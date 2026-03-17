Línea Sarmiento: servicio limitado por obras de señalamiento durante el domingo y lunes

Los usuarios del corredor oeste deberán planificar sus traslados con antelación para el próximo fin de semana largo y el inicio de la semana laboral. Según informó la empresa estatal Trenes Argentinos, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento se verá afectado por un cronograma especial debido a tareas de mantenimiento crítico. Específicamente, los trenes no llegarán a la estación terminal de Once durante todo el domingo 22 de marzo y el lunes 23 de marzo hasta las 18:00 horas. Durante este lapso, las formaciones realizarán un recorrido corto, iniciando y finalizando su trayecto en la estación Flores, lo que obligará a los pasajeros que necesiten llegar al centro porteño a utilizar medios de transporte alternativos desde dicho punto.

Esta interrupción programada se desarrolla en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que busca acelerar las tareas de mantenimiento y recuperación de la infraestructura ferroviaria para garantizar la sostenibilidad del sistema.

En qué consisten las obras de señalamiento en la estación Caballito

El foco de la intervención técnica se sitúa en la estación Caballito, donde personal especializado de Trenes Argentinos Infraestructura llevará adelante el recambio del «aparato de vía número 10». Esta pieza es un componente fundamental para el direccionamiento de las formaciones y su correcto funcionamiento dentro del entramado de rieles.

Las obras de señalamiento tienen como objetivo principal incrementar los índices de seguridad operacional y mejorar la confiabilidad de los circuitos eléctricos que controlan el paso de los trenes. El recambio de este aparato forma parte de una renovación integral del sistema de señales, una tecnología que en muchos sectores de la línea requería una actualización urgente para evitar fallas que suelen traducirse en demoras o cancelaciones imprevistas durante las horas pico.

Para poder ejecutar estas tareas con la precisión y seguridad requeridas, la operadora ferroviaria explicó que es imperativo interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales. Esta desenergización es la que impide físicamente que las formaciones eléctricas puedan traccionar hasta la terminal de Once, justificando la necesidad del servicio limitado hasta Flores.

Impacto en el cronograma y alternativas para el usuario

La afectación de la línea Sarmiento se sentirá con fuerza debido a la duración de los trabajos:

Domingo 22 de marzo: El servicio estará limitado entre Flores y Moreno durante toda la jornada, sin trenes hacia Caballito ni Once. Lunes 23 de marzo: La restricción se mantendrá desde el inicio del servicio hasta las 18:00 horas, momento en el cual se prevé que las vías queden liberadas para retomar el cronograma habitual en toda la traza.

Es importante destacar que el lunes, al ser una jornada donde muchos trabajadores retoman sus actividades, el corte hasta media tarde podría generar una mayor demanda en las líneas de colectivos que recorren la Avenida Rivadavia. Se recomienda a los usuarios de ciudades como Merlo, Morón o Ituzaingó considerar el trasbordo en Flores hacia la Línea A de Subte para completar su ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Factores climáticos y canales de información

Como es habitual en este tipo de obras de infraestructura a cielo abierto, Trenes Argentinos aclaró que las tareas podrían suspenderse o reprogramarse en caso de que se registren condiciones climáticas desfavorables, como lluvias intensas que impidan el trabajo seguro con sistemas eléctricos y soldaduras de vía.

Para estar al tanto de cualquier cambio de último momento en el estado del servicio de la línea Sarmiento, los pasajeros cuentan con dos vías de comunicación oficiales:

Sitio Web: Ingresando a la sección de modificaciones en el servicio de argentina.gob.ar.

Ingresando a la sección de modificaciones en el servicio de argentina.gob.ar. Aplicación Móvil: La APP de Trenes Argentinos, disponible para Android e iOS, que envía notificaciones en tiempo real sobre el estado de los ramales.

Resumen del Cronograma Especial

Día Tramo Habilitado Estado de Once y Caballito Domingo 22/03 Flores – Moreno CERRADO (Todo el día) Lunes 23/03 Flores – Moreno CERRADO (Hasta las 18:00 hs) Lunes 23/03 Once – Moreno NORMAL (Desde las 18:00 hs)

La inversión en seguridad ferroviaria es fundamental para evitar incidentes mayores. Aunque estas obras de señalamiento generan una incomodidad temporal, son el paso necesario para garantizar que el Sarmiento vuelva a ser un transporte eficiente y seguro para el millón de personas que lo utilizan cada semana.