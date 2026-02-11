A Milei le cuesta entrar en el Conurbano: Kicillof le gana en 21 municipios (Mega Cuadro!)

A Milei le cuesta entrar en el Conurbano. La disputa por la opinión pública en el Gran Buenos Aires vuelve a mostrar un escenario adverso para el presidente Javier Milei. Según el último relevamiento de CB Global Data, correspondiente a febrero de 2026, el gobernador bonaerense Axel Kicillof supera al mandatario nacional en niveles de imagen positiva en 21 de los 24 municipios del Conurbano bonaerense.

El estudio fue realizado entre el 4 y el 8 de febrero sobre una muestra total de 18.804 casos y confirma una marcada brecha territorial. Mientras Milei logra sus mejores registros en el corredor norte del GBA, Kicillof consolida su fortaleza en los municipios del sur y del oeste, donde se concentran los distritos más populosos.

En ese mapa, el gobernador alcanza sus picos de aprobación en Florencio Varela (52,8%), La Matanza (50,9%) y Almirante Brown (50,6%), consolidando un respaldo sólido en el corazón del Conurbano. En contraste, sus números más débiles aparecen en San Isidro (25,2%), Vicente López (31,8%) y Tigre (35,6%), distritos donde el Presidente logra empardar o incluso revertir la relación de fuerzas.

San Isidro se presenta como el caso más adverso para Kicillof: es el único municipio del Conurbano donde Milei obtiene una ventaja clara y donde la imagen negativa del gobernador supera el 70%. En Pilar y San Miguel, en tanto, la diferencia entre ambos dirigentes es mínima y configura escenarios de virtual empate técnico.

El informe de CB Global Data también pone el foco en las dificultades del Presidente para consolidar su imagen en los municipios más populosos del GBA, un territorio clave en cualquier estrategia electoral. A más de dos años de iniciada la gestión libertaria, Milei encuentra allí su principal límite político.

En el detalle de sus mejores desempeños, el mandatario nacional registra los niveles más altos de imagen positiva en Vicente López (44,5%), San Isidro (41,7%) y San Fernando (40,9%), distritos históricamente más receptivos a propuestas de corte liberal.

El reverso de ese escenario aparece en La Matanza (23,1%), Florencio Varela (24,7%) y Merlo (25,7%), municipios de fuerte impronta peronista donde Milei exhibe sus números más bajos. En total, hay 14 distritos del Conurbano donde la imagen negativa del Presidente supera el 60%, una señal de alarma para el oficialismo nacional.

Para Kicillof, el relevamiento confirma un sólido anclaje territorial en la provincia de Buenos Aires y un posicionamiento favorable frente a Milei en el GBA, aunque también deja en evidencia una dificultad persistente para mejorar su imagen cuando sale del territorio bonaerense.