Nuevo dictamen del Tribunal de Cuentas de Provincia contra Zabaleta: Irregularidades por $400 millones

Se complica la situación del ex intendente. El organismo provincial detectó nuevas irregularidades en su último año de mandato. Son 400 millones de pesos por compras del “programa de acompañamiento en situaciones de emergencia” para Desarrollo Social. Mirá al documento exclusivo al que tuvo acceso Anticipos Diario.

Un nuevo dictamen del Tribunal de Cuentas vuelve a poner en la mira al ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Esta vez, el organismo provincial autónomo que estudia las cuentas de los municipios exige explicaciones sobre más de $400.099.479 (unos $3.401 millones a valores de hoy) en compras realizadas en 2023, año electoral, con fondos destinados al área de Desarrollo Social.

Según el fallo, Zabaleta no presentó ninguna constancia de que los alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos hayan sido efectivamente entregados a las familias supuestamente beneficiarias. El fallo es contundente, si no presenta documentos respaldatorios aceptará de hecho las faltas por las que se lo imputa: malversación y faltante de patrimonio público.

“Atento a la significatividad de los valores sometidos a juicio y en consideración al destino de las adquisiciones tramitada mediante los expediente dispuso la constitución de la presente reserva (…), y así poder comprobar que la ocurrencia de las circunstancias que originaran tales egresos, y el destino final de los elementos, conforme el objetivo para el que fueron adquiridos ha sido debidamente demostrada, caso contrario llevará implícita la presunción de perjuicio al erario, cuya inexistencia debe ser ineludiblemente probada por los funcionarios”, cita el fallo, que apunta directamente a Zabaleta, a su Secretaria de Desarrollo Humano, Paula Brun y al Director de Compras, Agustín Castro Bravo.

Si bien Zabaleta intentó excusarse en entrevistas señalando que el municipio no le daba acceso a la documentación necesaria, lo cierto es que nunca formalizó un pedido de expedientes y tan solo envió una carta documento denunciando «persecución política». Sin embargo, la sanción no proviene de la gestión local sino del Tribunal de Cuentas, un organismo autónomo que todos los años audita de manera independiente a los 135 municipios de toda la provincia.

En abril de este año, el tribunal provincial había multado a Zabaleta con una cifra récord de más de $84 millones por múltiples irregularidades durante su último año de gestión. En el fallo se detallan licitaciones irregulares, como contrataciones millonarias a empresas con un solo trabajador, obras pagadas que no se ejecutaron, como el Polideportivo de Villa Tesei, y vehículos adquiridos que no se encuentran en dependencias municipales. También se señalaron compras de equipamiento médico de alta complejidad que no figuran en los registros oficiales.