43 trenes nuevos para el Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano

La futura adquisición de los 43 trenes incluye la compra de 150 coches de pasajeros que componen esas formaciones, junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y puesta en marcha.

La inversión será de alrededor de 300 millones de dólares con el objetivo de modernizar la flota ferroviaria de servicios del AMBA. Las unidades serán incorporadas en las líneas: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

Cabe recordar que ya se compraron 3 locomotoras diésel-eléctricas, por 7 millones de dólares para la línea San Martín, las cuales se encuentran en el proceso final de su fabricación y se estima su llegada para enero del 2026.

Los 43 trenes cero kilómetro permitirán mejorar las frecuencias debido al incremento en la velocidad de circulación; reducir los tiempos de viajes; optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros; e incrementar el confort y la experiencia de viaje.

Estas nuevas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en relación al que se utiliza en las locomotoras que actualmente circulan.

El plan de acción definido en el DNU 525/24 para la Emergencia Ferroviaria incluye la adquisición de material rodante y obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas.