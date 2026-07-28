Convocan a poetas de Zona Oeste para participar del IV Festival Americano de Poesía en Hurlingham

El Municipio de Hurlingham abrió la convocatoria para que poetas de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense participen como lectores en la cuarta edición del Festival Americano de Poesía en Hurlingham (FAPH!), uno de los encuentros literarios que en los últimos años logró consolidarse dentro del circuito independiente de la poesía argentina.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 3 de agosto y el festival se realizará los días 12 y 13 de septiembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, ubicado en Avenida Vergara 2396, en Villa Tesei.

La convocatoria está dirigida tanto a autores que deseen postularse de manera individual como a editoriales independientes que quieran presentar poetas de su catálogo. Entre todas las propuestas recibidas serán seleccionados seis escritores que integrarán la programación oficial del encuentro.

Festival Americano de Poesía en Hurlingham (FAPH!) ya te está convocando. A no perdérselo.

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Cómo participar

Las personas interesadas deberán completar el formulario habilitado por el Municipio antes del 3 de agosto, sin excepciones.

El formulario de inscripción está disponible haciendo click ACA.

Los seis autores seleccionados compartirán escenario con otros escritores invitados durante las jornadas del festival, que incluirán lecturas, presentaciones editoriales, charlas y actividades abiertas a toda la comunidad.

Autores conocidos o no y pequeñas editoriales dominarán el Festival Americano de Poesía de Hurlingham

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Un festival que creció edición tras edición

El Festival Americano de Poesía en Hurlingham (FAPH!) nació con el objetivo de acercar la poesía contemporánea al público general y generar un espacio de encuentro entre escritores, lectores, editoriales independientes y gestores culturales.

Las tres ediciones anteriores reunieron a decenas de autores provenientes de distintos puntos del país y de América Latina, además de sellos editoriales especializados, mesas de lectura, presentaciones de libros y actividades de formación. Con el paso de los años el encuentro logró consolidarse como uno de los festivales poéticos más importantes del oeste del Gran Buenos Aires y una referencia dentro del circuito independiente nacional.

La cuarta edición buscará profundizar esa identidad incorporando nuevamente voces emergentes de la región junto a autores ya reconocidos.

También habrá shows y espectáculos en vivo

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La poesía vive un nuevo momento en América Latina

Aunque históricamente la poesía ocupó un lugar más reducido que la novela dentro del mercado editorial, durante la última década experimentó un importante crecimiento en América Latina.

La expansión de pequeñas editoriales independientes, los festivales literarios, los ciclos de lectura, las redes sociales y las plataformas digitales permitieron que cientos de nuevos autores encontraran espacios de difusión sin depender exclusivamente de las grandes editoriales.

Países como Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia y Perú cuentan actualmente con una intensa actividad poética, con encuentros internacionales, residencias de escritores y ferias especializadas que fortalecen el intercambio entre distintas generaciones.

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El Cono Sur, una de las regiones con mayor tradición poética

Dentro del mapa latinoamericano, el Cono Sur mantiene una de las tradiciones poéticas más sólidas.

Las obras de Jorge Luis Borges, Juan Gelman, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Nicanor Parra, Pablo Neruda, Idea Vilariño y Mario Benedetti, entre muchos otros, marcaron a generaciones enteras de escritores y continúan siendo referencia para los nuevos autores.

Hoy conviven poetas consagrados con una importante camada de escritores jóvenes que publican principalmente mediante editoriales independientes o proyectos autogestionados.

Cómo es hoy el poeta argentino

No existe un perfil único del poeta argentino contemporáneo.

Actualmente conviven autores de todas las edades: desde jóvenes de poco más de veinte años que comenzaron publicando en redes sociales hasta escritores de larga trayectoria que continúan editando libros después de los setenta u ochenta años.

Muchos provienen de carreras como Letras, Filosofía, Periodismo, Comunicación Social o Profesorados, aunque también existen médicos, abogados, ingenieros, músicos y docentes que desarrollan una intensa actividad poética.

La formación suele producirse en talleres literarios, universidades nacionales, espacios culturales independientes y grupos de lectura, además de una fuerte tradición de intercambio entre autores.

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Cinco referentes de la poesía argentina contemporánea

Entre las figuras más reconocidas de la poesía argentina de las últimas décadas pueden mencionarse:

Juan Gelman, una de las voces fundamentales de la lengua española y ganador del Premio Cervantes; 2) Diana Bellessi, referente de la poesía contemporánea y de la literatura feminista; 3) María Negroni, ensayista y poeta con amplio reconocimiento internacional; 4) Fabián Casas, una de las voces más influyentes de la poesía urbana argentina; y 5) Arturo Carrera, cuya obra ocupa un lugar central dentro de la poesía experimental argentina.

Un espacio para descubrir nuevas voces

La convocatoria impulsada por el Municipio de Hurlingham apunta precisamente a ampliar ese universo de autores y brindar visibilidad a nuevas voces de la Zona Oeste.

Además de convertirse en una oportunidad para leer ante el público y compartir experiencias con escritores de distintos lugares, el festival permite fortalecer la producción cultural regional y consolidar un circuito literario que cada año suma nuevos lectores y participantes.

Cinco poetas argentinos que hoy marcan la escena

Si se considera la presencia en festivales nacionales e internacionales, la circulación editorial, la influencia dentro del ambiente literario y el reconocimiento entre lectores y críticos, estos son algunos de los nombres más destacados de la generación que actualmente tiene entre 20 y 50 años.

Mariano Blatt

Con poco más de cuarenta años, es probablemente el poeta argentino de mayor circulación de su generación. Su escritura combina lenguaje cotidiano, humor, referencias a la cultura popular y una permanente experimentación formal. Su libro «No existen hombres sensibles» amplió considerablemente su llegada al público y lo convirtió en una de las voces más reconocidas del panorama actual.

María Malusardi

Considerada una de las escritoras más respetadas de la poesía contemporánea argentina, desarrolla además una intensa actividad como docente y gestora cultural. Ha publicado numerosos libros y participa habitualmente en festivales internacionales, consolidando una trayectoria de gran prestigio.

Roberta Iannamico

Radicada en el sur del país, es una referencia fundamental de la poesía argentina contemporánea. Su obra se caracteriza por una mirada profundamente ligada a la naturaleza, el paisaje y los pequeños acontecimientos cotidianos. Es especialmente valorada entre escritores, docentes y lectores especializados.

Santiago Llach

Poeta, ensayista y editor, ejerce una fuerte influencia dentro de los talleres literarios y los espacios de formación. En los últimos años también alcanzó mayor visibilidad como divulgador cultural, acercando la poesía a nuevos públicos.

Marina Yuszczuk

Narradora, poeta y editora, integra una generación que logró instalar nuevas formas de escritura y ampliar la presencia femenina dentro de la poesía argentina. Su obra circula con fuerza tanto en editoriales independientes como en los principales festivales literarios.

Otras voces reconocidas

Además de ese grupo, la escena contemporánea incluye autores de amplia trayectoria y reconocimiento como Santiago Venturini, distinguido por el Fondo Nacional de las Artes y reconocido por su labor como traductor; Anahí Mallol, una de las voces más influyentes desde finales de la década de 1990; Marina Mariasch, referente de la poesía y la narrativa contemporánea; Lucas Soares y Camila Fabbri, quienes forman parte de una generación más joven con creciente presencia en festivales y editoriales independientes.

Una escena cada vez más federal

Uno de los cambios más importantes de la poesía argentina en las últimas dos décadas es su creciente descentralización. Si durante muchos años la mayor parte de la actividad literaria se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, hoy existen polos culturales muy activos en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Neuquén y distintos municipios del conurbano bonaerense.

Festivales, ferias del libro, ciclos de lectura y sellos editoriales independientes han permitido que nuevas voces encuentren espacios de difusión sin necesidad de instalarse en la capital.

Vivir de la poesía sigue siendo una excepción

A pesar del crecimiento de la actividad poética, la gran mayoría de los escritores no vive exclusivamente de sus libros. La realidad del sector hace que muchos combinen la escritura con la docencia, la traducción, la edición, el periodismo cultural, la investigación o la gestión de proyectos artísticos.

En ese contexto, encuentros como el Festival Americano de Poesía en Hurlingham adquieren un valor especial. Además de acercar la poesía al público, funcionan como espacios de intercambio, formación y visibilización para autores emergentes y consagrados, fortaleciendo una escena que continúa creciendo desde múltiples rincones del país.

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