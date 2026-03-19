La abogada argentina acusada de racismo en Brasil enfrenta 15 años de prisión

Acusada de racismo en Brasil, la joven abogada Agostina Páez, de 29 años fue acusada y ya tiene un punto de partida definido. El próximo 24 de marzo se realizará la primera audiencia del juicio en Río de Janeiro, en una causa que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión si prospera la acusación más grave de la fiscalía.

Tampoco tenemos grandes ejemplos de integración. Recordás a este hombre?

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El episodio en Ipanema que desató la causa y se volvió viral

El caso se originó a partir de un video que circuló masivamente en redes sociales, en el que se observa a Agostina Páez realizando gestos vinculados a primates y gritando “monos” contra empleados de un bar en Ipanema. A partir de esas imágenes, la Justicia de Brasil inició una investigación por injuria racial, una figura penal que sanciona conductas discriminatorias.

Desde entonces, Agostina Páez permanece en arresto domiciliario en Brasil, con monitoreo electrónico y sin autorización para regresar a la Argentina. Según su propia versión, su reacción estuvo motivada por un conflicto previo con el local, donde —aseguró— le reclamaron consumos ya abonados y recibió gestos obscenos por parte del personal.

En los últimos días, la abogada publicó un video en redes sociales y difundió un audio en el que pidió disculpas públicas: “He cometido un error del cual he aprendido”, expresó Agostina Páez, reconociendo que actuó bajo enojo.

Tres hechos distintos y una estrategia de la fiscalía que agrava la pena

Uno de los puntos centrales del expediente es que la fiscalía de Brasil sostiene que no hubo un solo hecho, sino tres episodios distintos de injuria racial. Para ello, se apoya en el video viral, en declaraciones de las presuntas víctimas y en otra grabación tomada dentro del bar.

Esta interpretación habilita lo que en el derecho brasileño se denomina “concurso material”, es decir, considerar cada hecho como un delito independiente y sumar las penas. Cada uno de esos delitos prevé entre 2 y 5 años de prisión, por lo que el máximo teórico asciende a 15 años.

Sin embargo, la defensa —a cargo de la abogada brasileña Carla Junqueira— cuestiona esa reconstrucción. Sostiene que las imágenes no muestran tres situaciones diferenciadas y que la acusación se apoya en interpretaciones forzadas de los testimonios.

Qué puede pasar con la condena y por qué no sería excarcelable

De acuerdo con la legislación de Brasil, si el tribunal toma como base las penas mínimas (dos años por cada hecho), la eventual condena podría alcanzar los 6 años de prisión, lo que en principio sería no excarcelable, ya que supera el umbral de cuatro años.

No obstante, la defensa encabezada por Carla Junqueira considera improbable que se aplique la pena máxima. “Es casi imposible que un juez imponga la máxima a una persona sin antecedentes”, señaló Carla Junqueira, quien insiste en que el escenario más severo planteado por la fiscalía es poco habitual en este tipo de casos.

La audiencia clave y el intento de volver a la Argentina

La audiencia del 24 de marzo será de instrucción y juzgamiento, una instancia clave en la que expondrán la fiscalía, la querella y la defensa. Agostina Páez no está obligada a declarar.

En paralelo, su defensa intenta que la Justicia de Brasil revise las medidas cautelares para que Agostina Páez pueda continuar el proceso desde la Argentina. Hasta ahora, tres pedidos en ese sentido fueron rechazados, bajo el argumento de que el tratado bilateral entre Brasil y Argentina solo se aplica en la fase de ejecución de la pena.

Carla Junqueira presentó un nuevo recurso de reconsideración y advirtió sobre el impacto de la duración del juicio: si las audiencias se dilatan, Agostina Páez podría permanecer durante meses en Brasil bajo arresto domiciliario.

Un proceso abierto y con final incierto

Con pruebas en discusión, una acusación que podría redefinirse y un debate jurídico sobre la cantidad de hechos imputados, el juicio que comienza el 24 de marzo en Río de Janeiro marcará un punto de inflexión en el caso de Agostina Páez. La resolución no solo determinará su situación judicial, sino también el alcance de una causa que generó fuerte repercusión pública tanto en Brasil como en la Argentina.

El caso de Agustina es la excepción a la regla simplemente porque se viralizó el video discriminatoria. Buscando en registros oficiales, no fuimos capaces de encontrar más extranjeros detenidos en Brasil por racismo. Ni uno solo. Si demoras, probation o detención por 48 horas. Pero solo eso. Quince años a simple viste se presenta como una condena excesiva y exagerada.

Clave Dato Caso Agostina Páez detenida en Brasil Juicio Comienza el 24 de marzo de 2026 Delito Injuria racial (tres hechos) Pena Entre 6 y 15 años Situación Arresto domiciliario, sin antecedentes Otros casos hoy No hay otros argentinos detenidos Antecedente Leandro Desábato (2005), 2 días preso Tendencia Casos aislados Política Tolerancia cero al racismo Clave del caso Video viral + tres imputaciones

1. En Brasil el racismo es un delito grave, no una contravención

A diferencia de otros países donde estos hechos pueden encuadrarse como faltas menores, en Brasil el racismo está tratado como un delito penal con fuerte carga constitucional.

Esto se debe a que la Constitución brasileña considera al racismo un crimen imprescriptible y de extrema gravedad, lo que empuja a que las penas sean más severas desde el inicio.

2. La figura aplicada: “injuria racial”

En este caso no se juzga un hecho genérico, sino la figura de injuria racial, que castiga ofensas dirigidas a una persona por su raza, color o etnia.

Cada hecho tiene penas de 2 a 5 años de prisión

No es excarcelable automáticamente si supera cierto umbral

Además, en los últimos años Brasil endureció esta figura, equiparándola en varios aspectos al delito de racismo.

3. El punto clave: tres hechos distintos (concurso material)

Lo que dispara la posible pena de hasta 15 años no es un solo episodio, sino la interpretación de la fiscalía:

Sostiene que hubo tres hechos independientes

Entonces no se toma una sola pena, sino que se suman

Eso se llama concurso material:

3 hechos × hasta 5 años cada uno = 15 años máximo

Ahí está la diferencia central: si fuera un solo hecho, el techo sería mucho menor.

4. Por qué igual es poco probable que reciba la máxima

Aunque el número impacta, hay matices importantes:

No tiene antecedentes

Los jueces suelen aplicar penas cercanas al mínimo

La propia defensa sostiene que el escenario más realista estaría más cerca de 6 años (2+2+2)

Aun así, ese número sigue siendo alto porque: