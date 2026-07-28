Mieli a Lula en Brasil: «ladrón», «presidiario» y «basura socialista» (más ordinario no se consigue)

¿Se puede ser tan agrio? ¿Tan inestable? La relación entre Argentina y Brasil ahora atraviesa el momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Lo que comenzó como un nuevo cruce verbal entre el mandatario argentino y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, derivó en una crisis diplomática formal con consecuencias que ya trascienden el plano político y mantienen en alerta a ambos gobiernos.

La decisión de Brasil de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires marcó una escalada institucional que rápidamente ocupó las portadas de los principales medios internacionales. Los brasileros tampoco se tomaron a bien las declaraciones de Milei, aunque algunos lo hicieron con humor. El video de Mieli en peñales por las playas de Río de Janeiro al grito de Lula ladrón alcanzón las 40 millones de visitas.

Un video muy cómico que parodia a Javier Milei por las playas de Río de Janeiro al grito de Lula ladrón captón la atención internacional

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El video utiliza varios recursos clásicos de la sátira política para construir su mensaje. Los pañales buscan infantilizar al personaje y transmitir una imagen de inmadurez, cobardía o pérdida de autoridad. La elección de Copacabana, en Río de Janeiro, remite directamente a Brasil y al reciente conflicto diplomático con ese país, mientras que la acción de correr suele interpretarse, en el lenguaje de los memes, como una metáfora de huida, derrota o debilidad tras un enfrentamiento. A su vez, el cuerpo exagerado, la forma de correr y la estética claramente generada con inteligencia artificial dejan en evidencia que no pretende recrear un hecho real, sino construir una parodia con fines humorísticos y de crítica política.

En el video, Mieli, mientras corre dice: «Lula ladrón, yo soy el presidente de argentina».

En apenas tres días, la disputa pasó de los discursos partidarios a las gestiones diplomáticas oficiales, abriendo interrogantes sobre el futuro de la relación bilateral, el comercio entre ambos países y el funcionamiento del Mercosur.

Milei en tres días hizo estallar 40 años de buenas relaciones con Brasil

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Cómo comenzó la crisis entre Milei y Lula

El conflicto se desató cuando Javier Milei viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con vistas a las elecciones brasileñas de octubre.

Durante su discurso, el Presidente argentino volvió a cargar contra Lula, a quien calificó de «ladrón», «presidiario» y «basura socialista». También cuestionó duramente al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, al que llamó «basura calva», luego de que la Justicia brasileña le impidiera visitar a Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario.

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La respuesta del gobierno brasileño

La reacción del Palacio de Itamaraty fue inmediata.

El gobierno de Lula decidió adoptar una de las medidas diplomáticas más severas previstas antes de una ruptura de relaciones: llamar a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocar al embajador argentino en Brasilia para solicitar explicaciones oficiales. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que evalúa nuevas medidas diplomáticas.

El canciller brasilero Mauro Vieira calificó las declaraciones de Milei como «inaceptables» y sostuvo que no existen antecedentes recientes de un jefe de Estado extranjero que, en territorio brasileño, insultara al presidente, al Poder Judicial y a las instituciones del país.

Por qué el conflicto es considerado grave

Más allá de las diferencias ideológicas entre ambos presidentes, especialistas en relaciones internacionales coinciden en que la situación excede un intercambio político.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, el mayor destino de las exportaciones industriales nacionales y el principal comprador de los vehículos fabricados en el país. Una prolongación del conflicto podría afectar negociaciones comerciales, inversiones y la coordinación política dentro del Mercosur, aunque hasta el momento ninguno de los dos gobiernos anunció sanciones económicas o restricciones al comercio.

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Cómo reflejó la crisis la prensa internacional

La escalada diplomática tuvo amplia repercusión en medios de distintos países.

Medio (País) Qué destacó Reuters (Reino Unido) «Brazil recalls ambassador to Argentina after Milei attacks Lula». Enfatizó el llamado a consultas del embajador y la escalada diplomática. Associated Press (Estados Unidos) Remarcó que los insultos fueron pronunciados en territorio brasileño y dirigidos contra autoridades e instituciones del país. El País (España) Publicó dos coberturas: una sobre el llamado a consultas del embajador y otra sobre los duros ataques de Milei a Lula. Cadena SER (España) Destacó la escalada verbal entre ambos gobiernos y reprodujo tanto las declaraciones de Milei como las respuestas de funcionarios brasileños. The Guardian (Reino Unido) Enmarcó el episodio dentro de la estrategia internacional de Milei junto a líderes de la derecha alineados con Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Qué destacan los medios extranjeros

La cobertura internacional presenta varios puntos en común.

Reuters pone el foco en la decisión institucional de Brasil de retirar a su embajador para consultas y describe el episodio como una clara escalada diplomática. Associated Press subraya que los insultos fueron pronunciados en territorio brasileño y que constituyeron una ofensa directa a las instituciones del país. El País interpreta que el conflicto ya dejó de ser una disputa ideológica para transformarse en un incidente diplomático entre Estados. Cadena SER enfatiza el aumento de la tensión verbal entre ambos gobiernos, mientras que The Guardian analiza el episodio como parte del posicionamiento internacional de Milei junto a dirigentes de la nueva derecha global.

El video incluso fue transmitido por los canales de televisión a manera de repudio

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Los cuatro escenarios que analizan los diplomáticos

Por el momento no existen anuncios de sanciones comerciales ni medidas económicas, pero distintos analistas consideran posibles cuatro escenarios: 1) que el conflicto quede limitado al plano verbal y las relaciones se normalicen en los próximos días; 2) que Brasil mantenga durante un tiempo a su embajador fuera de Buenos Aires como señal política; 3) que se reduzcan al mínimo las reuniones bilaterales entre ambos gobiernos, manteniendo únicamente los contactos técnicos; y 4) que la tensión termine afectando las negociaciones dentro del Mercosur y otros ámbitos regionales si la escalada continúa.

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