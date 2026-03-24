Persecución, choque y captura en pleno centro de Morón

Una persecución policial alteró la tarde noche de Morón. A alta velocidad, la persecución atravesó varias cuadras del centro y terminó con un violento choque, tres detenidos y una investigación que podría derivar en el esclarecimiento de otros hechos delictivos recientes en el Oeste.

Todo comenzó en la calle Huaura al 100, Haedo,, en una zona residencial de Morón donde la tranquilidad habitual se vio interrumpida por el llamado de un vecino al 911. Según reconstruyeron fuentes policiales, el hombre advirtió movimientos sospechosos en una vivienda: un individuo habría ingresado sin autorización mientras, en la puerta, un Chevrolet Onix gris permanecía en marcha con otros dos ocupantes a la espera.

El arribo de un móvil del Comando de Patrullas precipitó la huida. Los sospechosos escaparon a toda velocidad, desatando una persecución que se extendió por varias arterias clave del distrito, mientras se desplegaba un operativo cerrojo con la participación de múltiples unidades policiales que intentaban cerrar el paso del vehículo.

La fuga se produjo el domingo 21 de marzo de 2026 y se conoció hoy. Terminó de manera abrupta en la intersección de Doctor Monte y Luis María Campos, Morón, (Barrio Hospital Morón), un punto neurálgico donde el tránsito y la disposición de las calles jugaron en contra de los delincuentes. El Onix impactó primero contra un auto estacionado y luego chocó de frente contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario, generando una escena de caos y tensión que facilitó la intervención inmediata de los efectivos.

Dos de los ocupantes intentaron continuar la fuga a pie, pero fueron reducidos a los pocos metros. El conductor, en tanto, quedó atrapado dentro del habitáculo tras el impacto y fue detenido en el lugar, sin posibilidad de escapar. La rápida acción policial evitó que la situación escalara aún más en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre (24), de nacionalidad venezolana; Brian Oscar Albarracín (27), argentino; y Alexis Fari Figueroa Montoya (50), peruano. Al requisar el vehículo, los efectivos constataron que el dominio colocado era apócrifo y que el auto tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 24 de febrero en el partido de La Matanza, según el registro del grabado de cristales.

Dentro del baúl, la Policía encontró un verdadero “kit de entraderas”: guantes, destornilladores, una llave trípode y un atornillador automático, además de dos chapas patentes falsas y dinero en efectivo. Los elementos secuestrados refuerzan la hipótesis de que la banda se dedicaba a robos bajo la modalidad de irrupción en viviendas, una práctica que en los últimos meses volvió a generar preocupación entre los vecinos del conurbano.

La causa quedó en manos de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien dispuso la detención formal de los tres imputados por los delitos de encubrimiento agravado y robo agravado por efracción y en poblado y en banda, figuras que contemplan penas de cumplimiento efectivo.

En paralelo, los investigadores avanzan sobre una línea clave: determinar si los detenidos integran una organización más amplia. No se descarta su participación en un asalto reciente en Castelar con características similares, lo que podría ampliar el alcance de la causa y sumar nuevas imputaciones en los próximos días.

El episodio, que combinó velocidad, impacto y un operativo policial coordinado, vuelve a poner en agenda la problemática de la inseguridad en el Oeste, donde las entraderas resurgen como una modalidad delictiva cada vez más frecuente y violenta.