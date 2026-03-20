Quién fue Rita, la joven que la dictadura quiso borrar y terminó convertida en símbolo

Quién fue Rita. Tenía apenas 23 años cuando la dictadura la asesinó, pero su nombre quedó atravesado por una historia que mezcla militancia, maternidad en cautiverio, apropiación de bebés y una de las búsquedas más emblemáticas de la Argentina. La vida de Laura Estela Carlotto, hija de Estela Barnes de Carlotto, condensa en sí misma el drama de miles de desaparecidos, pero también una historia que tuvo —décadas después— un desenlace inesperado.

Así se vería en aquella época Laura Carlotto, Rita, la hija de Estela (Foto Curada por IA de 5G Fox)

Una juventud intensa, marcada por el carácter y la convicción

Nacida el 21 de febrero de 1955 en La Plata, Laura —a quien sus compañeros llamaban “Rita”— creció en una familia de clase media, atravesada por valores tradicionales pero también por una fuerte sensibilidad social. Desde chica mostró una personalidad decidida, que con los años se transformó en compromiso político.

Le gustaba pintar, diseñar su propia ropa y tenía un temperamento frontal. Su madre recordaría años después una escena que definía ese carácter: a los 13 años inició una relación con un joven mayor, lo que generó tensiones familiares. Lejos de ceder, Laura fue tajante: “Te puedo mentir o decirte la verdad. Lo voy a seguir viendo porque lo quiero”. Esa frase —aparentemente doméstica— anticipaba una forma de pararse ante la vida.

“Laura vivió apurada”, diría luego Estela. Y no era una metáfora.

Militancia, universidad y persecución

Ya como estudiante del Profesorado de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, Laura se integró a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y luego a Montoneros, en un contexto donde la militancia política juvenil se intensificaba, pero también se volvía cada vez más peligrosa. Su compromiso la puso en la mira del aparato represivo. Para 1977, la maquinaria del terrorismo de Estado ya operaba a plena escala: secuestros, centros clandestinos, torturas y desapariciones formaban parte de un sistema clandestino pero sistemático.

Casamiento con Oscar Montoya

Oscar Walmir Montoya fue el compañero de Laura Estela Carlotto en los años de militancia política de la década del 70. Ambos integraron la organización Montoneros, en un contexto marcado por la creciente violencia política que desembocaría en el golpe de Estado de 1976. Su historia, sin embargo, quedó atravesada por uno de los rasgos más oscuros del terrorismo de Estado: la desaparición forzada. Montoya fue secuestrado durante la última dictadura militar argentina (1976–1983) y desde entonces permanece en condición de detenido-desaparecido, sin que hasta hoy se haya podido reconstruir con precisión su recorrido dentro del aparato represivo.

Estela, Laura y Guido Carlotto, padre de la novia antes del casamiento con Oscar Walmir Montoya

A diferencia de otros casos investigados en los juicios por delitos de lesa humanidad, no existen registros oficiales claros sobre su paso por centros clandestinos de detención, ni testimonios concluyentes que permitan establecer su destino final. Esa ausencia de documentación lo ubica dentro de un conjunto de víctimas sobre las cuales persisten zonas de silencio e incertidumbre judicial. Incluso no se sabe dónde fue secuestrado.

La historia de Montoya también está íntimamente ligada a uno de los casos más emblemáticos de apropiación de menores durante la dictadura. Su hijo, Ignacio Montoya Carlotto, nació en cautiverio en 1978, luego del secuestro de su madre, y fue apropiado ilegalmente. Recién en 2014 pudo recuperar su identidad, en un hecho que tuvo fuerte repercusión pública y que fue impulsado por la lucha sostenida de Abuelas de Plaza de Mayo.

Oscar Walmir Montoya, el militante Montonero desaparecido, pareja de Laura y del que poco se sabe

Con el paso del tiempo, la figura de Montoya quedó en gran medida subsumida en la visibilidad pública de su compañera y de su hijo, mientras su propio derrotero continúa sin esclarecerse. Su caso refleja, aún hoy, los límites de la reconstrucción histórica frente a la falta de pruebas, documentos y testimonios en torno a miles de desaparecidos.

El secuestro y el horror

El 26 de noviembre de 1977, Laura fue secuestrada en la ciudad de La Plata junto a su compañero, conocido por el apodo “Chiquito”. Estaba embarazada. Según reconstrucciones posteriores, ambos fueron llevados a un centro clandestino de detención. Ella a La Cacha. Allí, Laura fue obligada a presenciar la tortura y asesinato de su pareja. Ese dato —reconstruido por sobrevivientes— es uno de los aspectos más crudos de su historia y rara vez difundido en profundidad. A pesar de las condiciones extremas, los represores decidieron mantenerla con vida hasta el parto, una práctica habitual en el sistema represivo: las mujeres embarazadas eran retenidas hasta dar a luz, para luego apropiarse de sus hijos.

Foto de noche de uno de los edificios de La Cacha

Parir en cautiverio: el plan sistemático

El 25 de junio de 1978 (fecha estimada en distintas investigaciones), Laura dio a luz a un varón en cautiverio. Lo tuvo durante apenas unas horas. Cinco horas después del parto, el bebé fue separado de ella. Ese mecanismo —planificado— formaba parte de lo que la Justicia argentina luego definiría como un plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura. Laura nunca volvió a ver a su hijo.

Madre e hija el día del casamiento de la última, Laura Rita Carlotto con Oscar Montoya

El asesinato y la advertencia premonitoria

Poco tiempo después, el 25 de agosto de 1978, Laura fue asesinada. Su cuerpo fue entregado a la familia en un ataúd cerrado, bajo vigilancia militar. Esa práctica buscaba impedir cualquier verificación de las condiciones de muerte. Antes de morir, dejó una frase que su madre repetiría durante décadas: Laura en cautiverio le dijo a sus secuestradores, a sus torturadores: “Mi mamá no les va a perdonar lo que me están haciendo. Y los va a perseguir mientras tenga vida.” La historia le daría la razón.

Estela de Carlotto y la búsqueda incansable

Desde entonces, Estela Barnes de Carlotto se convirtió en una de las figuras centrales de Abuelas de Plaza de Mayo, organización clave en la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura. Durante 36 años, la búsqueda del nieto de Laura fue una de las más emblemáticas del país. No solo por la historia personal, sino por lo que representaba: la lucha contra el olvido, la reconstrucción de identidades y la persistencia frente a la impunidad.

Ignacio Guido Montoya Carlotto en una charla sobre derechos humanos

El hallazgo: Guido aparece en 2014

El 5 de agosto de 2014, la historia dio un giro inesperado: un hombre de 36 años, conocido hasta entonces como Ignacio Hurban, decidió realizarse un análisis de ADN por dudas sobre su identidad. El resultado fue contundente: era Guido, el hijo de Laura. Desde entonces pasó a llamarse Ignacio Guido Montoya Carlotto, reconstruyendo su identidad biológica. Su padre era Walmir Oscar Montoya, también militante y desaparecido.

El día que Estela Carlotto presentó a su nieto Ignacio Guido Montoya Carlotto

Los hilos oscuros: poder económico y dictadura

Uno de los aspectos menos explorados públicamente —aunque mencionado en investigaciones judiciales y periodísticas— es el circuito de entrega del bebé. Existen indicios de que Guido habría sido entregado a su familia adoptiva a través de intermediarios con vínculos en el poder económico y rural, entre ellos el empresario Carlos “Pancho” Aguilar, quien habría tenido acceso a sectores de la cúpula militar en la provincia de Buenos Aires. Ese entramado —que conecta militares, civiles y sectores de poder— es una de las aristas más complejas y aún parcialmente opacas del sistema de apropiación de bebés.

Estela de Carlotto junto a Ignacio Guido Montoya Carlotto

Memoria, símbolo y legado

Hoy, el nombre de Laura Estela Carlotto no solo figura en calles —como en Villa Mercedes, San Luis— sino también en la memoria colectiva de un país. Su historia resume tres dimensiones centrales del terrorismo de Estado en Argentina: A) la persecución política; B) la maternidad en cautiverio y C) y el robo sistemático de niños.

Pero también encarna otra cosa: la persistencia de la memoria y la posibilidad —aunque tardía— de restitución. La joven que “vivió apurada” terminó dejando una huella que atravesó generaciones. Y su advertencia final, lejos de ser una frase más, se convirtió en un programa de vida para su madre y en una política de derechos humanos reconocida en todo el mundo.

Oscar Walmir Montoya y su hijo, Ignacio Guido Montoya Carlotto, en una foto que compara los parecidos

Laura Carlotto: militancia de base y secuestro

La hija de Estela de Carlotto integró Montoneros como parte de la militancia territorial en La Plata. No ocupó cargos de conducción, pero su caso se convirtió en símbolo por el secuestro, el parto en cautiverio y la recuperación de su hijo casi cuatro décadas después.

Laura Estela Carlotto, conocida en la militancia como “Rita”, formó parte de la organización Montoneros durante los años 70, en un contexto de fuerte radicalización política en la Argentina. A diferencia de otras figuras que integraban la conducción, su rol estuvo ligado a los niveles de base, dentro de las estructuras territoriales y operativas.

Estudiante de Historia en la ciudad de La Plata, Laura se movía en un ámbito donde la organización tenía una presencia significativa. Como muchos jóvenes de su generación, su participación combinaba militancia política, tareas de apoyo logístico y encuadramiento, sin integrar los niveles jerárquicos más altos ni desempeñar funciones armadas centrales.

La militancia de base que odiaban los militares después de los indultos de Héctor Cámpora en 1973

Militancia y estructura

Dentro de Montoneros, la estructura era vertical y diferenciada. En ese esquema, Laura Carlotto se ubicaba en la militancia de base, un espacio que concentraba a la mayoría de los integrantes. No existen registros que la sitúen en la conducción nacional ni regional. Su figura, en ese sentido, refleja el perfil de miles de jóvenes que participaron en la organización desde lugares menos visibles pero fundamentales para su funcionamiento cotidiano. El uso del nombre “Rita” respondía a una práctica habitual dentro de la organización: la adopción de nombres de guerra para preservar identidades en un contexto de creciente persecución.

Secuestro y desaparición

El 26 de noviembre de 1977, Laura Carlotto fue secuestrada en La Plata por fuerzas de la dictadura cívico-militar. Tenía 23 años y estaba embarazada de pocos meses. Tras su captura, fue trasladada al centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, donde permaneció cautiva en condiciones extremas. Allí dio a luz a su hijo, en el marco de uno de los mecanismos más sistemáticos del terrorismo de Estado: la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. El niño fue separado de su madre y criado con otra identidad. Recién en 2014 se conoció su verdadera historia: era Guido Montoya Carlotto, nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Un caso que explica una generación

La historia de Laura Carlotto permite entender una dimensión clave de los años 70: la mayoría de los militantes de organizaciones como Montoneros no formaban parte de las cúpulas ni de estructuras armadas de decisión, sino que participaban en tareas políticas, sociales y territoriales. Su caso, atravesado por la desaparición forzada, el parto en cautiverio y la búsqueda de identidad, se convirtió en un símbolo que excede su propia biografía. Expone el funcionamiento del aparato represivo y, al mismo tiempo, la persistencia de una lucha que logró, décadas después, reconstruir parte de lo perdido.

Ignacio Guido Montoya Carlotto en Caleta Olivia para despedir a su otra abuela Hortensia

Investigaciones Diario Anticipos

Este medio puede confirmar los escrito hasta acá. En diferentes entrevistas, señalamos el grado de importancia que tenía el militante o la militante dentro de la organización guerrillera Montoneros y siempre e invariablemente, había participado durante la ventana democrática 1973 a 1976 de la Unión de Estudiantes Secundarios o era un militante de base. Estas fueron las principales víctimas, a los que violaron, tiraron vivos desde un avión, torturaron, mataron y escondieron. Los denominados soldados y oficiales, vivían en la clandestinidad, fueron eliminados en enfrentamientos o se exiliaron. Esta es la verdadera historia del fuerte reclamo. De ahí que las Madres de Plaza de Mayo salgan de inmediato de exigir la aparición con vida de sus hijos y las Abuelas la restitución de los nietos nacidos en cautiverio. La injusticia desplegada por la última dictadura militar, el estado de excepción de cualquier tipo de derecho, fue insólito en la Argentina.

La Cacha: el engranaje oculto del terror en La Plata

En las afueras de La Plata, entre campos y caminos rurales, funcionó uno de los centros clandestinos más brutales del circuito represivo bonaerense. Por allí pasó Laura Estela Carlotto, embarazada, antes de dar a luz en cautiverio.

En un predio discreto, alejado del ruido urbano y prácticamente invisible para la mayoría de la sociedad de entonces, operó entre 1977 y 1978 uno de los dispositivos más siniestros de la última dictadura: “La Cacha”. Ubicado en la zona de Olmos, cerca de Etcheverry, el lugar formó parte del denominado circuito Camps, la red de centros ilegales coordinada por la Policía Bonaerense y el Ejército.

Allí fue trasladada, tras su secuestro en La Plata el 26 de noviembre de 1977, Laura Estela Carlotto, militante montonera, embarazada de pocos meses. Su historia —atravesada por la desaparición, el parto en cautiverio y la apropiación de su hijo— se convirtió con el tiempo en uno de los casos más emblemáticos del terrorismo de Estado en la Argentina.

Un boceto del complejo La Cacha entero de punta a punta

Un centro clandestino en las sombras del Estado

“La Cacha” funcionaba dentro de un predio vinculado al Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que le otorgaba una cobertura institucional clave para ocultar su existencia. Sin señalización, sin registros oficiales y bajo estrictas medidas de seguridad, el lugar operaba como una pieza más del engranaje represivo.

Dependía operativamente del Ejército, pero en su funcionamiento cotidiano participaban también agentes penitenciarios, policías y personal de inteligencia. La coordinación entre fuerzas era total: secuestro, traslado, interrogatorio y destino final de los detenidos respondían a una lógica sistemática.

Parte del Centro Clandestino de Detención La Cacha, detrás se ve el edificio principal

Secuestro, tortura y desaparición

Los sobrevivientes reconstruyeron con los años el funcionamiento interno del lugar. Los detenidos llegaban encapuchados, maniatados y completamente aislados. Eran alojados en condiciones inhumanas, sin acceso a higiene, con alimentación escasa y bajo vigilancia permanente. Las torturas eran sistemáticas. El objetivo era obtener información sobre militantes, estructuras políticas o posibles refugios. La violencia física y psicológica formaba parte del método. En muchos casos, el paso por “La Cacha” era transitorio. Los prisioneros podían ser trasladados a otros centros, “blanqueados” en cárceles legales o directamente desaparecer sin dejar rastro.

Juicio y memoria

Décadas después, los crímenes cometidos en “La Cacha” fueron investigados en la justicia federal. Los testimonios de sobrevivientes y familiares permitieron reconstruir lo ocurrido y avanzar en condenas por delitos de lesa humanidad. Hoy, el lugar es un sitio de memoria, señalizado para preservar la historia y evitar el olvido. Su existencia es prueba de la magnitud del sistema represivo que operó en la provincia de Buenos Aires.

Un caso que explica una época

La historia de Laura Carlotto sintetiza varios de los mecanismos del terrorismo de Estado: la persecución política, la desaparición forzada, el robo de bebés y el silencio posterior.

Pero también expone otra dimensión: la persistencia de la memoria y la búsqueda de verdad. La restitución de su hijo, casi cuatro décadas después, cerró una parte de la historia, pero dejó abierta una pregunta que aún atraviesa a la sociedad argentina: cuántos más faltan encontrar.