destacadasInseguridadMorón

En un violento choque entre un auto y una moto murió un policía de la Ciudad

Por Andres Llinares

Publicación

La moto del Policía de la Ciudad rodeada de agentes de la Policía Científic para saber qué ocurrió
La moto del Policía de la Ciudad rodeada de agentes de la Policía Científic para saber qué ocurrió

Franco Emanuel Giménez, oficial primero de la Policía de la Ciudad, falleció luego de protagonizar un violento choque en la intersección de las calles Marconi y Chubut. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad murió hoy, jueves 18 de junio de 2026, tras un choque entre la motocicleta que conducía y un automóvil en el partido de Morón, dentro de la Jurisdicción Comisaría Morón 6ª.

El siniestro involucró a una motocicleta Dominar 400 y un automóvil Ford Fiesta Kinetic. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad.

Seguramente la lluvia y el asfalto resbaladiso le jugaron una mala pasada a ambos vehículos y se produjo el impacto.

Tras el alerta, efectivos policiales y personal del SAME se presentaron en el lugar. Los médicos constataron el fallecimiento del motociclista en la escena del accidente.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La víctima era oficial primero de la Policía de la Ciudad

La víctima fue identificada como Franco Emanuel Giménez, quien se desempeñaba como oficial primero de la Policía de la Ciudad y se encontraba franco de servicio al momento del hecho.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el efectivo llevaba consigo su arma reglamentaria, la cual fue secuestrada por disposición judicial como parte de las actuaciones correspondientes.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Investigan las causas del siniestro

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Morón inició una causa por homicidio culposo y ordenó una serie de medidas para determinar cómo se produjo el choque.

Peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar realizando relevamientos y recopilando pruebas para reconstruir la mecánica del accidente. Además, los investigadores analizarán imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer la secuencia previa al impacto y determinar eventuales responsabilidades.

La causa continúa en etapa investigativa y se espera que las pericias accidentológicas y el análisis de los registros fílmicos aporten elementos clave para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del efectivo policial.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo sumarte al Canal de WhatsApp de Diario Anticipos en segundos

Noticias relacionadas

«Ganadera reabrió precarizando a los trabajadores», denunció un ex empleado

Daniel Ramos, ex empleado de Ganadera San Roque, tuvo una entrevista con Diario Anticipos durante la cual contó los pormenores que se llevaron adelante...

Oficial: La Familia Messi informó que el padre del crack atraviesa un problema de salud

A través de un comunicado difundido este miércoles, la familia de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, informó que se encuentra...

Consejos del Hospital Posadas: Cuándo es necesario llevar a un niño a la Guardia

Los especialistas del Hospital Posadas dieron una serie de recomiendaciones a la hora de llevar a un niño a la guardia. De esta forma señalaron...

La Iglesia cuestionó un proyecto de Milei sobre la propiedad privada y alertó por la venta de tierras a extranjeros

La Conferencia Episcopal Argentina expresó su "profunda preocupación" por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el presidente Javier...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img