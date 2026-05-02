El informe de Manuel Adorni reveló gastos millonarios en Nucleoeléctrica Argentina y desató una fuerte polémica por el uso de fondos públicos. El documento oficial expone consumos en el exterior, extracciones de efectivo y pagos en rubros personales durante la gestión de Demian Reidel, lo que abrió un nuevo foco de discusión política.

Un informe de 1900 páginas que sacó a la luz los consumos

El informe de Manuel Adorni fue presentado ante la Cámara de Diputados e incluyó un documento de más de 1.900 páginas, con anexos que detallan los movimientos de la cuenta corporativa 4338402. El material se entregó tras un pedido de acceso a la información impulsado por la diputada Florencia Carignano.

Dentro de ese conjunto, un anexo de 58 páginas expone consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que Demian Reidel estuvo al frente de la empresa estatal. Sin embargo, el informe de Manuel Adorni no identifica quién realizó cada gasto, un punto central en la polémica.

Acá te dejamos un video en el que Demian Reidel quiere que empresas extranjeras inviertan en La Patagonia, pero advierte un problema: «esta poblada de argentinos» 👇​👇​👇:

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Consumos en el exterior, efectivo y gastos personales bajo la lupa

Según el informe de Manuel Adorni, una parte significativa de los movimientos se realizó fuera del país, con compras en free shop, hoteles, restaurantes, discotecas y comercios de ropa. También aparecen consumos en peluquerías, supermercados y servicios de playa.

Además, el informe de Manuel Adorni revela extracciones en efectivo por más de $50 millones, tanto en Argentina como en el exterior, incluso en dólares, lo que refuerza las dudas sobre los controles internos.

El detalle incluye episodios concretos: A) el 26 de octubre de 2025 se registraron dos pagos en el Pub El Pirata por US$ 765, ubicado en Méndez Alvaro, Madrid; B) el 6 de noviembre de 2025 figura un gasto en la peluquería S. Bossi Peluqueros SL por US$ 22 ubicada en Avenida Ciudad de Barcelona 138, Madrid (España); C) se repiten compras en free shop como 35 consumos en Ezeiza por US$ 4.425 y gastos en Corea del Sur y en la Cadena Heinemann de Alemania.

El informe de Manuel Adorni expone los gastos en detalle (pero con trampa)

Una muestra concreta incluida en el informe de Manuel Adorni corresponde a los consumos entre el 29 de enero de 2026 y el 9 de febrero de 2026, donde se observa un patrón de gastos fragmentados y reiterados:

1) 29/01/2026 311342244962 – SURPRESA DE MINAS (US$ 10.31) — $14.892,80 2) 30/01/2026 013051102762 – AguaViva (US$ 44.47) — $64.236,92 3) 30/01/2026 311373589542 – SONHO MEU SORVETE (US$ 4.8) — $6.933,60 4) 30/01/2026 311374598986 – TOP NÁUTIKA (US$ 6.41) — $9.259,25 5) 01/02/2026 SimoneConde (US$ 54.62) — $78.898,59 6) 02/02/2026 SimoneConde (US$ 14.62) — $21.155,14 7) 02/02/2026 SURPRESA DE MINAS (US$ 7.8) — $11.285,60 8) 03/02/2026 SONHO MEU SORVETE (US$ 4.96) — $7.196,96 9) 03/02/2026 RESTAURANTE JULIUS (US$ 67.42) — $97.826,42 10) 05/02/2026 SURPRESA DE MINAS (US$ 8.12) — $11.753,70 11) 06/02/2026 SONHO MEU SORVETE (US$ 3.09) — $4.455,78 12) 06/02/2026 TropicalParadise (US$ 3.69) — $5.320,98 13) 06/02/2026 JohnnBurgers (US$ 9.04) — $13.035,68 14) 07/02/2026 MP MARCUS (US$ 6.6) — $9.517,20 15) 07/02/2026 FLORA DOCES (US$ 7.77) — $11.204,34 16) 07/02/2026 DUTY FREE NEW DEPARTUR (US$ 60) — $86.520,00 17) 07/02/2026 DUTY FREE SHOP DOLARES — $26.100,00 18) 07/02/2026 ARRIBOS SA — $15.000,00 19) 07/02/2026 ARRIBOS SA — $6.800,00 20) 08/02/2026 FARMACIA OLSINA — $9.200,00 21) 08/02/2026 FARMACIA OLSINA — $19.500,00 22) 09/02/2026 Adelanto — $50.000,00

Dentro de este tramo puntual, el gasto individual más alto corresponde a RESTAURANTE JULIUS (US$ 67.42), equivalente a $97.826,42, aunque el informe completo incluye montos mayores en otras categorías. La lectura del cuadro permite observar consumos reiterados en pocos días, pagos en dólares y uso de efectivo, un patrón que refuerza las dudas sobre el uso de fondos públicos.

Trampa 1: El informe de Manuel Adorni no detalla qué entidad financiera emitió la tarjeta corporativa, un dato clave para entender los controles y la trazabilidad de los gastos.

Esto escucharon los diputados nacionales del interior del país totalmente azorados

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Lo que el informe no dice

Trampa 2: El documento presentado por Manuel Adorni expone los consumos, pero deja sin responder datos clave sobre responsables, controles y trazabilidad de las tarjetas corporativas.

1) Titulares de las tarjetas No se informa quiénes tenían asignadas las tarjetas corporativas 2) Autor de cada gasto No se identifica qué persona realizó cada consumo 3) Banco emisor No se detalla qué entidad financiera emitió las tarjetas 4) Cantidad de tarjetas No se especifica cuántas tarjetas estaban activas 5) Controles internos No se explican los mecanismos de auditoría o supervisión 6) Justificación de gastos No se indica si los consumos fueron rendidos o aprobados 7) Alertas o irregularidades No se menciona si hubo advertencias previas del sistema financiero

Estos vacíos informativos no son menores: sin identificar a los responsables ni detallar los controles aplicados, el alcance del informe queda limitado y abre interrogantes sobre la trazabilidad de los gastos y la posibilidad de establecer responsabilidades concretas.

Qué significan los códigos de cada gasto

En el listado aparecen números como 311342244962, que funcionan como identificadores únicos de cada operación dentro del sistema financiero. Estos códigos permiten rastrear cada transacción, verificar su existencia y eventualmente auditarla, aunque no identifican directamente a la persona que realizó el consumo.

Qué es Nucleoeléctrica y por qué tiene tarjetas corporativas

Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. No emite tarjetas de crédito, pero asigna tarjetas corporativas provistas por bancos para gastos de gestión que deben ser justificados con comprobantes.

La Central Nuclear Atucha es parte de Nucleoeléctrica

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Antecedentes: denuncias y salida de Reidel

Demian Reidel dejó su cargo tras denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones vinculadas a servicios de limpieza. La información incluida en el informe de Manuel Adorni se suma a ese contexto y profundiza los cuestionamientos sobre su gestión.

Impacto político y posibles investigaciones

El informe de Manuel Adorni no implica una condena judicial, pero abre interrogantes sobre el uso de fondos públicos y los mecanismos de control en empresas estatales. A partir de estos datos, podrían avanzar investigaciones administrativas o judiciales para determinar responsabilidades.