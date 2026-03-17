Ituzaingó ofrece propuestas deportivas y culturales gratis en todos sus barrios

Con el objetivo de fomentar la inclusión social y el encuentro comunitario, el Gobierno Municipal ha relanzado su amplia agenda de actividades en los distintos barrios del distrito. Estas propuestas deportivas y culturales gratis están diseñadas para todas las edades, permitiendo que niños, jóvenes, adultos y personas mayores encuentren un espacio de aprendizaje y recreación cerca de sus hogares. Los Centros de Desarrollo Social (CDS) funcionan como verdaderos núcleos de contención donde la gratuidad es el pilar fundamental para garantizar que ningún vecino quede excluido por motivos económicos.

La variedad de la oferta es uno de los puntos más destacados de este ciclo 2026. Los interesados pueden optar por disciplinas físicas que promueven la salud, o bien por talleres artísticos que estimulan la creatividad y la formación técnica. Desde el apoyo escolar para los más chicos hasta el newcom para los adultos mayores, la gestión local reafirma su compromiso con el bienestar integral de la población ituzainguense.

Un detalle de las actividades disponibles en los centros municipales

Cada Centro de Desarrollo Social cuenta con una identidad propia y una grilla de horarios adaptada a las necesidades de su zona. Sin embargo, existen ejes comunes que atraviesan a todas las sedes, asegurando una cobertura integral en todo Ituzaingó.

Disciplinas Deportivas y Recreativas

Deportes de equipo: Fútbol (masculino y femenino), hockey y vóley para diferentes categorías.

Fútbol (masculino y femenino), hockey y vóley para diferentes categorías. Actividades sobre ruedas: Clases de patín artístico y recreativo para niveles iniciales y avanzados.

Clases de patín artístico y recreativo para niveles iniciales y avanzados. Adultos Mayores: Newcom (vóley adaptado), una de las actividades con mayor crecimiento, ideal para mantenerse en movimiento de forma segura.

Newcom (vóley adaptado), una de las actividades con mayor crecimiento, ideal para mantenerse en movimiento de forma segura. Salud y Bienestar: Acondicionamiento físico, gimnasia localizada, yoga y ritmos para mejorar la calidad de vida diaria.

Talleres Culturales y Educativos

Artes Visuales y Manualidades: Talleres de dibujo, pintura, fotografía y el tradicional curso de crochet, muy demandado por los vecinos.

Talleres de dibujo, pintura, fotografía y el tradicional curso de crochet, muy demandado por los vecinos. Danzas y Tradición: Clases de folklore y tango, rescatando nuestras raíces y ofreciendo espacios de baile social.

Clases de folklore y tango, rescatando nuestras raíces y ofreciendo espacios de baile social. Tecnología y Futuro: Cursos de nuevas tecnologías para reducir la brecha digital, enseñando herramientas informáticas básicas y avanzadas.

Cursos de nuevas tecnologías para reducir la brecha digital, enseñando herramientas informáticas básicas y avanzadas. Apoyo Escolar: Un servicio esencial para acompañar las trayectorias educativas de los niveles primario y secundario en contraturno.

Sedes y Centros de Desarrollo Social en Ituzaingó

Para que puedas aprovechar estas propuestas deportivas y culturales gratis, el municipio dispone de varias sedes distribuidas estratégicamente. A continuación, detallamos dónde podés encontrar tu centro más cercano:

CDS San Alberto: Ubicado en la zona norte, es uno de los puntos con mayor afluencia de jóvenes para las prácticas de fútbol y apoyo escolar. CDS La Torcacita: Referente en actividades para la familia y talleres de oficios manuales como el crochet y la fotografía. CDS San Antonio: Destacado por su oferta en nuevas tecnologías y acondicionamiento físico para adultos. CDS Barrio Nuevo: Con un fuerte enfoque en las danzas tradicionales y actividades recreativas para la tercera edad. CDS Villa Las Naciones: Sede que concentra gran parte de las clases de patín y disciplinas rítmicas.

Requisitos para la inscripción 2026

Para sumarte a cualquiera de estas actividades, el proceso es sencillo y se realiza de forma presencial en la sede elegida (link a sedes). Los requisitos para los vecinos y vecinas son:

Documentación Observaciones Copia de DNI Para acreditar domicilio en el partido de Ituzaingó. Ficha de Salud Se completa en el momento (para actividades físicas se requiere apto médico). Autorización En caso de menores de edad, debe firmar padre, madre o tutor.

Fortalecimiento del tejido social en los barrios

La importancia de que estas actividades sean de acceso libre y gratuito radica en la construcción de comunidad. Los Centros de Desarrollo Social no son solo lugares donde se practica un deporte o se aprende una técnica; son espacios de identidad barrial donde se fortalecen los vínculos entre vecinos. En un contexto social complejo, la presencia del Estado municipal brindando herramientas de capacitación y salud es vital para mantener la cohesión en cada rincón del distrito.

Las autoridades estiman que este año miles de ituzainguenses pasarán por las aulas y canchas de los CDS. La invitación queda abierta para que todos se acerquen, consulten las grillas horarias específicas de cada lugar y comiencen a disfrutar de los beneficios de la vida activa y cultural.