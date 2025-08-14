MorónNoticias destacadas

Tiroteo e intento de robo en Morón: un detenido cerca del Colegio Ward

La intervención del personal policial de la Comisaría 5ta de Villa Sarmiento permitió detener a uno de los responsables del tiroteo ocurrido el lunes.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Tiroteo

Villa Sarmiento fue escenario de un tiroteo en las inmediaciones del Colegio Ward, a pocas cuadras del Acceso Oeste cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) identificó a dos motocicletas con dos ocupantes cada una.

Al intentar interceptarlos se encontró a una persona tendida en el suelo, rodeada por los cuatro sospechosos. Al dar la voz de alto, los individuos efectuaron disparos contra los efectivos, quienes repelieron la agresión en un breve enfrentamiento armado.

La víctima, propietaria de una camioneta Ford Kuga, resultó herida durante el intento de robo y debió ser trasladada al Hospital Posadas.

Los delincuentes abandonaron una de las motos en el lugar, lo que posibilitó identificar al titular y detenerlo en Tres de Febrero.

El detenido cuenta con antecedentes por robo con arma de fuego y resistencia a la autoridad. Las autoridades continúan los trabajos para identificar y detener al resto de los delincuentes.

Noticias relacionadas

Show gratis de Topa en Ituzaingó por el Día de la Niñez

El Municipio de Ituzaingó trae un espectáculos imperdible para los más chicos en su día: Topa. El artista hará bailar, cantar y reír a los...

La Libertad Avanza se oficializó en Hurlingham

Rafael De Francesco encabezará la lista de concejales y el 7 de septiembre en Hurlingham irá por una banca. Como senador provincial, lleva a Diego...

Comenzaron a sonar los nombres a diputados nacionales

Sergio Massa se bajó y no participará de las elecciones para diputados nacionales del 26 octubre. El Ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis tiró los...

Morón: así funcionarán los servicios durante el fin de semana largo

Llega un nuevo fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el asueto por el...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img