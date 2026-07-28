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Jubilaron a Mabel Mesa pero continuará como Presidenta del Consejo Escolar de Morón

La jubilación forzada de Mabel Mesa abrió un nuevo frente político en Morón: dejó su cargo en el Ejecutivo municipal, pero seguirá al frente del Consejo Escolar hasta 2027. La decisión reavivó la interna oficialista y el debate sobre el manejo de la educación pública en el distrito.

Por Andres Llinares

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Echaron a Mabel Mesa del Ejecutivo Municipal pero seguirá como Presidenta del Consejo Escolar
Echaron a Mabel Mesa del Ejecutivo Municipal pero seguirá como Presidenta del Consejo Escolar

Mabel Mesa, la dirigente de Nuevo Encuentro vinculada a la educación pública en Morón y actual presidenta del Consejo Escolar, fue cesanteada de su cargo dentro del Departamento Ejecutivo Municipal en el marco del proceso de bajas de empleados que reúnen los requisitos para acceder a la jubilación. No obstante, continuará ejerciendo la presidencia del Consejo Escolar hasta la finalización de su mandato, prevista para diciembre de 2027.

Mesa desarrollaba funciones como asesora en el área de Infraestructura Educativa del Municipio de Morón. De acuerdo con la normativa vigente, ese cargo era compatible con su desempeño como consejera escolar, ya que no percibía simultáneamente la dieta correspondiente al cuerpo colegiado.

Mabel Mesa informó a la comunidad educativa que la jubilación anticipada y forzosa a la que, según afirmó, fue obligada a acogerse no le impedirá continuar al frente del Consejo Escolar de Morón.

Tras la decisión del Departamento Ejecutivo, Mesa dijo: «Quiero informar a la comunidad educativa que el proceso de mi jubilación forzosa anticipada no impide que siga conduciendo el Consejo Escolar. Siempre mantuve diferencias con el Departamento Ejecutivo municipal porque entendí que debía gestionar para que el Fondo Educativo y las demás partidas destinadas a las escuelas se ejecutaran como correspondía.»

Mesa sostuvo además que su compromiso con la educación pública «no es negociable» y aseguró que continuará trabajando con el mismo objetivo. «Mi amor y compromiso por la escuela pública no son negociables, y así seguirá siendo.»

Finalmente, remarcó: «Los fondos que la Provincia, que con gran esfuerzo envía a los municipios deben traducirse en obras y equipamiento para todas las escuelas, no solamente para las municipales, sino también para las provinciales, que constituyen la inmensa mayoría del sistema educativo.»

Su rol en Infraestructura Educativa

Desde su función en el Ejecutivo municipal, Mesa participaba en el seguimiento de obras y en la supervisión de la aplicación de recursos destinados a la infraestructura escolar del distrito.

Según sostiene el portal Quinto Poder Argentina, durante los últimos meses la dirigente habría mantenido diferencias con la gestión del intendente Lucas Ghi por la utilización del Fondo Educativo provincial. De acuerdo con esa versión, Mesa reclamaba que esos recursos fueran destinados prioritariamente a las necesidades edilicias de las escuelas de Morón.

El mismo medio vincula esas diferencias con la decisión de cesantearla de su cargo municipal. Hasta el momento, el Municipio no informó oficialmente que esa haya sido la causa de la medida.

El proceso de cesantías y jubilaciones

La desvinculación de Mesa se produjo en el contexto del proceso impulsado por el Municipio para cesar a trabajadores que ya cumplen las condiciones legales para acceder al beneficio jubilatorio.

De acuerdo con la información publicada por Quinto Poder Argentina, el número de empleados alcanzados por esa medida asciende a 174.

El medio también afirma que algunos trabajadores habrían recibido propuestas para continuar prestando servicios mediante contratos de locación, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por la administración municipal.

La versión sobre una reunión previa

Siempre según la publicación de Quinto Poder Argentina, el concejal José María Ghi habría mantenido una reunión con Mesa antes de que se formalizara la cesantía, durante la cual le habría transmitido que no perdería su cargo municipal.

El mismo portal sostiene que, dos días después de ese encuentro, el intendente Lucas Ghi y la jefa de Gabinete, Estefanía Franco, firmaron el decreto que dispuso la baja de la funcionaria.

Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas del Municipio de Morón sobre esa versión ni sobre las circunstancias que derivaron en la cesantía de Mesa.

Continuará al frente del Consejo Escolar

Pese a haber dejado su cargo dentro del Departamento Ejecutivo, la medida no afecta su condición de consejera escolar ni su presidencia del Consejo Escolar de Morón, función que continuará desempeñando hasta la finalización del mandato para el que fue elegida, en diciembre de 2027.

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