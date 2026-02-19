Paro general: Ituzaingó abrió con guardias mínimas y servicios reducidos en una jornada de fuerte impacto

Ituzaingó abrió con guardias mínimas. Con la ciudad semivacía y el transporte resentido, Ituzaingó amaneció bajo el impacto del paro general pero decidió no paralizarse por completo: el Municipio abrió sus puertas con guardias mínimas, servicios reducidos y atención limitada, en una jornada atravesada por la incertidumbre y la adhesión dispar de los trabajadores.

En el marco del paro general convocado a nivel nacional, el Municipio de Ituzaingó decidió mantener abiertas sus dependencias con guardias mínimas, en una jornada atravesada por la incertidumbre, la baja circulación en las calles y la adhesión dispar de los trabajadores municipales. La medida buscó garantizar servicios esenciales, aunque con atención limitada y demoras en distintas áreas.

Desde primeras horas de la mañana, el movimiento en el centro administrativo fue visiblemente menor al habitual en Ituzaingó. En varias oficinas la atención se concentró en trámites urgentes, mientras que otras funcionaron con dotaciones reducidas. Fuentes municipales confirmaron que el esquema implementado priorizó áreas críticas, especialmente aquellas vinculadas a salud y seguridad.

En los centros de atención primaria y en el hospital local, el funcionamiento se sostuvo bajo modalidad de guardia, atendiendo emergencias y consultas impostergables. Las prestaciones programadas fueron reprogramadas en algunos casos, y se recomendó a los vecinos evitar concurrir salvo situaciones necesarias. El impacto fue mayor en sectores administrativos, donde la adhesión al paro generó reducción de personal.

En materia de recolección de residuos y servicios urbanos, el esquema también operó con equipos mínimos. Esto implicó posibles demoras en algunos barrios, especialmente en zonas periféricas. Desde el Municipio señalaron que el servicio se normalizará progresivamente una vez finalizada la medida de fuerza.

El paro general, convocado por centrales sindicales en rechazo a políticas nacionales, tuvo un acatamiento diverso en el distrito. Mientras algunos gremios municipales adhirieron formalmente, otros optaron por sostener tareas bajo modalidad reducida. La decisión de mantener abiertas las dependencias con guardias mínimas buscó evitar una paralización total, aunque el funcionamiento estuvo lejos de una jornada habitual.

En las calles, el impacto fue evidente: menor circulación de transporte público, bancos cerrados y actividad comercial dispar. Comercios de cercanía abrieron en su mayoría, aunque con baja afluencia de clientes. Las escuelas públicas, en tanto, registraron distintos niveles de asistencia según la adhesión docente.

La jornada dejó un escenario mixto: una ciudad que no se detuvo por completo, pero que operó a media máquina. La atención con guardias mínimas permitió sostener lo esencial, aunque reflejó el alcance de una protesta que volvió a poner en tensión el funcionamiento cotidiano del conurbano.

Así funciona Ituzaingó (Información Oficial)

Atención en las dependencias municipales

El Palacio Municipal, las Oficinas Descentralizadas y las Unidades de Gestión Municipal funcionarán con guardias mínimas.

funcionarán con guardias mínimas. Los turnos asignados en todas las dependencias municipales (de atención médica en los CAPS, Clínica Veterinaria, o trámites para licencias de conducir) serán reprogramados. Cada dependencia notificará las nuevas fechas de atención.

Los CAPS Otharán, Gelpi y San Alberto permanecerán operativos con guardias médicas para atender emergencias. El resto de CAPS y la Clínica Municipal Veterinaria permanecerán sin atención.

El CEDIM permanecerá abierto, brindando atención de forma habitual

Recolección de residuos

La recolección de residuos se encontrará suspendida, volviendo a su normal funcionamiento el viernes 20 de febrero.

La recolección de reciclables del programa Ituzaingó SePaRa en Casa se encontrará suspendida.

Actividades culturales y educativas

Las actividades, talleres, muestras y clases que se realizan en los Centros de Desarrollo Social, el Centro Cultural Ituzaingó, la Galería Municipal de Arte, el Museo Histórico y de Arte de Ituzaingó y otros espacios culturales municipales estarán suspendidas.

Casos de emergencia

Te recordamos que el Centro de Monitoreo municipal funcionará con normalidad, así como el servicio de Salud Protegida. Ante cualquier emergencia, podés comunicarte al 4623-7771, a través de Ojos en Alerta o la aplicación Seguridad MI.