Abogada detenida en Brasil, Agostina Páez, puede volver al país

Abogada detenida en Brasil. Hoy, luego de la primera audiencia, se le abrieron las puertas para volver al país. Dos meses y diez días después de haber quedado envuelta en una causa judicial por presuntos actos de racismo en Brasil, la joven santiagueña Agostina Páez recibió este martes una señal concreta que la acerca a su regreso a la Argentina. En la primera audiencia del proceso que se desarrolla en Río de Janeiro, se resolvió que no deberá cumplir una pena de prisión, aunque sí deberá realizar tareas comunitarias y afrontar una compensación económica cuyo monto aún no fue fijado.

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La resolución, que marca un punto de inflexión en el caso, se dio tras la instancia inicial del juicio en la que la acusada reconoció su conducta, pidió disculpas públicas y aceptó las condiciones impuestas por la Justicia brasileña. “Pedí perdón y aceptaron mis disculpas”, expresó ante los medios al salir de la audiencia, visiblemente conmovida.

Páez, oriunda de Santiago del Estero, transita desde hace semanas una situación de fuerte presión emocional. Según relató, permanece prácticamente recluida en un departamento de Río de Janeiro por temor a represalias. “Voy a seguir encerrada porque sigo siendo amenazada”, afirmó la abogada, en alusión al clima hostil que se generó tras la viralización del episodio que derivó en la denuncia.

La joven también dejó entrever el impacto psicológico del proceso: “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz”. En ese sentido, reconoció la gravedad de lo ocurrido y planteó la necesidad de una reflexión más profunda sobre este tipo de hechos: “Hay que interiorizarse y entender lo que sufrieron. No se habla de esto y es bueno que ahora se esté hablando”.

El caso se originó durante un viaje turístico que, según reconstruyeron fuentes judiciales, derivó en un conflicto con ciudadanos brasileños a partir de gestos e insultos de carácter discriminatorio. La situación escaló rápidamente, tomó estado público y terminó con la intervención de la Justicia local, que avanzó con cargos por racismo, un delito que en Brasil contempla penas severas.

A pesar del escenario adverso que atravesó en las últimas semanas, Páez aseguró que no descarta regresar en el futuro al país vecino. “Brasil es un país que me gusta, pero tengo miedo igual. Lo único que me importa ahora es volver a Santiago, estar con mi gente”, sostuvo. En cuanto a su vida profesional, confirmó que planea retomar su actividad: “Voy a continuar trabajando como abogada”.

Si bien la resolución judicial despejó el riesgo de una condena efectiva de prisión, todavía quedan aspectos por definir. Entre ellos, el monto de la reparación económica que deberá abonar a los denunciantes y la fecha exacta en la que quedará habilitada para abandonar Brasil.

Su defensa trabaja contrarreloj para acelerar esos plazos. “Nuestro objetivo es que Agostina pueda volver a la Argentina lo antes posible”, señaló su abogada, quien además destacó la predisposición de su clienta para colaborar con la Justicia y asumir las consecuencias de sus actos.

Con el proceso encaminado hacia una resolución sin cárcel, el caso de Agostina Páez se encamina a su cierre, aunque deja expuesto un trasfondo más amplio: el impacto social de los discursos discriminatorios y la severidad con la que estos hechos son tratados en otros países de la región.