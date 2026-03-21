El asado en retirada: el consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo en 20 años

El consumo de carne vacuna cayó. Y eso no es nada, cayó al nivel más bajo en veinte años. Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el promedio anual por habitante cayó a 47,3 kilos, el registro más bajo en los últimos veinte años. La cifra no solo consolida una tendencia descendente, sino que también refleja el impacto directo de la crisis económica sobre uno de los hábitos más arraigados de la cultura alimentaria nacional.

En comparación con los niveles históricos, el retroceso resulta contundente. En 2008, el consumo per cápita había alcanzado los 69,4 kilos anuales, mientras que en 2005 se ubicaba en torno a los 62,2 kilos. La diferencia actual ronda los 15 kilos menos por persona, lo que marca un cambio profundo en la dieta de los argentinos. En el último año medido, además, se registró una caída adicional de 1,2 kilos por habitante, equivalente a una baja interanual del 2,5%.

Detrás de esta caída aparecen múltiples factores que combinan variables económicas y productivas. Por un lado, la mayor demanda internacional empuja parte de la producción hacia el mercado externo. Por otro, la menor cantidad de animales disponibles para faena, consecuencia directa de años de sequía y crisis climáticas, reduce la oferta interna. A esto se suma el deterioro del poder adquisitivo, que limita el acceso a cortes tradicionales en amplios sectores de la población.

Volver a la carne llevará años porque el campo aprovechó la agricultura en su época de oro

La caída del consumo no se explica únicamente por cambios culturales o preferencias alimentarias. El precio de la carne juega un rol determinante. En el mercado de Cañuelas, referencia clave del sector, el valor del ganado en pie subió un 8,5% solo en febrero de 2026, acumulando un incremento interanual del 72,7%. Se trata del mayor valor relativo en los últimos quince años frente al índice general de precios mayoristas.

En paralelo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que los cortes de carne aumentaron alrededor de un 12% en el primer bimestre del año, duplicando el ritmo de la inflación general, que se ubicó cerca del 6%. Esta brecha profundiza la pérdida de consumo interno, ya que cada vez más hogares deben reemplazar la carne vacuna por opciones más económicas.

La contracara de este fenómeno es la caída en la producción. Entre enero y febrero de 2026, la producción total alcanzó 457 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una baja del 9,1% respecto al mismo período del año anterior. En términos absolutos, se trata de 45.500 toneladas menos en apenas dos meses, un dato que refleja la magnitud del retroceso en la actividad ganadera.

La faena también evidencia este freno. En febrero de 2026 se procesaron 924.300 animales en 337 establecimientos, un 10,7% menos que en igual mes de 2025. Este nivel ubica a la industria frigorífica en uno de los registros más bajos de los últimos 47 años para ese mes. El ranking histórico elaborado por Ciccra posiciona a este febrero en el puesto 37, muy lejos de los niveles de actividad que supo tener el sector.

Exportaciones en alza y un mercado interno en retroceso

Mientras el consumo interno se contrae, el frente externo muestra una dinámica opuesta. En los primeros dos meses de 2026, las exportaciones de carne vacuna crecieron un 6,6% interanual, alcanzando las 124 mil toneladas res con hueso. En términos de peso producto, los envíos sumaron 43.600 toneladas, con un incremento del 13,5% respecto al año anterior.

El crecimiento se explica por una mayor diversificación de destinos. Si bien China sigue siendo un actor central, el aumento de ventas a Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos permitió compensar caídas parciales en algunos mercados. Además, el precio promedio de exportación alcanzó los 7.362 dólares por tonelada, con una suba del 30% interanual.

Carne congelada de exportación ante la caída del consumo interno y la baja de aranceles

Este escenario impulsó un fuerte incremento en los ingresos por exportaciones, que llegaron a 321 millones de dólares en enero de 2026, un 47,6% más que el año anterior. Según Ciccra, el 63,1% de ese crecimiento responde a la mejora de precios internacionales, mientras que el 36,9% restante se explica por el aumento en el volumen exportado.

En este contexto, la carne vacuna pierde peso en el mercado interno. Mientras entre 2011 y 2015 el consumo local absorbía más del 90% de la producción, con un pico del 94,8% en 2014, en 2024 esa participación cayó al 68%. Para 2026, la proyección indica que apenas el 72,9% de la carne producida quedará en el país. El dato sintetiza una transformación estructural: la Argentina, históricamente identificada con el asado, empieza a consumir cada vez menos de su propio producto emblemático.