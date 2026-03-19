Kicillof encabezó en Morón un acto de entrega de escrituras junto a Lucas Ghi y Martín Marinucci

Kicillof encabezó en Morón un acto de entrega de escrituras. En una jornada cargada de contenido social y político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto de entrega de escrituras en el partido de Morón, acompañado por el intendente Lucas Ghi y el dirigente Martín Marinucci, quien participó activamente de la actividad y luego compartió un mensaje en sus redes sociales.

La foto oficial, la que debería ser por toda, pero la nota es política y por ello el relevante la presencia de Juan Zabaleta en Morón y encima a los abrazos con Martín Marinucci

El encuentro se desarrolló con la presencia de vecinos y vecinas que accedieron a la regularización dominial de sus viviendas, un proceso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre sus hogares. En ese marco, se destacó el impacto concreto de este tipo de políticas públicas en la vida cotidiana de las familias, especialmente en sectores que durante años no habían podido formalizar la titularidad de sus propiedades.

También estuvo presente el ahora concejal de Hurlingham, ex intendente de ese mismo partido y ex Ministro de Desarollo Social bajo la gestión de la Presidencia de Alberto Fernández. Esta claro que los movimiento políticos de Juan Zabaleta son simplemente oportunistas. Tienen que ver con sumarse al Movimiento Derecho al Futuro y para ello dejó atrás viejos prejuicios. Cuando ganó el PJ Morón Claudio Román, estuvo allí para saludarlo. Cuando viene a Morón el gobernador Axel Kicillof, se suma de la mano de Martín Marinucci, Ministro de Transporte Bonaerense y vecino de Haedo, para tratar de entrar en contacto. Pues ayer no lo logró, aunque el hombre es de insistir.

“Cada escritura es mucho más que un papel”, expresó Marinucci tras el acto, al subrayar que se trata de una herramienta que permite proyectar a futuro, acceder a derechos y consolidar la estabilidad familiar. La iniciativa se enmarca en los programas provinciales que buscan avanzar en la regularización de viviendas en distintos distritos bonaerenses.

Durante la actividad, Kicillof remarcó la importancia de que el Estado esté presente para resolver demandas históricas, mientras que Ghi, como anfitrión, valoró el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para llevar respuestas concretas a los barrios de Morón.

“Es un paso fundamental para garantizar derechos y construir tranquilidad para las familias”, señalaron desde la organización, en línea con el enfoque que impulsa la gestión provincial en materia de hábitat y vivienda. La entrega de escrituras no solo otorga seguridad legal, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades, como el acceso al crédito o la posibilidad de heredar con respaldo jurídico.

De izquierda a derecha, primero Martín Marinucci y a continuación Juan Zabaleta y parte del Gabinete Municipal

La jornada dejó además una fuerte señal política: la continuidad de un esquema de gestión basado en la cercanía territorial y en la implementación de políticas públicas con impacto directo. En un contexto económico complejo, este tipo de iniciativas buscan reforzar la presencia estatal y consolidar derechos básicos vinculados a la vivienda.

El acto en Morón se suma a una serie de entregas que el gobierno bonaerense viene realizando en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reducir la informalidad en la tenencia de tierras y fortalecer la seguridad habitacional de miles de familias.

¿Qué hace Zabaleta en Morón?

Derrotado en Morón por Martín Sabbatella, derrotado en Hurlingham por Damián Selci, imposibilitado de participar de la competencia electoral en Ituzaingó, el movimiento de Juan Zabaleta —hoy concejal en Hurlingham— de mostrarse en Morón y acercarse al Frente Renovador no es un gesto aislado ni meramente protocolar: tiene lectura territorial, interna peronista y también proyección electoral.

Reposicionamiento tras la pérdida de poder local

Zabaleta viene de haber sido intendente de Hurlingham y de perder centralidad política tras su paso por el Ministerio de Desarrollo Social y el reordenamiento del PJ local. Hoy, como concejal, su margen de maniobra institucional es más limitado. En ese contexto, “pisar” distritos vecinos como Morón implica reconstruir volumen político, salir del encierro local y volver a mostrarse en la primera línea de la rosca bonaerense.

Morón no es cualquier territorio: es un distrito simbólico del conurbano oeste, con peso electoral y donde conviven distintas tribus del peronismo. Estar ahí, junto a figuras provinciales y actores del massismo, le permite a Zabaleta volver a insertarse en una liga mayor.

Fuera del Micro Estado del Gorki Grana, abrazado y sonriente para la foto Juan Zabaleta y Martín Marinucci

Señal hacia adentro del peronismo

El acercamiento al Frente Renovador —espacio liderado por Sergio Massa— tiene una lectura clara: reubicarse dentro del mapa interno del peronismo bonaerense. Tras la derrota electoral de 2023, el PJ está en pleno proceso de reconfiguración, con tres grandes polos:

El kirchnerismo duro (alineado a Axel Kicillof )

) El massismo (en reconstrucción, pero con estructura territorial)

Los intendentes del conurbano (con agenda propia)

Zabaleta nunca fue plenamente identificado con el kirchnerismo más duro. Su perfil más dialoguista y de gestión lo acerca naturalmente al massismo, que históricamente captó a dirigentes con ese ADN político.

El gesto en Morón puede leerse como una señal de alineamiento o, al menos, de acercamiento táctico hacia ese sector, en un momento donde las alianzas se están rearmando.

Disputa en el corredor oeste

Hay además un factor territorial clave: el eje Hurlingham–Morón–Ituzaingó. En esa zona, el peronismo no es homogéneo y existen tensiones entre intendentes, exintendentes y dirigentes con aspiraciones.

Zabaleta necesita volver a tener incidencia en ese corredor. Aparecer en Morón no solo lo reposiciona frente a su propio distrito, sino que también lo proyecta como un actor regional. Y hacerlo de la mano del Frente Renovador implica buscar respaldo en una estructura que tiene presencia en varios municipios del oeste.

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Construcción a mediano plazo

Este tipo de gestos no suelen tener impacto inmediato, pero sí construyen escenarios. Hay tres hipótesis posibles:

Rearmado local en Hurlingham : sumar volumen político para disputar poder interno.

: sumar volumen político para disputar poder interno. Proyección seccional : posicionarse en la Primera Sección Electoral.

: posicionarse en la Primera Sección Electoral. Inserción en un armado más amplio: ser parte de una eventual síntesis del peronismo no kirchnerista duro.

Lectura final

Zabaleta está haciendo lo que muchos dirigentes del conurbano en este momento: reacomodarse, tender puentes y evitar quedar encapsulado. Su presencia en Morón y el acercamiento al Frente Renovador no son una casualidad, sino un movimiento calculado para volver a jugar en una mesa donde hoy no tiene silla asegurada.

En política bonaerense, donde el territorio manda, las fotos importan. Y esta, en particular, sugiere que Zabaleta empieza a escribir su próximo capítulo.